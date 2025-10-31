Un grup de 29 de avocați a depus o plângere la Curtea de Justiție a Franței, joi seară, împotriva lui Gérald Darmanin pentru conflict de interese. Aceștia îl acuză pe actualul ministru al Justiției că și-a exprimat, la radio, intenția de a-l vizita pe Nicolas Sarkozy la închisoarea La Santé.

Potrivit datelor BFMTV, documentul de zece pagini depus de avocați se referă la declarațiile făcute de Gérald Darmanin în interviul acordat pentru France Inter pe 20 octombrie, cu o zi înainte ca fostul șef de stat să fie încarcerat.

Ministrul Justiției își declarase atunci intenția de a-l vizita pe Sarkozy, în special pentru a se interesa de condițiile sale de securitate.

„Simt o mare tristețe pentru președintele Sarkozy” și „ca om, după ce am lucrat pentru el, nu pot rămâne indiferent la suferința unui om”.

Sarkozy, mentorul lui Darmanin

Vizita lui Darmanin la unul dintre „mentorii săi politici“, așa cum îl numește presa franceză, s-a și concretizat miercurea aceasta, la ora 19:00 și a durat nu mai puțin de 45 de minute.

Avocații consideră, însă, că „prin exprimarea publică a dorinței sale de a-l vizita pe Nicolas Sarkozy, aflat în detenție, și prin oferirea implicită a sprijinului său, Gérald Darmanin a preluat o poziție într-o întreprindere asupra căreia are putere administrativă sau de supraveghere, în calitate de superior ierarhic al parchetului.”, scriu avocații care au semnat această plângere.

Deși Gérald Darmanin a afirmat în repetate rânduri că poziția sa nu compromite independența sistemului judiciar, deoarece nu a dat instrucțiuni magistraților, nu este exclus, potrivit acelorași avocați, ca acesta să își folosească influența.

„Gérald Darmanin, chiar dacă nu are putere decizională în ceea ce privește poziția parchetului în cauză, are o putere implicită datorită statutului său de superior ierarhic. Prin urmare, el are, fără îndoială, o putere de supraveghere sau de administrare inerentă calității sale de ministru al Justiției”, se arată în plângere.

Presiune pe umerii procurorilor

Din punctul de vedere al celor 29 de avocați, ministrul Justiției a pus o presiune implicită pe umerii procurorilor, al căror superior este.

Avocații își susțin argumentul prin comentariile făcute de Rémy Heitz, procurorul general al Curții de Casație, la France Info, pe 21 octombrie. Magistratul superior a declarat atunci că o astfel de vizită reprezintă un risc pentru „serenitatea“ sistemului judiciar și a reiterat necesitatea de a „proteja intervenția magistraților într-un caz atât de sensibil de orice influență”.

„E ca și cum ar fi interesat să participe la o operațiune a cărei neutralitate ar trebui, în mod normal, să o garanteze”, subliniază Jérôme Karsenti, unul dintre avocații care au semnat plângerea către BFMTV.

Plângerea menționează, de asemenea, vizita lui Gérald Darmanin la domiciliul lui Nicolas Sarkozy, la câteva zile după condamnare, o mișcare „fără precedent” pentru un ministru al Justiției în funcție.

Această relație „prietenoasă și personală“ constituie, pentru grupul de avocați, „un interes moral și, mai precis, un interes personal”.

„Nu există nicio îndoială că acest interes este de natură să compromită imparțialitatea și obiectivitatea lui Gérald Darmanin care, în calitate de ministru al Justiției, nu poate lua o poziție într-un caz aflat pe rol”, au adăugat aceștia.

Contactat, Ministerul Justiției a refuzat să comenteze. Acesta a reiterat că „Gérald Darmanin, aflat în vizită la Nicolas Sarkozy la Ministerul Sănătății, acționează în calitatea sa de șef al administrației penitenciarelor”.

Și afirmă că „în fiecare săptămână, ministrul Justiției vizitează locurile de detenție și discută cu deținuții”.

