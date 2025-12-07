Prima pagină » Știri externe » Parlamentul londonez investighează The Crown Estate, care deține fundul mării din jurul Angliei, Țării Galilor și Irlandei de Nord, în numele regelui

Parlamentul londonez investighează The Crown Estate, care deține fundul mării din jurul Angliei, Țării Galilor și Irlandei de Nord, în numele regelui

07 dec. 2025, 16:33, Știri externe
Parlamentul londonez investighează The Crown Estate, care deține fundul mării din jurul Angliei, Țării Galilor și Irlandei de Nord, în numele regelui

Membrii Parlamentului din Marea Britanie investighează The Crown Estate, care deține fundul mării din jurul Angliei, Țării Galilor și Irlandei de Nord, în numele monarhului, după ce anchetele au arătat că a obținut un profit de peste un miliard de lire sterline din fermele eoliene off-shore. The Crown Estate a obținut profituri de 1,1 miliarde de lire sterline în fiecare dintre ultimii doi ani financiari, o creștere de 658 de milioane de lire sterline față de perioada 2022-2023.

Săptămâna trecută, o comisie din Parlamentul britanic a lansat o anchetă privind contractele de închiriere ale proprietății Crown Estate către membrii Familiei Regale britanice, după ce a apărut o serie de întrebări legate de chiria exorbitantă plătită de Andrew Mountbatten-Windsor pentru a locui în Royal Lodge.

Greenpeace a cerut regelui Marii Britanii să intervină, susținând că proprietatea Coroanei britanice a abuzat de poziția de monopol pentru a percepe taxe mari pentru contractele de leasing, ceea ce a dus, susține organizația, că a dus la creșterea facturilor la energia în Marea Britanie.

Organizația de mediu susține că fundația The Crown Estate, al cărei portofoliu de 15 miliarde de lire sterline include proprietății și vaste suprafețe de teren, a eliminat plafonul așa-numitelor „comisioane de opțiune”. Acum, dezvoltatorii plătesc comisioane mari pentru a-și rezerva drepturile asupra fundului mării, contribuind astfel la creșterea profiturilor. Odată ce parcurile eoliene încep să genereze electricitate, Crown Estate primește 2% din veniturile generate.

Recomandările autorului:

Bani pentru război, indiferent de riscuri. Cum sacrifică Moscova dezvoltarea regională, afacerile, asistența medicală și educația pentru a finanța războiul din Ucraina. The Insider: „Prima creștere majoră a TVA-ului din ultimii 20 de ani”

Vulcanul Kilauea, unul dintre cei mai activi de pe planetă, a erupt din nou. Imagini fabuloase cu fântânile de lavă de 300 de metri din Hawaii

Român, arestat în Germania, după ce a bătut cu bestialitate două tinere care se sărutau într-un tramvai. Acuzații de vătămare corporală gravă

