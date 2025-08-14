Prima pagină » Știri externe » VIDEO | Putin salută eforturile lui Trump, înaintea SUMMITULUI din Alaska /Președintele Rusiei cere acorduri privind armamentul strategic

VIDEO | Putin salută eforturile lui Trump, înaintea SUMMITULUI din Alaska /Președintele Rusiei cere acorduri privind armamentul strategic

14 aug. 2025, 15:02, Știri externe
VIDEO | Putin salută eforturile lui Trump, înaintea SUMMITULUI din Alaska /Președintele Rusiei cere acorduri privind armamentul strategic

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a salutat, joi, eforturile omologului său american, Donald Trump, de oprire a războiului din Ucraina, liderul de la Kremlin argumentând, înaintea summitului din Alaska, că va fi necesar un acord care garanteze pacea în Europa și la nivel mondial, prin limitarea capabilităților militare strategice.

”Așa cum se știe, actuala Administrație a SUA face eforturi energice și sincere pentru oprirea ostilităților, pentru a pune capăt crizei, pentru a ajunge la acorduri care să fie în interesul tuturor părților implicate în conflict”, a afirmat Vladimir Putin, citat de agenția Tass.

”Aceste acorduri ar trebui să creeze condiții pe termen lung de pace între Rusia și Ucraina și în Europa. Ar favoriza pacea în întreaga lume dacă ajungem la acorduri privind controlul asupra armamentului strategic ofensiv”, a subliniat Vladimir Putin.

Vladimir Putin se va întâlni vineri, în Anchorage, cu președintele Statelor Unite, Donald Trump.

”Este evident că subiectul central va fi rezolvarea crizei ucrainene, inclusiv pe baza discuțiilor desfășurate la Kremlin pe 6 august cu participarea emisarului special american Steve Witkoff”, a declarat Iuri Ușakov, consilierul pentru Afaceri Externe al președintelui Vladimir Putin.

”Sigur că vor fi abordate și probleme mai ample referitoare la garantarea păcii și a securității, precum și probleme internaționale și regionale presante”, a subliniat Iuri Ușakov.

Donald Trump a afirmat, miercuri, că a avut discuții ”foarte bune” cu liderii europeni și cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, avertizând că Rusia se expune unor ”consecințe severe” dacă nu va accepta oprirea războiului din Ucraina.

”Dacă prima întâlnire cu Vladimir Putin va decurge bine, va urma o altă întrevedere, în scurt timp, cu Putin și Zelenski, voi participa și eu dacă vor vrea. Prima întâlnire este de pregătire”, a declarat Trump.

Întrebat ce riscă Rusia dacă președintele Vladimir Putin va continua războiul din Ucraina, Trump a avertizat că vor fi efecte ”severe”.

”Vor fi consecințe, nu trebuie să spun, dar vor fi consecințe foarte severe”, a subliniat președintele Statelor Unite.

Foto: Profimedia

GÂNDUL va transmite LIVE evenimentul istoric din ALASKA, întâlnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

ANALIZĂ Le Figaro: Trump-Putin, „amețeala” unui SUMMIT /Reconcilierea celor doi lideri cu aspirații „hegemonice” va fi suportată de Ucraina și Europa

