Liderii europeni susțin că Trump ar fi fost de acord să ofere sprijin militar american viitoarei Forțe Multinaționale EUROPENE din Ucraina

Liderii europeni au declarat că președintele SUA Donald Trump a acceptat să ofere sprijin militar american pentru „forța de asigurare” europeană, pe care europenii o mobilizează pentru a menține pacea în Ucraina în viitor.

Aceasta ar fi avut loc în timpul convorbirii telefonice între liderii europeni și Trump înaintea summitului planificat cu președintele rus Vladimir Putin.

Liderii europeni nu au precizat în ce ar putea consta asistența, iar Trump însuși nu a confirmat public niciun sprijin, notează Associated Press.

Președintele Consiliului European Antonio Costa a salutat „disponibilitatea Statelor Unite de a împărtăși cu Europa eforturile de consolidare a condițiilor de securitate odată ce vom obține o pace durabilă și justă pentru Ucraina”.

Președintele francez Emmanuel Macron a declarat că Trump a insistat că NATO nu poate face parte din astfel de garanții de securitate dar a fost de acord că „Statele Unite și toate celelalte părți implicate ar trebui să participe”.

„Este o clarificare foarte importantă”, a spus Macron.

Liderii UE au subliniat în mod regulat că Statele Unite sunt „cruciale” pentru succesul operațiunii de securitate denumită Forța Multinațională Ucraina, dar Administrația Trump a refuzat pentru o lungă perioadă de timp să se angajeze.

Chiar dacă trupele americane nu vor fi implicate, amenințarea puterii aeriene americane, în sprijinul forței europene, ar contribui probabil la descurajarea trupelor ruse.

Ministrul britanic al Apărării despre viitoarea Forță Multinațională Ucraina

Peste 200 de planificatori militari au lucrat luni întregi la modalități de asigurare a păcii în cazul în care războiul se va încheia în cele din urmă.

Forțele armate ale Ucrainei au fost, de asemenea, implicate, iar militari britanici au condus operațiuni de recunoaștere în interiorul Ucrainei.

Dimensiunea exactă a forței nu a fost făcută publică, deși Marea Britanie a declarat că ar putea număra între 10.000 și 30.000 de militari.

Forța va avea inițial sediul la Paris, înainte de a se muta la Londra anul viitor. Un sediu de coordonare din Kiev va fi implicat odată ce ostilitățile vor înceta și forța va fi desfășurată.

Misiunea „va fi de a consolida apărarea Ucrainei pe uscat, pe mare și în aer, deoarece forțele armate ucrainene sunt cea mai bună măsură de descurajare împotriva unei viitoare agresiuni ruse”, a declarat luna trecută ministrul britanic al Apărării, John Healey.

Instructori occidentali ar urma să colaboreze cu trupele ucrainene.

“Aceasta va asigura securitatea spațiului aerian al Ucrainei prin utilizarea avioanelor”, a spus Healey, „și va contribui la siguranța mărilor prin întărirea Forței Operative din Marea Neagră cu echipe specializate suplimentare”.

Forța Operativă din Marea Neagră a fost creată de Bulgaria, România și Turcia în urmă cu un an pentru a se ocupa de minele din apele Mării Negre.

Înalții oficiali ruși au respins în repetate rânduri ideea trimiterii de forțe europene de menținere a păcii în Ucraina. Ministrul rus de Externe Serghei Lavrov a declarat recent că prezența forțelor de menținere a păcii în Ucraina ar fi la fel de „inacceptabilă” pentru Moscova ca și aderarea Ucrainei la NATO.

