Lee Jae-Myung s-a întâlnit cu Scott Bessent la New York/ COREEA DE SUD și SUA depun eforturi pentru stabilirea unui acord comercial benefic

Președintele sud-coreean, Lee Jae-Myung, a purtat o discuție, miercuri, cu secretarul american al Trezoreriei, Scott Bessent, cu privire la acordul comercial dintre cele două state.

Lee i-a transmis lui Bessent că se așteaptă să facă progrese în negocierile comerciale cu Washingtonul, într-un mod care să aducă beneficii ambelor țări.

Întâlnirea dintre cei doi a avut loc cu ocazia participării lui Lee la Adunarea Generală a ONU la New York, în contextul în care Seulul și Washingtonul lucrează la finalizarea detaliilor unui acord comercial încheiat la sfârșitul lunii iulie, care include angajamentul de investiții de 350 de miliarde de dolari al Coreei de Sud.

„În ceea ce privește pachetul de investiții, președintele Lee a declarat că speră ca discuțiile să avanseze într-un mod care să fie aliniat cu interesele atât ale Coreei de Sud, cât și ale Statelor Unite, pe baza raționalității comerciale”, a declarat Kim Yong-Beom, șeful de cabinet prezidențial.

Donald Trump recunoaște importanța cooperării cu Seulul

Lee a menționat că, spre deosebire cu Japonia, care a încheiat recent propriul acord de investiții cu Washingtonul, Coreea de Sud diferă semnificativ în ceea ce privește dimensiunea economică, rezervele valutare, structura pieței și infrastructura, subliniind că aceste diferențe ar trebui să se reflecte în discuții.

Bessent a declarat că președintele american, Donald Trump, recunoaște pe deplin importanța Coreei de Sud ca partener și a subliniat, în repetate rânduri, rolul acesteia, în special în sectorul construcțiilor navale, potrivit agenției de presă Yonhap.

Secretarul american a subliniat că investițiile și cooperarea Coreei de Sud în industrii critice, cum ar fi construcțiile navale, sunt foarte apreciate și a salutat sprijinul activ al Seulului.

Foto: Profimedia

Recomandarea autorului:

La cererea lui Trump, fostul director FBI care a anchetat interferențele RUSIEI în alegerile din SUA din 2016 ar putea fi pus sub acuzare

Lee Jae-Myung a rostit un prim discurs la tribuna ONU/ Președintele sud-coreean continuă eforturile pentru îmbunătățirea relațiilor cu PHENIANUL