Citește și

EXTERNE Anchetatorii olandezi sunt pe cale să găsească Coiful de la Coțofenești și brățările dacice. Planificatorul jafului știe unde sunt ascunse
16:38
Anchetatorii olandezi sunt pe cale să găsească Coiful de la Coțofenești și brățările dacice. Planificatorul jafului știe unde sunt ascunse
EXTERNE Zelenski la LONDRA, pentru discuții cu premierul britanic Keir Starmer, în așteptarea summitului Trump-Putin din Alaska
16:26
Zelenski la LONDRA, pentru discuții cu premierul britanic Keir Starmer, în așteptarea summitului Trump-Putin din Alaska
EXTERNE Donald TRUMP nu va fi însoțit de specialiști în politica Rusiei la întâlnirea cu Vladimir Putin. Care este motivul
16:09
Donald TRUMP nu va fi însoțit de specialiști în politica Rusiei la întâlnirea cu Vladimir Putin. Care este motivul
EXTERNE Kremlinul vine cu noi detalii despre summitul Trump-Putin: TEMELE care vor fi abordate / Rusia, încântată de locul întâlnirii
14:36
Kremlinul vine cu noi detalii despre summitul Trump-Putin: TEMELE care vor fi abordate / Rusia, încântată de locul întâlnirii
EXTERNE Kremlin: Tema centrală a summitului Rusia-SUA va fi REZOLVAREA conflictului din Ucraina /Trump nu va discuta despre schimburi teritoriale
14:28
Kremlin: Tema centrală a summitului Rusia-SUA va fi REZOLVAREA conflictului din Ucraina /Trump nu va discuta despre schimburi teritoriale
EXTERNE Motivul pentru care România nu a fost prezentă la întâlnirea restrânsă cu Donald Trump și J.D. Vance
14:19
Motivul pentru care România nu a fost prezentă la întâlnirea restrânsă cu Donald Trump și J.D. Vance
Mediafax
Centrul Istoric, primul pas în programul de curățenie și modernizare al Capitalei
Digi24
VIDEO Amenzi de până la 100.000 de lei pentru cei care construiesc fără autorizație, în propria curte, garaje, șoproane sau alte anexe
Cancan.ro
Cade guvernul Bolojan? Cine vine la putere după ce tensiunile au ajuns la cote alarmante
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, imagini hot în plină vară! Fosta iubită a lui Grigor Dimitrov s-a afişat în costum de baie
Adevarul
PSD, între retragerea de la guvernare și alianța cu AUR. Confuzia care îi derutează pe români
Mediafax
Ce se întâmplă la Kremlin, cu câteva ore de summit-ul cu Trump din Alaska. Putin a luat decizia
Click
Pensionarii cu pensii peste 3.000 lei scapă de CASS. Guvernul a stabilit ziua
Wowbiz
Accident grav pe Autostrada Soarelui! Nouă mașini au fost implicate, iar traficul blocat. Breaking news
Antena 3
Lana câștigă o avere ajutând femei să afle dacă soții lor sunt infideli: E șocant cât de repede cedează. Care este metoda ei
Digi24
Pensia pe care statul român o plătește unui cetățean care a lucrat doar o zi
Cancan.ro
Când începe anul școlar 2025-2026, de fapt. Ministrul Educației a anunțat data exactă!
Ce se întâmplă doctore
O mai recunoști? Cum arată acum Cristina, fosta Bebelușă de la Cronica Cârcotașilor. Are o meserie total diferită
observatornews.ro
Ce pensie plătește statul român unui cetățean care a lucrat doar o zi
StirileKanalD
O actriță celebră s-a înecat pe o insulă din Grecia. Lumea filmului, în stare de șoc
KanalD
Tragedie pe o șosea din Iași! Un bărbat a murit, iar o mamă și fetițele ei au fost găsite inconștiente, după ce mașina în care se aflau s-a izbit de un TIR și a luat foc
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
BT Leasing vinde un VW Golf, cu motor diesel și cutie automată. De ce este mașina perfectă de familie?
Descopera.ro
10 lecții de viață de la azteci
Capital.ro
Se întoarce Călin Georgescu! George Simion a confirmat planul: Avem soluțiile să reparăm
Evz.ro
Haos pe piața imobiliară din Capitală. În ce zone mai poți găsi apartamente sub 60.000 de euro
A1
Ce mașini are Mattia Carnessali de la Insula Iubirii sezonul 9. Ispita conduce bolizi de lux
Stirile Kanal D
Scene de coșmar la cumpărături! Trei morți, între care un copil, după ce un bărbat a deschis focul în fața unui magazin
Kfetele
Ce s-a întâmplat, de fapt, în videoclipul în care o tânără este ucisă de o orcă? A făcut înconjurul lumii!
RadioImpuls
Ți se rupe sufletul! Fiica Teodorei Marcu, prima aniversare fără mama ei! Micuța Emma era în brațele tinerei când a fost împușcată mortal. IMAGINI de la petrecere
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuța face autostopul. Oprește lupul...
Descopera.ro
Avertisment: Intervențiile climatice în oceane au nevoie de o guvernanță mai puternică
POLITICĂ Stelian Bujduveanu anunță REDUCERI de personal în cadrul Poliției Capitalei și al Primăriei Generale: „Trebuie să schimbăm paradigma”
16:37
Stelian Bujduveanu anunță REDUCERI de personal în cadrul Poliției Capitalei și al Primăriei Generale: „Trebuie să schimbăm paradigma”
ACTUALITATE Schimbările climatice transformă albia JIULUI. Insule de vegetație și copaci în locul apei
16:32
Schimbările climatice transformă albia JIULUI. Insule de vegetație și copaci în locul apei
ACTUALITATE Ploile abundente obligă autoritățile să refacă HĂRȚILE de risc. Raed Arafat: Trebuie să fim pesimiști în evaluări
16:10
Ploile abundente obligă autoritățile să refacă HĂRȚILE de risc. Raed Arafat: Trebuie să fim pesimiști în evaluări
ACTUALITATE Peste 280 de amenzi au fost aplicate șoferilor ieșeni, în 2025. Traficul este monitorizat de un elicopter al Poliției Române
16:10
Peste 280 de amenzi au fost aplicate șoferilor ieșeni, în 2025. Traficul este monitorizat de un elicopter al Poliției Române
VIDEO EXCLUSIV ȚOIU declară faliment diplomației românești: am fi vrut să fim acolo! Doru Bușcu: „Este un atentat la siguranța națională”
16:00
ȚOIU declară faliment diplomației românești: am fi vrut să fim acolo! Doru Bușcu: „Este un atentat la siguranța națională”
DECLARAȚII EXCLUSIVE Emil Hurezeanu o acuză pe Oana Țoiu de INFERENȚĂ și aruncă răspunderea Visa Waiver în curtea INTERNELOR
15:59
Emil Hurezeanu o acuză pe Oana Țoiu de INFERENȚĂ și aruncă răspunderea Visa Waiver în curtea INTERNELOR