Trump admite posibilitatea unui EȘEC al summitului din Alaska /Ce intenționează să facă liderul SUA după întâlnirea cu Putin

Președintele SUA, Donald Trump, a afirmat, joi, că există șanse de 25% ca summitul cu omologul său rus, Vladimir Putin, să fie un eșec, avertizând că, în această situație, Rusia va suporta ”consecințele”.

”Există șanse de 25% ca summitul cu Putin să eșueze. Dacă nu va fi un eșec, voi organiza o nouă întâlnire, care va fi foarte importantă, o întâlnire a președinților Volodimir Zelenski și Vladimir Putin, pentru a ajunge la un acord”, a afirmat Donald Trump într-un interviu acordat postului Fox News Radio.

Liderul de la Casa Albă a reiterat că, în cazul în care Vladimir Putin va refuza oprirea războiului din Ucraina, se va expune ”consecințelor”.

Casa Albă a anunțat că președintele Trump va încerca toate modalitățile de oprire a războiului ”brutal” din Ucraina, precizând că obiectivul summitului din Alaska este de a fi observată direct atitudinea președintelui rus, Vladimir Putin, după care Washingtonul va stabili opțiunile.

”Președintele SUA are contacte directe cu cei doi lideri, a discutat telefonic de multe ori cu președintele Putin și s-a întâlnit personal cu președintele Zelenski. Președintele Rusiei a solicitat summitul programat mâine, iar președintele vrea să epuizeze toate opțiunile în efortul de a opri acest război printr-un acord de pace”, a declarat Karoline Leavitt, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe. ”Ce se va întâmpla după această întâlnire depinde de președintele Trump, iar acesta este unul dintre motivele pentru care merge la summit. Are instincte incredibile și vrea să îl privească în ochi pe președintele Rusiei și să vadă ce progrese pot fi făcute pentru a avansa în sensul opririi acestui război brutal și a restabili pacea”, a subliniat Karoline Leavitt.

