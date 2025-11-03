Ministrul francez de Justiție se apără în fața acuzațiilor că influențează procesul lui Sarkozy: „Îmi fac doar treaba“. Ce îi reproșează procurorii

La cinci zile după ce a fost acuzat de conflict de interese, pentru că l-a vizitat pe Nicolas Sarkozy la închisoare, ministrul francez de Justiție, Gérald Darmanin, spune că și-a îndeplinit doar „îndatoririle ministeriale“, relatează BFMTV.

Vizita a avut loc pe data de 29 octombrie, la ora 19:00, și a durat 45 de minute.

„M-am dus acolo să analizez condițiile de detenție ale unui fost președinte al Republicii, protejat în special de Republică, întrucât însuși ministrul de Interne a considerat că este necesar să-i lase pe agenții de securitate cu el”, s-a apărat Gérald Darmanin.

Presa din Franța scrie că ministrul Justiției a jonglat cu un articol din codul penitenciar care „prevede în mod expres că serviciul public penitenciar este asigurat de Păstrătorul Sigiliilor“. „Prin urmare îmi fac treaba de ministru”, a mai declarat oficialul, luni.

„Îmi imaginez că, dacă nu mi-aș face treaba de ministru sau dacă i s-ar întâmpla ceva președintelui Sarkozy în închisoare, Parlamentul și poate alte organisme ar cere răspunsuri ministrului”, a insistat din nou Gérald Darmanin.

Anunțul vizitei lui Gérald Darmanin la Nicolas Sarkozy a fost aspru criticat atât de lumea politică, cât și de cea judiciară.

Procurorul general de la Curtea de Casație, Rémy Heitz, cel mai înalt magistrat al Franței, exprimase riscul de „subminare a independenței magistraților” în urma declarațiilor lui Gérald Darmanin că îl va vizita pe fostul președinte.

„Există riscul ca o astfel de vizită să fie resimțită de magistrați și percepută de opinia publică ca un fel de obstacol în calea bunei desfășurări a procesului”, înainte de următoarele termene judiciare în cazul libian și în special în apel, a declarat procurorul general la Franceinfo pe 21 octombrie.

În plus, un grup de 29 de avocați a depus o plângere, pe 30 octombrie, împotriva lui Gérald Darmanin pentru conflict ilegal de interese.

Avocații consideră, însă, că „prin exprimarea publică a dorinței sale de a-l vizita pe Nicolas Sarkozy, aflat în detenție, și prin oferirea implicită a sprijinului său, Gérald Darmanin a preluat o poziție într-o întreprindere asupra căreia are putere administrativă sau de supraveghere, în calitate de superior ierarhic al parchetului.”

Nicolas Sarkozy este încarcerat din 21 octombrie la închisoarea Santé din Paris, în urma condamnării sale cu mandat de arestare provizorie pentru asociere la infracțiuni în procesul privind finanțarea campaniei sale electorale din 2007.

Luni, 10 noiembrie, Curtea de Apel din Paris va examina cererea de eliberare a lui Nicolas Sarkozy. În cazul în care va acorda eliberarea acestuia — o decizie așteptată în aceeași zi — fostul președinte ar putea pleca în acea seară sau a doua zi dimineață.

„Există un judecător independent care va decide și respect profund independența sistemului judiciar”, a comentat Gérald Darmanin pe această temă.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

Scandal de proporții în Franța. Ministrul Justiției este acuzat de conflict de interese în cazul Sarkozy. Fostul șef de stat, „mentorul“ lui Darmanin

Nicolas Sarkozy are tratament „special“ la închisoare. Pe lângă protecția continuă, vizitele se țin lanț. Cine vrea să-l vadă pe fostul președinte