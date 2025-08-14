Prima pagină » Știri externe » Kremlin: Tema centrală a summitului Rusia-SUA va fi REZOLVAREA conflictului din Ucraina /Trump nu va discuta despre schimburi teritoriale

14 aug. 2025, 14:28, Știri externe
Conflictul din Ucraina va fi principala temă a summitului președinților rus și american, Vladimir Putin și Donald Trump, anunță Kremlinul, dar liderul SUA nu va discuta despre eventuale schimburi teritoriale.

”Referitor la agenda summitului, este evident că subiectul central va fi rezolvarea crizei ucrainene, inclusiv pe baza discuțiilor desfășurate la Kremlin pe 6 august cu participarea emisarului special american Steve Witkoff”, a declarat Iuri Ușakov, consilierul pentru Afaceri Externe al președintelui Vladimir Putin.

”Sigur că vor fi abordate și probleme mai ample referitoare la garantarea păcii și a securității, precum și probleme internaționale și regionale presante”, a subliniat Iuri Ușakov, citat de agenția de presă Interfax.

Președintele SUA, Donald Trump, le-a spus liderilor europeni că nu intenționează să discute cu Vladimir Putin despre schimburi teritoriale, au declarat oficiali europeni și americani citați, sub protecția anonimatului, de postul de televiziune NBC News.

Donald Trump a afirmat, miercuri, că a avut discuții ”foarte bune” cu liderii europeni și cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, avertizând că Rusia se expune unor ”consecințe severe” dacă nu va accepta oprirea războiului din Ucraina.

”Am avut o conversație foarte bună cu liderii europeni, a participat și președintele Volodimir Zelenski, eu aș spune că a fost o convorbire de nota 10, o conversație foarte amiabilă. Dacă prima întâlnire cu Vladimir Putin va decurge bine, va urma o altă întrevedere, în scurt timp, cu Putin și Zelenski, voi participa și eu dacă vor vrea. Prima întâlnire este de pregătire, deși nu cred că îl pot convinge pe Putin să nu mai bombardeze civili, deoarece am făcut acest lucru în conversațiile telefonice, iar el a continuat să lanseze rachete. Eu vreau să se încheie războiul”, a subliniat Trump.

Întrebat ce riscă Rusia dacă președintele Vladimir Putin va continua războiul din Ucraina, Trump a avertizat că vor fi efecte ”severe”.

”Vor fi consecințe, nu trebuie să spun, dar vor fi consecințe foarte severe”, a subliniat președintele Statelor Unite.

Liderii țărilor europene au insistat, miercuri, pentru participarea directă a președintelui ucrainean, Volodimir Zelenski, la negocierile Statelor Unite cu Rusia, anunțând că Donald Trump are obiectivul unui armistițiu la summitul din Alaska.

Întrebat dacă Donald Trump a abordat, cu ocazia summitului virtual, problema schimburilor de teritorii între Ucraina și Rusia, Macron a subliniat că decizia în privința acestei probleme poate fi luată doar Ucraina.

”Principiul pe care trebuie să îl reținem este că această problemă trebuie discutată doar de Ucraina. În acest moment, nu există discuții serioase, consistente, privind schimburi de teritorii, în prezent, războiul continuă, iar Ucraina rezistă”, a subliniat Macron.

