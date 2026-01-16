Prima pagină » Știri externe » MAE rus emite alertă de călătorie pentru Republica Moldova. Rușii sunt discriminați și hărțuiți fără motiv, anunță Moscova

MAE rus emite alertă de călătorie pentru Republica Moldova. Rușii sunt discriminați și hărțuiți fără motiv, anunță Moscova

16 ian. 2026, 17:58, Știri externe
Ministerul rus de Externe le recomandă cetățenilor ruși să se abțină de la călătoriile în Republica Moldova, pe fondul a ceea ce Moscova numește numeroase cazuri de discriminare împotriva rușilor din această țară, anunță agenția TASS.

„Moscova continuă să înregistreze numeroase episoade de discriminare, hărțuire nejustificată și tratament neadecvat aplicat cetățenilor ruși din Republica Moldova de către autoritățile moldovene”, a declarat ministerul de Externe de la Moscova.

Potrivit Moscovei, autoritățile moldovenești împiedică accesul consular al cetățenilor ruși, iar orice solicitare venită din partea misiunii diplomatice ruse sunt ignorate de către Chișinău. Rușii mai avertizează că, la sosirea pe aeroportul din Chișinău, deținătorii de pașapoarte rusești „sunt supuși în mod regulat unor percheziții și verificări umilitoare”. Mai mult, aceștia sunt adesea nevoiți să petreacă ore întregi în zona de tranzit, fiind privați de servicii de bază.

„În unele cazuri, cetățenii ruși au petrecut mai mult de două zile pe aeroport. De multe ori, ulterior, li s-a interzis intrarea în țară sub pretexte inventate. Au fost raportate și cazuri de aplicare arbitrară a legilor, reținere la frontieră și urmărire penală fără dovezi convingătoare. La plecarea din Chișinău, pasagerii sunt supuși unor controale de securitate prelungite în mod deliberat, astfel încât să piardă zborurile”, a adăugat ministerul.

