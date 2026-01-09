Președintele german Frank-Walter Steinmeier îl acuză pe Donald Trump că distruge ordinea mondială

Președintele german Frank-Walter Steinmeier afirmă că SUA distrug ordinea mondială: „lumea riscă să devină un bârlog de tâlhari”.

„Există, de asemenea, o ruptură în valorile celui mai important partener al nostru, SUA, care a contribuit la construirea acestei ordini și, mai presus de toate, a modelat-o în mod semnificativ de-a lungul deceniilor. Am depășit stadiul în care ne plângem doar de lipsa de respect față de dreptul internațional sau de erodarea ordinii internaționale. Atât lipsa de respect, cât și erodarea sunt într-un stadiu avansat.”, s-a plâns președintele Germaniei după ultimele acțiuni ale lui Donald Trump în capturarea lui Nicolas Maduro și intențiile exprimate privind anexarea Groenlandei.

„Este vorba despre a împiedica lumea să se transforme într-un bârlog al tâlharilor, unde cei mai lipsiți de scrupule iau orice își doresc, unde regiuni sau țări întregi sunt tratate ca proprietatea câtorva mari puteri”, a mai declarat șeful statului german, care a sfătuit India și Brazilia să protejeze actuala ordine mondială clădită după două războaie mondiale devastatoare, potrivit Reuters.

Sursa Foto: Facebook

