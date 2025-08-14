Ministrul de Finanțe israelian aprobă planurile pentru înființarea unei COLONII între Ierusalimul de Est și Cisiordania

Ministrul israelian de finanţe, Bezalel Smotrich a aprobat proiectul unei noi colonii care va seara Ierusalimul de Est de Cisiordania ocupată, cu scopul de a descuraja ideea înființării unui stat palestinian.

Criticii susțin că mișcarea anunțată separă și mai mult zona puternic segregată, informează Reuters. Momentan nu se știe dacă prim-ministrul Benjamin Netanyahu susţine planul aprobat de Smotrich.

„Prin acest proiect se vor 3.401 case pentru coloniştii israelieni într-o aşezare deja existentă între Cisiordania şi Ierusalim. Nu ascundem faptul că prin acest demers, vrem să îngropăm ideea înființării unui stat palestinian”, a transmis purtătorul de cuvând al ministerului de Finanțe.

Proiectele de extindere au fost înghețate în 2012, după intervenția Statelor Unite, aliaților europeni și altor mari puteri, care au sperat că israelienii vor găsi o soluție pentru a conviețui pașnic alături de palestinieni.

„Oricine ar încerca astăzi să recunoască un stat palestinian va primi răspunsul nostru pe teren. Nu cu documente, nu cu decizii sau declarații, ci cu fapte. Fapte prin case construite, prin cartiere realizate”, a declarat Smotrich.

Aproximativ 700.000 de coloniști israelieni trăiesc printre cei 2,7 milioane de palestinieni din Cisiordania și Ierusalimul de Est.

Israelul a anexat Ierusalimul de Est în 1967, însă majoritatea țărilor nu au recunoscut revendicarea. Din acest motiv, autoritățile israeliene nu au extins la nivel oficial suveranitatea asupra Cisiordaniei.

RECOMANDAREA AUTORULUI

Israelul CRITICĂ dur decizia Germaniei de limitare a exporturilor de armament /Netanyahu se declară ”dezamăgit”

Ministrul israelian de Externe contestă soluția cu două state: Reprezintă o variantă pentru cei care vor să ne ELIMINE

„Pele al Palestinei”, ucis într-un atac israelian. Eric Cantona: „Cât vom mai permite acest genocid?”