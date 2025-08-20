Prima pagină » Știri externe » Reuters: Rusia se pregătește să crească taxele și să taie din cheltuieli: „Nu vom avea mijloacele pentru a trăi la fel de CONFORTABIL ca acum”

Reuters: Rusia se pregătește să crească taxele și să taie din cheltuieli: „Nu vom avea mijloacele pentru a trăi la fel de CONFORTABIL ca acum”

20 aug. 2025, 21:26, Știri externe
Reuters: Rusia se pregătește să crească taxele și să taie din cheltuieli:

Rusia se pregătește să crească taxele și să reducă cheltuielile, în încercarea de a menține bugetul ridicat alocat pentru apărare, conform mai multor oficiali și economiști.

Președintele Rusiei Vladimir Putin a respins sugestiile că războiul din Ucraina afectează economia rusă, dar deficitul bugetar se mărește pe măsură ce cheltuielile cresc, în timp ce veniturile din petrol și gaze scad sub presiunea sancțiunilor occidentale, notează Reuters.

Unii oficiali au avertizat asupra riscurilor de recesiune, iar deficitul bugetar a crescut la 4.900 de miliarde de ruble (61 de miliarde de dolari).

În perioada ianuarie-iulie, deficitul bugetar al Rusiei a depășit ținta pentru întregul an 2025 cu peste 1.000 de miliarde de ruble.

„Având în vedere estimările mai pesimiste ale indicatorilor economici și scăderea veniturilor din petrol și gaze, va trebui să începem urgent consolidarea fiscală”, a declarat Anatoli Artamonov, șeful Comisiei de Buget a camerei superioare a Parlamentului rus.

Sectorul apărării, principalul motor al creșterii economice ruse

Cheltuielile bugetare aproape s-au dublat în termeni nominali din momentul când Rusia a invadat Ucraina în februarie 2022.

Cheltuielile totale de 17.000 de miliarde de ruble pentru apărare și securitate națională din 2025 sunt cele mai mari de la finalul Războiului Rece și reprezintă 41% din cheltuielile totale. Sectorul apărării a devenit principalul motor al creșterii economice, pe măsură ce producția civilă scade.

În iunie, Putin a declarat că Rusia intenționează să reducă cheltuielile militare, dar deocamdată, oficialii încă se așteaptă la o creștere.

„Nu putem reduce cheltuielile pentru apărarea națională și cel mai probabil, va trebui să le majorăm”, a spus Artamonov.

El a sugerat că Rusia ar putea fi nevoită să reducă cheltuielile non-apărare cu 2.000 de miliarde de ruble în fiecare an până în 2028 și să redirecționeze aceste fonduri către bugetul apărării.

„În următorii trei ani, nu vom avea suficiente mijloace pentru a trăi la fel de confortabil ca acum”, a spus Artamonov.

Bugetul pentru 2025: Cheltuieli pentru apărare și securitate de 8% din PIB

2025 este primul an în care cheltuielile totale pentru educație și sănătate la nivel federal și regional scad considerabil ca procent din PIB, a declarat Serghei Aleksashenko, fost viceguvernator al Băncii Centrale a Rusiei și cercetător senior la Centrul NEST din Londra.

Bugetul pentru 2025, care urmează să fie prezentat în septembrie, prevede cheltuieli pentru apărare și securitate de 8% din PIB, dar o sursă guvernamentală rusă a declarat că cifra reală este puțin mai mare.

Nu va exista nicio reducere a cheltuielilor pentru apărare în 2026, a spus sursa respectivă, dar o scădere este posibilă în 2027 dacă ostilitățile încetează.

„Chiar și cu o încetare a focului, producția de obuze și drone va trebui să continue, dar la o scară puțin mai mică”, a spus sursa.

Sursa a mai menționat că Moscova va trebui să țină pasul cu cheltuielile occidentale mai mari pentru apărare.

„Nu va exista nicio întoarcere la nivelul care a existat înainte de ‘operațiunea militară specială’.”.

Sursa a mai declarat că o majorare a taxelor este inevitabilă:

„Altfel, pur și simplu nu vom putea să ne descurcăm, chiar și cu o reducere a cheltuielilor pentru apărare. Veniturile din petrol și gaze sunt în scădere și economia nu poate compensa pe deplin acest lucru.”

Foto: Profimedia

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Rusia reduce așteptările privind posibilitatea unui SUMMIT Putin-Zelenski /„Orice întâlnire trebuie pregătită gradual”

Moscova își propune să reducă dezechilibrul COMERCIAL cu New Delhi/ „India este foarte importantă pentru Rusia”

