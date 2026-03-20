Partidul lui Marine Le Pen se luptă să obțină o victorie în alegerile de duminică. Turul 2 a fost mereu „călcâiul lui Ahile” pentru Adunarea Națională

Adunarea Națională, partidul de extremă dreapta din Franța speră că alegerile din această lună vor demonstra că are acum un avânt de neoprit înainte de cursa prezidențială din 2027. Partidul este de mult timp pe un trend ascendent, iar alegerile locale de duminica aceasta reprezintă un test final înaintea cursei prezidențiale din 2027, scrie POLITICO.

Deși candidații partidului Adunarea Națională s-au descurcat bine în primul tur de scrutin, în special în orașele importante din sudul Franței precum Marsilia și Toulon, partidul lui Marine Le Pen nu a reușit încă să obțină succesul decisiv pe care îl dorește.

Partidul lui Marile Le Pen se confruntă cu un obstacol omniprezent: coalizarea opoziției împotriva Adunării Naționale

Partidul de extremă dreapta a ales să rămână rezervat după primul tur al alegerilor locale, știind că acum se confruntă cu un obstacol întâlnit și în trecut: unirea partidelor în al doilea tur pentru a ține Adunarea Națională departe de putere. Aceasta a fost, în fapt, principala vulnerabilitate a partidului de-a lungul timpului în cursele prezidențiale, atât în candidaturile lui Marine Le Pen, cât și ale tatălui ei, Jean-Marie.

Extrema dreapta din Franța vrea să își unească forțele

Liderii partidului Adunarea Națională fac apel la alți candidați de dreapta să li se alăture în încercarea de a-i învinge pe adversarii de stânga în turul al doilea, pe 22 martie. În prezent, dinamica alianțelor ad-hoc care modelează cursele electorale locale pare să funcționeze din nou împotriva lor.

„Avem 60 de orașe în care am ieșit primii, [unde] credem că este posibil”, a declarat luni, la radio RTL, vicepreședintele Adunării Naționale, Sébastien Chenu. „Apoi există orașe… în care suntem deschiși la alianțe cu liste rivale” de dreapta, a adăugat acesta.

Turul doi, marele test al Adunării Naționale înainte de alegerile din 2027

Marsilia, al doilea oraș ca mărime din Franța, ilustrează perfect atât progresele Adunării Naționale, cât și dilema acesteia. Aici, candidatul Adunării Naționale Franck Allisio a strâns 35% din voturi, la mică distanță de actualul primar de stânga, Benoît Payan, care a primit 36,7% din voturi în primul tur. Rezultatul de anul acesta este cu peste 15 puncte procentuale mai mare decât scorul anterior al Adunării Naționale la alegerile locale din 2020.

În Nîmes, o altă țintă cheie din zona însorită a Adunării Naționale, calculul este diferit. Candidatul său, proeminentul politician Julien Sanchez, a ieșit pe primul loc, dar acum se va confrunta cu un adversar de centru-dreapta și unul de centru-stânga, care sunt mai bine plasați deoarece se așteaptă să obțină voturile candidaților care nu vor fi reprezentați în al doilea tur.

