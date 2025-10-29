Prima pagină » Știri externe » Melania Trump decorează ce a mai rămas din Casa Albă pentru Halloween. Cât de „înfricoșător“ va arăta peluza de sud în acest an

Melania Trump decorează ce a mai rămas din Casa Albă pentru Halloween. Cât de „înfricoșător“ va arăta peluza de sud în acest an

29 oct. 2025, 11:34, Știri externe
Melania Trump decorează ce a mai rămas din Casa Albă pentru Halloween. Cât de „înfricoșător“ va arăta peluza de sud în acest an

Prima doamnă a Statelor Unite, Melania Trump, lucrează din greu, zilele acestea, pentru a decora, ce a mai rămas din Casa Albă, pentru Halloween.

Într-o imagine publicată pe conturile Casei Albe, se poate vedea cum prticul Sudic al Casei Albe a fost deja umplut cu tradiționalii dovleci. O perdea de frunze a fost amplasată, de asemenea, printre coloanele înalte, iar semnul cu „Halloween 2025“ a fost și el așezat la baza lor. Două scări ale decoratorilor mai sunt vizibile în poză, semnă că acesta nu va fi nici pe departe rezultatul final.

Publicul se așteaptă la un decor sofisticat și „înfricoșător“, așa cum a obișnuit să ofere prima doamnă încă din primul mandat al soțului ei, chiar dacă unele decizii i-au adus critici aspre.

Familia Trump urmează să primească, joi, pe peluza sudică a Casei Albe zeci de copii de toate vârstele care își doresc să vină la colindat.

Evenimentul va avea loc între orele 16:00 și 20:30 (ora Americii n.r.) și este deschis inclusiv familiilor militarilor, forțelor de ordine, familiilor adoptive și de plasament, precum și funcționarilor administrației Trump care au copii.

Formația Strolling Strings va fi cea care va întreține atmosfera și va interpreta cântece tradiționale de Halloween și melodii moderne, în timp ce președintele și Prima Doamnă îi întâmpină pe copii și pe părinții lor.

Melania Trump a anunțat programul petrecerii de Halloween de la Casa ALbă, înainte de călătoria actuală a președintelui Donald Trump în Malaezia, Japonia și Republica Coreea. Atât ea, cât și președintele, sunt așteptați să ajungă acasă, la Casa Albă, chiar mâine.

În fiecare an, mii de copii și părinții lor sunt invitați la Casa Albă pentru a vizita diverse standuri de tip „trick or treat” și pentru a se bucura de decorațiunile autumnale amplasate în diverse locații de pe Peluza de Sud și Porticul de Sud al Casei Albe.

După Halloween, Melania Trump va începe să scoată decorațiunile de Crăciun, iar americanii așteapăt cu nerăbdare să vadă ce stil va aborda prima doamnă în acest an. În 2020, niște înregistrări audio, pline de înjurături, au dezvăluit că Melania își exprimase frustrarea față de îndatoririle ei privind decorarea Casei Albe de sărbători.

„Muncesc… din greu la chestiile de Crăciun, știi?! Și cui îi pasă de decorațiunile de Crăciun?”, a spus Melania în înregistrare. „Dar trebuie să o fac, nu?”

La Casa Albă, însă, lucrările de construcție sunt în toi. Mai multe echipe de muncitori au început demolarea unei părți a aripii estice pentru a construi o sală de bal la ordinul președintelui Trump.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

Trump șochează din nou: Dărâmă aripa Casei Albe ca să își facă SALĂ DE BAL de 250 de milioane de dolari. „Vor fi petreceri grandioase”, anunță el

Casa Albă ironizează democrații, după ce l-au atacat pe Trump pe tema sălii de bal. Ce scandaluri au ajuns să fie postate pe site-ul oficial

Citește și

EXTERNE Hărțuirea din online i-a afectat serios sănătatea lui Brigitte Macron. Calvarul prin care trece prima doamnă a Franței, povestit chiar de fiica sa
10:13
Hărțuirea din online i-a afectat serios sănătatea lui Brigitte Macron. Calvarul prin care trece prima doamnă a Franței, povestit chiar de fiica sa
NEWS ALERT Secretarul general al NATO, Mark Rutte, vine săptămâna viitoare la București, în contextul retragerii trupelor AMERICANE din România
10:12
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, vine săptămâna viitoare la București, în contextul retragerii trupelor AMERICANE din România
ANALIZA de 10 Interese reciproce. Noul lider al Siriei, vânat în trecut de Rusia și SUA pentru legăturile cu al-Qaeda, a primit „binecuvântarea” lui Putin la Kremlin. Ce urmărește Moscova pe termen lung
10:00
Interese reciproce. Noul lider al Siriei, vânat în trecut de Rusia și SUA pentru legăturile cu al-Qaeda, a primit „binecuvântarea” lui Putin la Kremlin. Ce urmărește Moscova pe termen lung
EXTERNE Dezastru la Istanbul. O clădire cu 6 etaje s-a prăbușit. Șapte persoane sunt date dispărute
09:00
Dezastru la Istanbul. O clădire cu 6 etaje s-a prăbușit. Șapte persoane sunt date dispărute
EXTERNE Trump primește în dar o coroană din aur de la Președintele Coreei de Sud și sfidează protestele „No Kings” din America
08:48
Trump primește în dar o coroană din aur de la Președintele Coreei de Sud și sfidează protestele „No Kings” din America
LIVE UPDATE RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 754. Turcia acuză Israelul că încălcă intenționat acordul de încetare a focului din Gaza
07:00
RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 754. Turcia acuză Israelul că încălcă intenționat acordul de încetare a focului din Gaza
Mediafax
Plângere penală în scandalul legat de moștenirea lui Silviu Prigoană. Adriana Bahmuțeanu îl acuză pe fiul fostului soț că încearcă să „deturneze” 800.000 €
Digi24
Polițistă din Slatina, păruită în timpul unei intervenții. Sindicatul Europol acuză șefii IPJ Olt de o încercare de mușamalizare
Cancan.ro
Văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu s-a ridicat din infernul suferinței! Ce a făcut Melek cu cei 350.000 € din despăgubiri: 'Am cumpărat case, terenuri și…'
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, irezistibilă în noua reclamă! S-a încins atmosfera când a apărut în costum de baie
Adevarul
Rețeta dură a Argentinei care ar vindeca economia României: „Orice altceva e prelungirea bolii, tratarea cancerului cu ceai de levănțică”
Mediafax
România, informată oficial de SUA cu privire la retragerea unor trupe americane. Moșteanu: Aș fi vrut să nu fie așa!
Click
O contabilă din Kenya a ajuns femeie de serviciu în România și trăiește cu frică. „Mi-e teamă în fiecare zi să nu fiu...”
Digi24
Românii pot ieși mai devreme la pensie, fără penalizări. Ce perioade necontributive sunt recunoscute ca vechime în muncă
Cancan.ro
Ce și-ar fi administrat Ștefania Szabo, cu câteva ore înainte să moară. Este substanța injectabilă care l-a ucis pe Michael Jackson!
Ce se întâmplă doctore
A fost ținta ironiilor pentru kilogramele în plus, dar acum uimește cu noua siluetă. A slăbit 45 kg și arată superb! Soțul ei e unul dintre cei mai râvniți bărbați
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Permis cu valabilitate mai scurtă pentru șoferii de peste 65 de ani
Descopera.ro
De ce unele ouă au două gălbenușuri?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Bulă te-ai culcat cu nevasta-mea? Bulă:– O clipă, stai să văd exact…
Descopera.ro
Cercetătorii au reușit să inverseze boala Alzheimer cu „medicamente supramoleculare”
NEWS ALERT Moșteanu spune că luni a aflat de retragerea trupelor, cu toate că americanii au anunțat încă din februarie
12:05
Moșteanu spune că luni a aflat de retragerea trupelor, cu toate că americanii au anunțat încă din februarie
POLITICĂ George Simion punctează retragerea americanilor: Suntem singurii care pot debloca relația cu SUA
12:02
George Simion punctează retragerea americanilor: Suntem singurii care pot debloca relația cu SUA
VIDEO Lia Olguța Vasilescu: „Târgul de Crăciun din Craiova era la un pas să fie INTERZIS. Anul acesta facem ceva unic în lume”
11:55
Lia Olguța Vasilescu: „Târgul de Crăciun din Craiova era la un pas să fie INTERZIS. Anul acesta facem ceva unic în lume”
ULTIMA ORĂ Mai mulți bărbați, aflați în aproprierea mitingului din Piața Victoriei, percheziționați de jandarmi. Un briceag și o lamă găsite asupra lor
11:45
Mai mulți bărbați, aflați în aproprierea mitingului din Piața Victoriei, percheziționați de jandarmi. Un briceag și o lamă găsite asupra lor
ULTIMA ORĂ Poate fi Oana Gheorghiu în guvern, după ce PSD și alți lideri au cerut retragerea? Răspunsul ministrului Ionuț Moșteanu la întrebarea GÂNDUL: “Cu siguranță ne va reprezenta cu capul sus”
11:37
Poate fi Oana Gheorghiu în guvern, după ce PSD și alți lideri au cerut retragerea? Răspunsul ministrului Ionuț Moșteanu la întrebarea GÂNDUL: “Cu siguranță ne va reprezenta cu capul sus”
Ionuț Moșteanu, după anunțul retragerii de trupe americane: Nu se discută despre armată obligatorie
11:22
Ionuț Moșteanu, după anunțul retragerii de trupe americane: Nu se discută despre armată obligatorie