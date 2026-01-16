Prima pagină » Știri externe » Marea Britanie se distanțează de Franța și Italia în negocierile pe Ucraina: Putin nu vrea pace reală, spune șefa politicii externe, Yvette Cooper

Marea Britanie se distanțează de Franța și Italia în negocierile pe Ucraina: Putin nu vrea pace reală, spune șefa politicii externe, Yvette Cooper

16 ian. 2026, 11:20, Știri externe
Marea Britanie nu susține propunerile Franței și Italiei de a relua negocierile directe cu Vladimir Putin, a declarat secretarul britanic de externe Yvette Cooper, într-un interviu acordat publicației Politico.

Yvette Cooper, șeful politicii externe a Marii Britanii, nu vede nicio indicație că Moscova este cu adevărat pregătită pentru un proces de pace și a argumentat că angajamentul diplomatic ar trebui să fie ghidat de dovezi, mai degrabă decât de semnale politice.

„Cred că ceea ce ne trebuie sunt dovezi că Putin își dorește cu adevărat pacea și, în acest moment, încă nu văd asta”, a spus Cooper pentru Politico.

Yvette Cooper, secretarul de stat pentru Afaceri Externe și ale Commonwealth-ului

Potrivit secretarului de externe de la Londra, accentul actual al diplomației se pune pe Ucraina și pe cei mai apropiați parteneri ai săi, nu pe o nouă apropiere de Moscova.

„Ceea ce am văzut este angajamentul imens față de munca depusă de Ucraina, împreună cu SUA și cu sprijinul Europei, pentru a elabora planuri de pace care să includă garanții de securitate. […] Dar până acum, nu văd dovezi că Putin este încă dispus să vină la masa negocierilor sau să poarte discuții”, afirmă Yvette Cooper.

În absența unor dovezi, presiunea asupra Rusiei ar trebui să crească, nu să se diminueze, combinând măsurile economice cu asistența militară continuă acordată Ucrainei.

„Cred că trebuie să fim pregătiți, pe lângă această activitate cu adevărat importantă, să punem presiune sporită, presiune economică și, de asemenea, prin sprijinul militar acordat Ucrainei, acea presiune militară și asupra Rusiei”, a adăugat Cooper.

Au existat rapoarte conform cărora poziția intransigentă persistentă a lui Vladimir Putin în negocieri l-a iritat periodic pe Donald Trump și a complicat eforturile de a negocia un acord de pace în Ucraina. În ultima declarație a președintelui american, acesta a susținut că Volodimir Zelenski ar fi cel care „amână un acord de pace cu Ucraina„, nu președintele rus.

