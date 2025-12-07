Parlamentul londonez investighează The Crown Estate, care deține fundul mării din jurul Angliei, Țării Galilor și Irlandei de Nord, în numele regelui

Membrii Parlamentului din Marea Britanie investighează The Crown Estate, care deține fundul mării din jurul Angliei, Țării Galilor și Irlandei de Nord, în numele monarhului, după ce anchetele au arătat că a obținut un profit de peste un miliard de lire sterline din fermele eoliene off-shore. The Crown Estate a obținut profituri de 1,1 miliarde de lire sterline în fiecare dintre ultimii doi ani financiari, o creștere de 658 de milioane de lire sterline față de perioada 2022-2023.

Săptămâna trecută, o comisie din Parlamentul britanic a lansat o anchetă privind contractele de închiriere ale proprietății Crown Estate către membrii Familiei Regale britanice, după ce a apărut o serie de întrebări legate de chiria exorbitantă plătită de Andrew Mountbatten-Windsor pentru a locui în Royal Lodge.

Greenpeace a cerut regelui Marii Britanii să intervină, susținând că proprietatea Coroanei britanice a abuzat de poziția de monopol pentru a percepe taxe mari pentru contractele de leasing, ceea ce a dus, susține organizația, că a dus la creșterea facturilor la energia în Marea Britanie.

Organizația de mediu susține că fundația The Crown Estate, al cărei portofoliu de 15 miliarde de lire sterline include proprietății și vaste suprafețe de teren, a eliminat plafonul așa-numitelor „comisioane de opțiune”. Acum, dezvoltatorii plătesc comisioane mari pentru a-și rezerva drepturile asupra fundului mării, contribuind astfel la creșterea profiturilor. Odată ce parcurile eoliene încep să genereze electricitate, Crown Estate primește 2% din veniturile generate.

Recomandările autorului: