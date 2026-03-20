Prima pagină » Știri externe » Partidul lui Marine Le Pen se luptă să obțină o victorie în alegerile de duminică. Turul 2 a fost mereu „călcâiul lui Ahile” pentru Adunarea Națională

Partidul lui Marine Le Pen se luptă să obțină o victorie în alegerile de duminică. Turul 2 a fost mereu „călcâiul lui Ahile” pentru Adunarea Națională

Adunarea Națională, partidul de extremă dreapta din Franța speră că alegerile din această lună vor demonstra că are acum un avânt de neoprit înainte de cursa prezidențială din 2027. Partidul este de mult timp pe un trend ascendent, iar alegerile locale de duminica aceasta reprezintă un test final înaintea cursei prezidențiale din 2027, scrie POLITICO.

Deși candidații partidului Adunarea Națională s-au descurcat bine în primul tur de scrutin, în special în orașele importante din sudul Franței precum Marsilia și Toulon, partidul lui Marine Le Pen nu a reușit încă să obțină succesul decisiv pe care îl dorește.

Partidul lui Marile Le Pen se confruntă cu un obstacol omniprezent: coalizarea opoziției împotriva Adunării Naționale

Partidul de extremă dreapta a ales să rămână rezervat după primul tur al alegerilor locale, știind că acum se confruntă cu un obstacol întâlnit și în trecut: unirea partidelor în al doilea tur pentru a ține Adunarea Națională departe de putere. Aceasta a fost, în fapt, principala vulnerabilitate a partidului de-a lungul timpului în cursele prezidențiale, atât în candidaturile lui Marine Le Pen, cât și ale tatălui ei, Jean-Marie.

Extrema dreapta din Franța vrea să își unească forțele

Liderii partidului Adunarea Națională fac apel la alți candidați de dreapta să li se alăture în încercarea de a-i învinge pe adversarii de stânga în turul al doilea, pe 22 martie. În prezent, dinamica alianțelor ad-hoc care modelează cursele electorale locale pare să funcționeze din nou împotriva lor.

„Avem 60 de orașe în care am ieșit primii, [unde] credem că este posibil”, a declarat luni, la radio RTL, vicepreședintele Adunării Naționale, Sébastien Chenu. „Apoi există orașe… în care suntem deschiși la alianțe cu liste rivale” de dreapta, a adăugat acesta.

Turul doi, marele test al Adunării Naționale înainte de alegerile din 2027

Marsilia, al doilea oraș ca mărime din Franța, ilustrează perfect atât progresele Adunării Naționale, cât și dilema acesteia. Aici, candidatul Adunării Naționale Franck Allisio a strâns 35% din voturi, la mică distanță de actualul primar de stânga, Benoît Payan, care a primit 36,7% din voturi în primul tur. Rezultatul de anul acesta este cu peste 15 puncte procentuale mai mare decât scorul anterior al Adunării Naționale la alegerile locale din 2020.

În Nîmes, o altă țintă cheie din zona însorită a Adunării Naționale, calculul este diferit. Candidatul său, proeminentul politician Julien Sanchez, a ieșit pe primul loc, dar acum se va confrunta cu un adversar de centru-dreapta și unul de centru-stânga, care sunt mai bine plasați deoarece se așteaptă să obțină voturile candidaților care nu vor fi reprezentați în al doilea tur.

Recomandările autorului:

„Scenariul Armaghedon” pentru piețele energetice, după ce Iranul a lovit un sit de gaze de trei ori mai mare decât Parisul

Parlamentul german intervine în criza energetică și vrea să controleze creșterea prețurilor. Ce prevede noua legislație

Pentagonul pregătește trupe suplimentare pentru Orientul Mijlociu. SUA ar putea ocupa Insula Kharg pentru a asigura traficul prin Strâmtoarea Ormuz

