Marine Le Pen i-a găsit înlocuitor lui Jordan Bardella. Lidera de extremă dreapta a venit la întâlnirea cu premierul Lecornu alături de un pisoi

Marine Le Pen, lidera de extremă dreapta din Franţa, a sosit vineri la Matignon (sediul Guvernului francez) pentru a se întâlni cu prim-ministrul Sébastien Lecornu, alături de un companion surpriză. Deși era așteptată în compania lui Jordan Bardella, tânărul pe care l-a pus în fruntea partidului ei şi care ar putea deveni un rival în lupta pentru şefia statului, politiciana a venit însoţită de un pui de pisică, au observat jurnaliştii AFP.

Lidera de extremă dreapta are atestat de crescător de pisici

Lidera Rassemblement National (RN), care a obţinut un atestat de crescător de pisici, „pasiunea” sa, a coborât din maşină şi a traversat discret o parte din curtea Matignon (sediul Guvernului francez). Le Pen a încercat să ascundă în spate o cutie de transport pentru pisici.

„Este vorba de un pisoi care tocmai s-a născut la ea acasă. Acest pisoi nu s-a putut hrăni singur şi are nevoie să fie hrănit, altfel va muri. Ea a decis să-l salveze. Şi nu se desparte de ea”, a explicat pentru AFP un apropiat al politicienei de dreapta.

Abia instalat, premierul Lecornu ar putea fi demis

Vineri, prim-ministrul Sebastien Lecornu (foto) a exclus utilizarea puterilor constituţionale speciale pentru a impune bugetul ţării fără un vot în Parlament, sugerând că e responsabilitatea parlamentarilor de a ajunge la un compromis.

Angajamentul lui Lecornu a venit înaintea discuţiilor decisive cu rivalii politici – partidul de extremă dreapta Rassemblement National (RN) şi Partidul Socialist. Tema discuțiilor vizează modul de adoptare a unui buget redus pentru 2026, un act legislativ complex de echilibrare, care ar putea duce la demiterea sa.

Cele două partide au salutat decizia lui Lecornu, dar au afirmat că aceasta nu este suficientă. Lecornu, care a devenit în septembrie al cincilea prim-ministru al preşedintelui Emmanuel Macron în ultimii 2 ani, a purtat discuţii ample cu liderii partidelor şi cu sindicatele în vederea găsirii unei modalități de a promova bugetul într-un parlament profund divizat.

