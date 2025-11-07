Orbán afirmă că o întâlnire între Putin și Trump la Budapesta ar putea avea loc „în câteva zile”

Premierul Ungariei, Viktor Orban, a declarat pentru publicația Magyar Nemzet că o întâlnire între Vladimir Putin și Donald Trump la Budapesta ar putea avea loc „în câteva zile”, de îndată ce ambele vor rezolva câteva „probleme”. Premierul Ungariei se întâlnește vineri la Washington cu președintele Donald Trump, în cadrul unui summit bilateral, în care Orban speră să obțină exceptarea Ungariei de la sancțiunile impuse de SUA cu privire la importul de gaze rusești.

Viktor Orban ar dori să-l convingă pe liderul de la Casa Albă să accepte invitația de a veni la Budapesta. Având în vedere alegerile parlamentare programate în Ungaria în aprilie, o astfel de vizită a președintelui SUA i-ar oferi lui Orban un impuls politic major, transmite publicația Magyar Nemzet.

„Adevărata valoare a unei alianțe constă în colaborări concrete, cu cât are în spate mai multe acțiuni comune, cu atât este mai puternică, iar alianța americano-ungară este una dintre acestea, a declarat premierul Viktor Orbán la emisiunea matinală a postului de radio Kossuth, înainte de summit-ul cu președintele american Donald Trump de la Washington.

Viktor Orban: „Relațiile cu SUA s-au deteriorat odată cu revenirea globaliștilor la putere în Statele Unite”

„În 2016, țara noastră a primit o mare confirmare când Donald Trump a devenit președintele SUA, care a ajuns la o realizare similară. Relațiile cu SUA s-au deteriorat odată cu revenirea globaliștilor la putere în Statele Unite. Acest lucru s-a încheiat în acest an, când Donald Trump a preluat din nou funcția de președinte”, a mai precizat premierul Viktor Orban.

Foto: Mediafax

