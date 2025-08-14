Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a salutat, joi, eforturile omologului său american, Donald Trump, de oprire a războiului din Ucraina, liderul de la Kremlin argumentând, înaintea summitului din Alaska, că va fi necesar un acord care garanteze pacea în Europa și la nivel mondial, prin limitarea capabilităților militare strategice.

”Așa cum se știe, actuala Administrație a SUA face eforturi energice și sincere pentru oprirea ostilităților, pentru a pune capăt crizei, pentru a ajunge la acorduri care să fie în interesul tuturor părților implicate în conflict”, a afirmat Vladimir Putin, citat de agenția Tass. ”Aceste acorduri ar trebui să creeze condiții pe termen lung de pace între Rusia și Ucraina și în Europa. Ar favoriza pacea în întreaga lume dacă ajungem la acorduri privind controlul asupra armamentului strategic ofensiv”, a subliniat Vladimir Putin.

Vladimir Putin se va întâlni vineri, în Anchorage, cu președintele Statelor Unite, Donald Trump.

”Este evident că subiectul central va fi rezolvarea crizei ucrainene, inclusiv pe baza discuțiilor desfășurate la Kremlin pe 6 august cu participarea emisarului special american Steve Witkoff”, a declarat Iuri Ușakov, consilierul pentru Afaceri Externe al președintelui Vladimir Putin. ”Sigur că vor fi abordate și probleme mai ample referitoare la garantarea păcii și a securității, precum și probleme internaționale și regionale presante”, a subliniat Iuri Ușakov.

Donald Trump a afirmat, miercuri, că a avut discuții ”foarte bune” cu liderii europeni și cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, avertizând că Rusia se expune unor ”consecințe severe” dacă nu va accepta oprirea războiului din Ucraina.

”Dacă prima întâlnire cu Vladimir Putin va decurge bine, va urma o altă întrevedere, în scurt timp, cu Putin și Zelenski, voi participa și eu dacă vor vrea. Prima întâlnire este de pregătire”, a declarat Trump.

Întrebat ce riscă Rusia dacă președintele Vladimir Putin va continua războiul din Ucraina, Trump a avertizat că vor fi efecte ”severe”.

”Vor fi consecințe, nu trebuie să spun, dar vor fi consecințe foarte severe”, a subliniat președintele Statelor Unite.

