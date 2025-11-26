Lovitură de stat în Guineea-Bissau: Ofițerii armatei au preluat controlul total asupra țării după alegeri. Președintele reales a fost arestat

19:13 UPDATE - Care este situația fostului președinte al țării Președintele Guineei-Bissau, Embalo, care a fost recent arestat în urma unei lovituri de stat militare, este „tratat bine”, susțin surse militare pentru AFP.

Ofițerii militari din Guineea-Bissau au declarat într-un discurs televizat că au preluat „controlul total” asupra țării miercuri. Lovitura de stat militară are loc la trei zile după alegerile generale de pe urma cărora ambii candidați principali pentru președinția țării și-au revendicat victoria.

Cu câteva ore înainte de anunț, s-au auzit focuri trase de armă în preajma palatului prezidențial.Ofițerii militari au transmis că președintele Umaro Mokhtar Sissoco Embalo, aflat la conducerea țării din 2020, a fost arestat.

Au fost arestați și șeful major al armatei, generalii și ministrul de Interne. Instituțiile au fost suspendate până la noi ordine. Nu s-au raportat violențe și nici victime până la această oră, informează France24.

După Tanzania și Camerun, Guineea-Bissau a devenit a treia africană în care sunt înregistrate incidente majore în urma unor alegeri prezidențiale din această toamnă.

Sursa Foto: Televiziunea de stat din Guineea-Bissau

Autorul recomandă: