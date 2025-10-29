Prima doamnă a Statelor Unite, Melania Trump, lucrează din greu, zilele acestea, pentru a decora, ce a mai rămas din Casa Albă, pentru Halloween.

Într-o imagine publicată pe conturile Casei Albe, se poate vedea cum prticul Sudic al Casei Albe a fost deja umplut cu tradiționalii dovleci. O perdea de frunze a fost amplasată, de asemenea, printre coloanele înalte, iar semnul cu „Halloween 2025“ a fost și el așezat la baza lor. Două scări ale decoratorilor mai sunt vizibile în poză, semnă că acesta nu va fi nici pe departe rezultatul final.

Publicul se așteaptă la un decor sofisticat și „înfricoșător“, așa cum a obișnuit să ofere prima doamnă încă din primul mandat al soțului ei, chiar dacă unele decizii i-au adus critici aspre.

Familia Trump urmează să primească, joi, pe peluza sudică a Casei Albe zeci de copii de toate vârstele care își doresc să vină la colindat.

Evenimentul va avea loc între orele 16:00 și 20:30 (ora Americii n.r.) și este deschis inclusiv familiilor militarilor, forțelor de ordine, familiilor adoptive și de plasament, precum și funcționarilor administrației Trump care au copii.

Formația Strolling Strings va fi cea care va întreține atmosfera și va interpreta cântece tradiționale de Halloween și melodii moderne, în timp ce președintele și Prima Doamnă îi întâmpină pe copii și pe părinții lor.

Melania Trump a anunțat programul petrecerii de Halloween de la Casa ALbă, înainte de călătoria actuală a președintelui Donald Trump în Malaezia, Japonia și Republica Coreea. Atât ea, cât și președintele, sunt așteptați să ajungă acasă, la Casa Albă, chiar mâine.

În fiecare an, mii de copii și părinții lor sunt invitați la Casa Albă pentru a vizita diverse standuri de tip „trick or treat” și pentru a se bucura de decorațiunile autumnale amplasate în diverse locații de pe Peluza de Sud și Porticul de Sud al Casei Albe.

După Halloween, Melania Trump va începe să scoată decorațiunile de Crăciun, iar americanii așteapăt cu nerăbdare să vadă ce stil va aborda prima doamnă în acest an. În 2020, niște înregistrări audio, pline de înjurături, au dezvăluit că Melania își exprimase frustrarea față de îndatoririle ei privind decorarea Casei Albe de sărbători.

„Muncesc… din greu la chestiile de Crăciun, știi?! Și cui îi pasă de decorațiunile de Crăciun?”, a spus Melania în înregistrare. „Dar trebuie să o fac, nu?”

La Casa Albă, însă, lucrările de construcție sunt în toi. Mai multe echipe de muncitori au început demolarea unei părți a aripii estice pentru a construi o sală de bal la ordinul președintelui Trump.

