Liderii UE avertizează: războiul din Iran ar putea cauza efecte similare cu cele ale pandemiei de COVID-19

UE se pregătește să confrunte efecte de anvergura pandemiei după escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu.

Cu ocazia vizitei președintelui sirian Ahmed al-Sharaa la Berlin, cancelarul german Friedrich Merz a organizat o conferință de presă comună.

Merz: Ar putea fi la fel de rău ca pandemia de COVID

Cancelarul a avertizat:

„Dacă războiul din Iran evoluează într-un conflict regional major, ar putea avea o povară mai mare asupra Germaniei și Europei, precum cea experimentată pe durata pandemiei de COVID sau de la începutul războiului din Ucraina”.

Ahmad al-Sharaa a declarat că războiul SUA cu Iran riscă să ducă la creșterea prețurilor la energie și la aprovizionare în întreaga lume.

„Statele din Golf n-au intrat în conflict în mod spontan, dar au fost atacate de iranieni. Siria este solidară cu statele din Golf”. 

El a avertizat că Europa ar putea avea de suferit de pe urma întreruperii tran zitului petrolier din Golful Arab după ce Iran a închis Strâmtoarea Ormuz.

Ministru italian: „Durata războaielor nu depinde de forța celui mai puternic”

„Sunt forțat să știu chestii care nu mai mă pot lăsa să dorm. Pentru ce s-ar putea întâmpla în următoarele săptămâni. pentru efectele asupra economiei și a vieților noastre.”, a spus ministrul italian al Apărării, Guido Crosetto, pentru La Repubblica.

Ministrul a adăugat:

„Nu susținem acest război și nimeni nu ne-a întrebat ce opinie avem. Durata războaielor nu depinde de forța celui mai puternic, ci de rezistența celui mai slab. Iranul este mai mare ca Ucraina, are populație mai mare și mii de ani de istorie”. 