Recomandarea video

Citește și

EXTERNE Friedrich Merz a făcut prima sa vizită în Israel în calitate de cancelar al Germaniei
17:43
Friedrich Merz a făcut prima sa vizită în Israel în calitate de cancelar al Germaniei
EXTERNE Român, arestat în Germania, după ce a bătut cu bestialitate două tinere care se sărutau într-un tramvai. Acuzații de vătămare corporală gravă
16:18
Român, arestat în Germania, după ce a bătut cu bestialitate două tinere care se sărutau într-un tramvai. Acuzații de vătămare corporală gravă
VIDEO Vulcanul Kilauea, unul dintre cei mai activi de pe planetă, a erupt din nou. Imagini fabuloase cu fântânile de lavă de 300 de metri din Hawaii
16:13
Vulcanul Kilauea, unul dintre cei mai activi de pe planetă, a erupt din nou. Imagini fabuloase cu fântânile de lavă de 300 de metri din Hawaii
ANALIZĂ Bani pentru război, indiferent de riscuri. Cum sacrifică Moscova dezvoltarea regională, afacerile, asistența medicală și educația pentru a finanța războiul din Ucraina. The Insider: „Prima creștere majoră a TVA-ului din ultimii 20 de ani”
16:11
Bani pentru război, indiferent de riscuri. Cum sacrifică Moscova dezvoltarea regională, afacerile, asistența medicală și educația pentru a finanța războiul din Ucraina. The Insider: „Prima creștere majoră a TVA-ului din ultimii 20 de ani”
EXTERNE Friedrich Merz, omul care nu acceptă insulte. Cancelarul Germaniei a depus sute de plângeri penale pentru insultele primite online
15:39
Friedrich Merz, omul care nu acceptă insulte. Cancelarul Germaniei a depus sute de plângeri penale pentru insultele primite online
CONTROVERSĂ Spania investighează dacă un focar de pestă porcină a apărut în urma unor scurgeri din laborator
14:17
Spania investighează dacă un focar de pestă porcină a apărut în urma unor scurgeri din laborator
Mediafax
Pe cine avantajează prezența mică la alegerile din București
Digi24
Cele două probleme care țin pe loc încheierea unui acord de pace Rusia - Ucraina, dezvăluite de Keith Kellogg
Cancan.ro
Și-a părăsit iubita medic pentru Rodica Stănoiu! Noi detalii despre 'puiuțul' fostei ministrese a Justiției
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă fotbalistă din lume a primit o ofertă de nerefuzat
Adevarul
Trucul românesc care reduce cheltuielile de iarnă. „Am 21 de grade în casă și nu am dat drumul la căldură”
Mediafax
Primele rezultate. Cum au votat bucureștenii până la acestă oră
Click
Roxana Călin, doctoriţa care a îngrozit România în anii ’90. Și-a ucis şi tranşat rivala în dragoste
Digi24
O crimă care pune gaz pe foc în procesul de mobilizare din Ucraina, în criză de soldați. „Sunt incredibil de ruşinată”
Cancan.ro
FBI intră pe fir în cazul lui Emil Gânj! Descoperiri ULUITOARE în telefonul criminalului din Mureș
Ce se întâmplă doctore
Ce se întâmplă cu pensiile din ianuarie 2026? Ministrul Muncii a clarificat situația
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Tesla Model 3 Standard, disponibilă și în România. E cea mai ieftină Tesla și poate fi luată în rate
Descopera.ro
Cel mai bătrân STRĂMOȘ al RECHINILOR înota în apele Australiei pe vremea dinozaurilor
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ nedumerit: - Iubita mea s-a întins pe canapea, şi-a dat fusta jos, şi-a smuls...
Descopera.ro
Ce este „divorțul silențios”: Rămâi căsătorit, dar ieși din relație
ECONOMIE Românii sunt revoltați de prețurile la ouă din supermarket: „Ce e în neregulă cu țara asta?”
18:15
Românii sunt revoltați de prețurile la ouă din supermarket: „Ce e în neregulă cu țara asta?”
VIDEO George Simion: Exit poll-urile sunt otrăvite: contează voturile din urnă numărate corect. La ora 21:00 nu aflăm nimic, ci la 22:00
18:07
George Simion: Exit poll-urile sunt otrăvite: contează voturile din urnă numărate corect. La ora 21:00 nu aflăm nimic, ci la 22:00
ULTIMA ORĂ Bolojan anunță că bugetul României va fi votat “cel mai devreme” la finalul lunii ianuarie 2026
17:49
Bolojan anunță că bugetul României va fi votat “cel mai devreme” la finalul lunii ianuarie 2026
ALEGERI BUCUREȘTI 2025 Daniel Băluță răbufnește după ce unul dintre candidați a dat un semnal în privința câștigătorului: Este nedemocratic și ilegal
17:44
Daniel Băluță răbufnește după ce unul dintre candidați a dat un semnal în privința câștigătorului: Este nedemocratic și ilegal
ALEGERI BUCUREȘTI 2025 Ziua în care Nicușor Dan se desparte de cartela de la Primăria București. În primele luni la Cotroceni, a purtat-o ca pe un talisman
17:32
Ziua în care Nicușor Dan se desparte de cartela de la Primăria București. În primele luni la Cotroceni, a purtat-o ca pe un talisman

Cele mai noi