Citește și

EXTERNE Germania analizează diverse opțiuni de participare la protejarea Ucrainei /Rusia vrea cooptarea CHINEI în sistemul garanțiilor de securitate
22:35
Germania analizează diverse opțiuni de participare la protejarea Ucrainei /Rusia vrea cooptarea CHINEI în sistemul garanțiilor de securitate
EXTERNE Guvernul israelian a aprobat construirea unei COLONII în centrul Cisiordaniei /UE și Marea Britanie condamnă ferm inițiativa
21:43
Guvernul israelian a aprobat construirea unei COLONII în centrul Cisiordaniei /UE și Marea Britanie condamnă ferm inițiativa
EXTERNE Parlamentul European contestă decizia Consiliului UE de aprobare a programului achizițiilor de ARMAMENT /„Problema este baza legală”
20:44
Parlamentul European contestă decizia Consiliului UE de aprobare a programului achizițiilor de ARMAMENT /„Problema este baza legală”
EXTERNE Administrația Trump va verifica dacă imigranții în SUA au OPINII „anti-americane”
20:32
Administrația Trump va verifica dacă imigranții în SUA au OPINII „anti-americane”
VIDEO Nicușor Dan ar putea face prima vizită oficială în SUA la începutul anului viitor/ Ce subiecte are pe agendă
19:01
Nicușor Dan ar putea face prima vizită oficială în SUA la începutul anului viitor/ Ce subiecte are pe agendă
EXTERNE Trump intensifică presiunile asupra Fed și a oficialilor Partidului Democrat /Președintele SUA cere demisia unui membru al Consiliului guvernatorilor
18:55
Trump intensifică presiunile asupra Fed și a oficialilor Partidului Democrat /Președintele SUA cere demisia unui membru al Consiliului guvernatorilor
Mediafax
Alexandru Rogobete a anunțat principalele măsuri de reformă în sistemul sanitar
Digi24
Europa vrea ca Trump să trimită avioane de vânătoare F-35 în România, ca parte a garanțiilor de securitate pentru Ucraina (The Times)
Cancan.ro
BREAKING | Influnceriță de 27 de ani, împușcată mortal în mașina soțului ei
Prosport.ro
Interzis cardiacilor! Cea mai frumoasă prezentatoare TV s-a filmat în timp ce făcea duș la piscină
Adevarul
Cum reușesc mulți români să pună bani de-o parte: „Indiferent de venituri, trebuie să trăiești din mai puțin”
Mediafax
Legea care va stabili cum se încasează pensiile private ajunge a doua oară pe masa Guvernului
Click
Insula superbă din Europa unde sute de localnici au ajuns să trăiască în rulote și corturi. Cât costă chiria în această destinație de vacanță
Wowbiz
El este băiatul care s-a aruncat alături de iubita lui în fața TIR-ului, pe A1! Cătălin plecase de acasă pentru a-i duce un cadou Giorgianei
Antena 3
Filmul tragediei de pe A1. Surse: Tinerii s-ar fi aruncat în fața TIR-ului pentru că părinții nu îi lăsau să aibă o relație
Digi24
Putin a avut un avantaj în Alaska, dar summitul de la Washington arată că și-a forțat norocul: „Scopul a fost manipularea lui Trump”
Cancan.ro
Focoasă? NU, mai mult pufoasă! Avem imaginile ȘOCANTE cu Ella Vișan din 2015. Neatinsă de bisturiu, fără fațete, cu fălcuțele la purtător
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Diana Munteanu la 46 de ani în costum de baie! Imaginile care i-au lăsat pe fani fără cuvinte
observatornews.ro
Pădurea urbană de lângă Bucureşti ar putea fi defrişată şi înlocuită de blocuri de 14 etaje
StirileKanalD
Mihai și-a dat ultima suflare sub ochii soției sale, în timp ce încerca să salveze de la înec un bărbat. Femeia a văzut totul: „Omul acela l-a tras de picior și l-a băgat la fundul apei”
KanalD
Răsturnare de situație în cazul tinerilor morți pe A1: „Nu a vrut să moară, dar cică a forțat-o iubitul”
Ciao.ro
Au făcut spectacol în valurile mării! Laurette, Andra sau Alexandra Stan nu au ţinut cont că sunt în public
Promotor.ro
Aplicația cu vitezometru activ fără destinație setată intră în competiție directă cu Google Maps
Descopera.ro
În sfârșit S-A AFLAT: De ce unii oameni vorbesc în somn?
Capital.ro
Fumatul devine interzis! Al doilea oraș din România care impune restricții pentru cetățeni
Evz.ro
Chinul vechi de 40 de ani a luat sfârșit pentru locuitorii din Capitală
A1
Nicușor Dan și familia sa au făcut spectacol pe ringul de dans la o nuntă, lângă București. Cum a fost surprins președintele
Stirile Kanal D
Ce pensie are o badantă româncă, după 20 de ani de muncă în Italia
Kfetele
Mărturiile șoferului care a acroșat din plin un cuplu, pe autostrada A1, București-Pitești! Filmul tragediei romantice este unul greu de urmat
RadioImpuls
HOROSCOP 21 august 2025. O zodie este aruncată în mijlocul furtunii! Momentele grele și schimbările o copleșesc. Haosul se dezlănțuie pe toate planurile!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă către BULĂ: - Ai pe masă Moet, caviar, fructe de mare….. mie când îmi dai datoria?
Descopera.ro
Evoluția digitală transformă modul în care lucrăm. De ce companiile trebuie să țină pasul?
EDUCAȚIE Începutul anului școlar pe 8 septembrie, sub semnul întrebării. Un nou mesaj transmis de ministrul Educației către profesori
22:57
Începutul anului școlar pe 8 septembrie, sub semnul întrebării. Un nou mesaj transmis de ministrul Educației către profesori
ACTUALITATE Curtea de Apel Bucureşti AMÂNĂ decizia definitivă în dosarul în care preotul Visarion Alexa este acuzat de agresiune sexuală
22:43
Curtea de Apel Bucureşti AMÂNĂ decizia definitivă în dosarul în care preotul Visarion Alexa este acuzat de agresiune sexuală
MARIUS TUCĂ SHOW Marius Tucă Show începe joi, 21 august, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
22:34
Marius Tucă Show începe joi, 21 august, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
ACTUALITATE „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 21 august, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Florin Călinescu
22:32
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 21 august, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Florin Călinescu
VIDEO Dan Dungaciu: „Cu ajutorul Rusiei, se poate crea un stat palestinian. Ar fi cea mai mare victorie a lui Trump”
22:15
Dan Dungaciu: „Cu ajutorul Rusiei, se poate crea un stat palestinian. Ar fi cea mai mare victorie a lui Trump”
FINANCIAR ANAF devine spărgător de nunți. Sunt solicitate date despre participanți și meniurile comandate
22:13
ANAF devine spărgător de nunți. Sunt solicitate date despre participanți și meniurile comandate