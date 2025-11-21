Mexicana Fatima Bosh este noua Miss Univers. Concurenta a fost umilită recent de un director al competiției

Cea de-a 74-a ediție a celebrului concurs de frumusețe Miss Univers s-a încheiat, joia aceasta, când Victoria Theilvig, din Danemarca, i-a înmânat coroana noii regine a frumuseții – mexicana Fatima Bosch.

Tânăra în vârstă de 25 de ani a purtat o rochie roșie spectaculoasă, iar culoarea, spun speciașitii, pare să le aducă noroc reginelor frumuseții mexicane. Aceasta este a patra coroană Miss Univers care merge în Mexic. Prima a fost câștigată de Lupita Jones în 1991, apoi de Ximena Navarrete în 2010 și de Andrea Meza în 2020.

După Fatima, reprezentanta Thailandei, Veena Praveenar, s-a clasat pe locul al doilea, iar Stephany Abasaly din Venezuela pe locul trei. Reprezentanta Filipinelor, Ahtisa Manalo și reprezentanta Coastei de Fildeș, Olivia Yace, au terminat pe locurile patru, respectiv cinci.

Reprezentanta Mexicului a ieșit în evidență încă din prima zi a competiției, dar a căpătat o relevanță mai mare după scandalul în care a fost implicat unul dintre directorii Miss Univers din Thailanda, care a numit-o „proastă” într-un eveniment transmis în direct.

Momentul a devenit viral în online, iar primele care au reacționat au fost colegele ei, care, în semn de solidaritate s-au ridicat de pe locuri și au părăsit sala în care a avut loc incidentul.

Incidentul a stârnit acuzații pe scară largă de misoginie și agresiune și a provocat o reacție la nivel global, inclusiv din partea președintelui Mexicului, Claudia Sheinbaum.

Pentru că tocmai cele două candidate din Mexic și Thailanda au ajuns în finala de seara trecută, susținătorii celor două concurente au făcut scandal în timpul anunțului. Atmosfera tensionată nu s-a resimțit doar în rândul publicului thailandez din tribune, care spera la victoria reprezentantei lor, Veena Praveenar Singh, ci și pe rețelele de socializare, unde reacția negativă a fost replicată de susținătorii altor finaliste și de diverși utilizatori care au acuzat concursul de fraudă.

Reamintim faptul că la începutul săptămânii, doi jurați au demisionat, susținând că întregul proces a fost trucat.

Miss Univers este cunoscut drept „Super Bowl”-ul concursurilor de frumusețe și atrage milioane de telespectatori în fiecare an.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

Scandal fără precedent la Miss Univers. O concurentă este jignită, în direct, de directorul concursului. Celelalte regine ale frumuseții au părăsit sala

Participanta la concursul de frumusețe „Miss Chile” a interpretat o piesă Death Metal: publicul a fost în stare de șoc