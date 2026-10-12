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Ministrul german de Interne: „Avem amenințări mai grave ca-n Războiul Rece”. Cancelarul insistă pe înăsprirea sancțiunilor contra Rusiei

Friedrich Merz (dreapta), cancelarul Germaniei și liderul grupului parlamentar al Uniunii Creștin-Democrate (CDU), alături de Alexander Dobrindt (stânga), liderul grupului regional al CSU. Sursa Foto: Hepta
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Ministrul german de Interne Alexander Dobrindt a avertizat într-o conferință de presă că Germania se confruntă cu amenințări mai mari decât cele din perioada Războiului Rece. 

Oficialul german a subliniat că Rusia urmărește să destabilizeze Germania prin operațiuni de război hibrid, precum intensificarea acțiunilor de sabotaj și a atacurilor cibernetice, potrivit Reuters.

Ministrul german spune că Germania este într-un pericol mai mare decât a fost în Războiul Rece

Alexander Dobrindt

Alexander Dobrindt

Alexander Dobrindt a mai vorbit și despre alte provocări de securitate, precum terorismul și creșterea extremismului politic.

„Războiul din umbră la care asistăm astăzi urmărește un obiectiv care depășește cu mult tot ceea ce am văzut în timpul Războiului Rece. Scopul său este clar: să ne destabilizeze, să ne destabilizeze din temelii”, a spus ministrul german.

Un oficial de rang înalt din domeniul securității afirmă că amenințarea rusă trebuie contracarată, iar agenția internă de informații are nevoie de consolidare.

Chiar și serviciul de securitate al Cehiei, țară învecinată cu Germania, a anunțat că Rusia ar putea recurge la operațiuni mai riscante și mai ample împotriva statelor membre NATO care sprijină Ucraina. Oficialii cehi trag un semnal de alarmă că s-ar putea întâmpla în următoarele luni.

Merz: „Ucraina poate conta pe Germania”

Cancelarul Germaniei Friedrich Merz a spus că Ucraina va putea conta în continuare pe ajutorul militar și pe cel financiar acordat din partea Germaniei, indiferent dacă SUA și Rusia au încheiat un acord energetic.

Am remarcat acordul dintre SUA și Rusia pe exporturile de motorină. O asemenea decizie este o problemă pentru Germania și Europa. Rusia va negocia serios doar sub presiune, de aceea, noi menținem sancțiunile împotriva Rusiei. În urma atacurilor nemiloase ale Rusiei a asupra infrastructurii energetice ale Ucrainei, noi trebuie chiar să înăsprim sancțiunile”, a spus cancelarul german Friedrich Merz.

„Președintele Zelenski poate conta pe Germania în această situație. Poate conta și pe Europa. Suntem alături de Ucraina și vom continua să lucrăm împreună după calea Uniunii Europene pentru o pace dreaptă și de durată care să păstreze libertatea Ucrainei și securitatea Europei”, a adăugat cancelarul german.

Volodimir Zelenski și Friedrich Merz - Foto: Mediafax foto

Volodimir Zelenski și Friedrich Merz – Foto: Mediafax foto

Cancelarul Merz, despre extrema stângă: „SPD și Verzii să înceteze imediat negocierile cu Die Linke”

Cancelarul german s-a declarat îngrijorat de faptul că ultimele alegeri regionale au fost câștigate de partidele extrema stângă (Stânga Germană la Berlin) și de extrema dreaptă (Alternativa pentru Germania în Saxonia-Anhalt și Mecklenburg-Vorpommern).

Liderul german a făcut apel ca Partidul Social Democrat al Germaniei și Alianța 90/Verzii să înceteze imediat negocierile cu partidul de stânga radicală Die Linke (Stânga) pentru guvernare după alegerile regiopnale din Berlin. Merz a solicitat celor două partide să formeze o coaliție de guvernare cu Uniunea Creștin-Democrată.

„Suntem martori la o situație fără precedent care are loc în Berlin. Îmi reiterez apelul pentru ca  SPD și Die Grunen să sisteze imediat negocierile cu partidul radical de stânga Die Linke  în Berlin.  Putem avea o majoritate validă împreună cu CDU în Casa Reprezentanților de la Berlin. Majoritatea aceasta poate forma o guvernare stabilă la Berlin. Nu există niciun motiv pentru a coopera cu partidul Stânga aici, la Berlin. Sper că PSD își va reveni în simțiri”.

Sursa Foto: Hepta

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