Recomandarea video

Citește și

RĂZBOI Donald Trump: „Totul merge extrem de bine în Iran. Armele rușilor și ale chinezilor au fost inutile împotriva noastră”
18:06
Donald Trump: „Totul merge extrem de bine în Iran. Armele rușilor și ale chinezilor au fost inutile împotriva noastră”
EXTERNE ”Sultanul” Erdogan îl pune la zid pe Netanyahu. Președintele Turciei avertizează Israelul că ”va plăti preţul” pentru dezastrul din Orientul Mijlociu
17:58
”Sultanul” Erdogan îl pune la zid pe Netanyahu. Președintele Turciei avertizează Israelul că ”va plăti preţul” pentru dezastrul din Orientul Mijlociu
CINEMA Ce spunea Chuck Norris despre Benjamin Netanyahu în urmă cu 11 ani: „Este un tip dur”
17:56
Ce spunea Chuck Norris despre Benjamin Netanyahu în urmă cu 11 ani: „Este un tip dur”
FLASH NEWS Elveția interzice exporturile de arme către SUA pe durata războiului cu Iranul. Ce principiu a invocat Guverul de la Berna și ce valoare au avut livrarile anul trecut. America a fost al doilea mare importator
17:23
Elveția interzice exporturile de arme către SUA pe durata războiului cu Iranul. Ce principiu a invocat Guverul de la Berna și ce valoare au avut livrarile anul trecut. America a fost al doilea mare importator
FLASH NEWS Trump îi numește pe aliații NATO „lași” pentru că nu l-au ajutat în Strâmtoarea Ormuz. „Vom ține minte“
16:40
Trump îi numește pe aliații NATO „lași” pentru că nu l-au ajutat în Strâmtoarea Ormuz. „Vom ține minte“
ULTIMA ORĂ Chuck Norris a murit la 86 de ani. Ce a făcut cu doar o zi înainte de deces
16:13
Chuck Norris a murit la 86 de ani. Ce a făcut cu doar o zi înainte de deces
Mediafax
NYT: Donald Trump a pus ochii pe Transilvania, dar proiectul vizează un teren lângă groapa de gunoi
Digi24
Reacții dure la Tokyo după gluma lui Donald Trump despre Pearl Harbor: „Tratată ca o idioată pentru că este femeie”
Cancan.ro
Dani Mocanu și Nando, aduși în cătușe la București! Primele imagini cu manelistul și fratele lui, de pe aeroportul Otopeni
Prosport.ro
Cine moşteneşte averea de 70.000.000 de dolari a lui Chuck Norris
Adevarul
Ce pensie vor primi cei care au avut toată viața salariul minim
Mediafax
Reforma ajutorului extern. SUA înființează Biroul pentru Dezastre și Răspuns Umanitar
Click
Mara Bănică și soțul, nașii de cununie ai Simonei Trașcă și ai lui Marian Buzilă! „Mă fac mireasă de trei ori!” Cum arată invitațiile la nuntă?
Digi24
Trump amenință că va „ține minte” refuzul aliaților NATO privind misiunea din Strâmtoarea Ormuz: Fără SUA, Alianța e un tigru de hârtie
Cancan.ro
Oana Ciocan a ajuns la medic după separarea de Jador! Băiețelul lor, pe primul loc
Ce se întâmplă doctore
Avea o frumusețe ireală încă din copilărie. Recunoști fetița? Acum e una dintre cele mai admirate femei din lume
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Situația ciudată din noul Cod Rutier 2026: Poți circula cu o căruță pe drumul public, dar nu cu motocultorul. De ce?
Descopera.ro
Rădăcina care te vindecă peste noapte! O poți pune în orice!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Profa: – Bulă, ce îmi oferi să fac dragoste cu tine?
Descopera.ro
Astronomii au dezvăluit una dintre cele mai primitive stele descoperite vreodată
CINEMA Cele mai tari glume și meme-uri cu Chuck Norris, celebrul actor care ne-a părăsit la 86 de ani
17:57
Cele mai tari glume și meme-uri cu Chuck Norris, celebrul actor care ne-a părăsit la 86 de ani
FLASH NEWS Nicușor Dan s-a întâlnit cu regele Belgiei: „Ne apropie viziunea comună”
17:51
Nicușor Dan s-a întâlnit cu regele Belgiei: „Ne apropie viziunea comună”
ECONOMIE Prețurile carburanților din România bat record după record. Benzina s-a scumpit pentru a 10-a oară de la începutul războiului. Bolojan susține că e “populist” să intervină
17:25
Prețurile carburanților din România bat record după record. Benzina s-a scumpit pentru a 10-a oară de la începutul războiului. Bolojan susține că e “populist” să intervină
ULTIMA ORĂ Dani Mocanu și fratele lui, Nando, au fost aduși în țară în cătușe. Unde vor fi transferați
17:02
Dani Mocanu și fratele lui, Nando, au fost aduși în țară în cătușe. Unde vor fi transferați
JUSTIȚIE Război total între Justiție și Guvern. CSM acuză Coaliția că a „furat” banii magistraților pentru a-i da primăriilor
16:51
Război total între Justiție și Guvern. CSM acuză Coaliția că a „furat” banii magistraților pentru a-i da primăriilor
PROTEST A doua zi de proteste la Șantierul Naval Mangalia. Sute de angajați strigă „Hoții!” și amenință că vor protesta zilnic pentru salariile restante
16:32
A doua zi de proteste la Șantierul Naval Mangalia. Sute de angajați strigă „Hoții!” și amenință că vor protesta zilnic pentru salariile restante

Cele mai noi

Trimite acest link pe