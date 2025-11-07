Lukoil rămâne fără cumpărător după ce Gunvor Group și-a retras oferta. De ce s-a blocat achiziția companiei rusești

Gunvor Group a anunțat joi că renunță la decizia de a cumpăra activele Lukoil din străinătate după ce Statele Unite au declarat că nu vor aproba niciodată această preluare. Lukoil, cea mai mare companie petrolieră privată din Rusia, are ca termen limită 21 noiembrie să își vândă activele pe care le deține, după care orice tranzacție va fi sancționată de către SUA. Lukoil are active în mai multe țări din europene, printre care și România, unde deține rafinăria Petrotel și 320 de stații de alimentare cu carburant.

Gunvor, compania care voia să cumpere activele Lukoil, este „marioneta Kremlinului”

Gunvor și-a arătat disponibilitatea săptămâna trecută de a cumpăra activele Lukoil și a început demersurile pe lângă autoritățile de reglementare. Departamentul Trezoreriei Statelor Unite a anunțat că Donald Trump nu va fi niciodată de acord ca o „marionetă a Kremlinului” să preia activele Lukoil. După acest anunț, Gunvor a anunțat că nu va mai face niciun demers pentru a prelua acțiunile celei mai mari companii petroliere private a Rusiei – Lukoil.

„Președintele Trump a fost clar că războiul trebuie să se încheie imediat. Atâta timp cât Putin continuă crimele fără sens, marioneta Kremlinului, Gunvor, nu va primi niciodată licență de operare și profit”, a declarat Departamentul Trezoreriei SUA pe X.

La sfârșitul lunii octombrie, compania „Lukoil” a anunțat că a convenit o tranzacție pentru vânzarea subsidiarei sale externe către traderul de petrol Gunvor Group. Aceasta a devenit cunoscută la scurt timp după ce SUA au impus sancțiuni împotriva celor două cele mai mari companii petroliere rusești — „Lukoil” și „Rosneft”. La Washington, s-a explicat acest lucru prin faptul că Moscova nu arată disponibilitatea de a încheia războiul său din Ucraina.

Gunvor se apără și neagă acuzațiile Statelor Unite

”Declarația Departamentului Trezoreriei despre Gunvor este fundamental dezinformată și falsă. Gunvor este și a fost întotdeauna deschisă și transparentă în ceea ce privește proprietatea și afacerile sale și, timp de mai bine de un deceniu, s-a distanțat activ de Rusia, a încetat să mai tranzacționeze în conformitate cu sancțiunile, a vândut active rusești și a condamnat public războiul din Ucraina. Salutăm oportunitatea de a ne asigura că această neînțelegere clară este corectată. Între timp, Gunvor își retrage propunerea privind activele internaționale ale Lukoil”, a declarat compania pe pagina de X.

Cine deține Gunvor Group?

Compania Gunvor a fost cofondată în anul 2000 de către miliardarul suedez Torbjörn Törnqvist și de Ghennadi Timchenko, apropiat al lui Putin și cândva cel mai mare exportator de petrol al Moscovei la nivel global. În anul 2014, cu câteva zile înainte ca Statele Unite să impună sancțiuni fostului coproprietar al Gunvor, Timchenko, acesta și-a vândut participația de 43,6% la casa de tranzacționare, arată Politico.

La sfârșitul anului 2024, participația Gunvor la acțiuni era de 84,79%, deținută de Torbjörn Törnqvist, proprietarul beneficiar majoritar, iar restul de 15,21% era deținut de Planul de acțiuni pentru angajații Gunvor.

