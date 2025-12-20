Prima pagină » Știri externe » Victoria conservatoare în Chile îi oferă lui Trump un nou aliat în America Latină. Cum pot Statele Unite să înlăture dominația Chinei

20 dec. 2025, 12:12, Știri externe
Victoria conservatorului José Antonio Kast la alegerile prezidențiale din Chile din 14 decembrie reprezintă un punct de cotitură pentru America Latină și consolidează astfel o axă de lideri de dreapta aliniați cu viziunea lui Donald Trump. Kast, candidatul Partidului Republican, a câștigat turul al doilea cu aproximativ 58,2% din voturi și a învins-o pe Jeannette Jara, candidata coaliției de stânga. Această victorie este considerată cea mai clară victorie a dreptei din Chile de la revenirea la democrație în 1990.

Jose Antonio Kast

Alegeri câștigate cu o agendă similară cu cea a lui Donald Trump

Kast este adesea comparat cu Donald Trump datorită retoricii sale și a priorităților politice. Una dintre temele sale de campanie a fost combaterea imigrației și a promis măsuri dure pentru controlul frontierelor și deportarea migranților ilegali, teme centrale și pe agenda președintelui american. Campania sa politică s-a concentrat însă pe combaterea criminalității din țară și a crimei organizate, folosind sloganuri precum „Make Chile Great Again”. Kast promovează, de asemenea, și reduceri masive de taxe și scăderea cheltuielilor publice pentru a stimula economia națională.

SUA l-au felicitat rapid pe Kast. Marco Rubio, secretarul de stat, a declarat că Washingtonul va colabora cu el „pentru a consolida securitatea regională și a revitaliza relația noastră comercială”.

Javier Milei (stânga), Donald Trump (dreapta)

Schimbare majoră de politică în America Latină

Victoria lui José Antonio Kast nu este un eveniment izolat, ci face parte dintr-un val conservator care continuă să schimbe regiunea. Triumful lui Milei la alegerile de la jumătatea mandatului din Congres, plus performanța candidatului susținut de Trump, Nasry Asfura, în alegerile din Honduras, dar și Ecuadorul, Paraguay și El Salvador, care au deja președinți conservatori, toți se alătură unei echipe de lideri cu viziuni politice similare cu cele ale lui Donald Trump. Toți aceștia formează acum un bloc regional care favorizează parteneriatul cu SUA sub administrația Trump în detrimentul influenței Chinei în regiune.

Steve Bannon, fost strateg al lui Donald Trump, vorbește despre „Doctrina Monroe 2.0”, unde SUA trebuie să aibă o dominație în America Latină, cu parteneri care sunt adepți MAGA.

După victoria lui Antonio Kast din Chile, Javier Milei a postat pe X o hartă a Americii Latine cu jumătatea superioară colorată în roșu, iar jumătatea inferioară în albastru, cea conservatoare. În viitorul apropiat este posibil ca zona albastră să se extindă, întrucât anul următor sunt așteptate alegeri în mai multe state, iar perspectivele dreptei de a ajunge la putere sunt destul de mari.

Următorul test al apetitului alegătorilor latino-americani pentru candidați în stilul lui Trump va avea loc în februarie, în Costa Rica, unde Laura Fernández, o candidată dură pentru lege și ordine, aleasă personal de președintele Rodrigo Chaves, are rezultate puternice în sondaje. Alegeri vor mai avea loc în Peru, în luna aprilie, și în Columbia, în luna mai. Cel mai mare test al presupusei înclinații spre dreapta a regiunii va veni odată cu alegerile din Brazilia, în luna octombrie.

SUA, o contrapondere a Chinei în America de Sud

Victoria sa a stârnit îngrijorări la Beijing, deoarece Chile este un furnizor critic de cupru și litiu, iar Kast ar putea prioritiza relațiile comerciale cu Washingtonul. Prin noua strategie de securitate națională, Statele Unite au plasat emisfera vestică în fruntea priorităților Americii, iar victoria lui Kast a adăugat un nou aliat al lui Trump pe lista președinților sud-americani cu afinități pentru Washington.

Pentru Statele Unite, aceste state din America de Sud îndeplinesc două obiective ale SUA în ceea ce Washingtonul numește „curtea din spate”: combaterea crimei organizate și aprovizionarea cu minerale rare, într-o zonă în care China are dominație.

China este în prezent cea mai mare piață de export pentru Chile și este probabil să adopte o politică mai prudentă în acest domeniu. „Kast înțelege că Chile este un aliat important al Statelor Unite”, a declarat Patricio Navia, expert în America Latină la Universitatea din New York. „Dar înțelege și că China este principalul nostru partener comercial. Așadar, vom fi alături de SUA în orice situație, dar fără a face din China un dușman.”

China nu mai este doar un partener comercial, ci a devenit coloana vertebrală a multor economii sud-americane. Beijingul este principalul partener comercial al Americii de Sud și a investit masiv în porturi, căi ferate și mine de litiu și cupru, materiale esențiale pentru tehnologie. Mai mult, chinezii au extins cooperarea în domenii precum securitatea globală și guvernanța digitală, oferind o alternativă la modelul american.

Sursa: Economist Intelligence

America Latină deține aproximativ 60% din rezervele mondiale de litiu și 40% din cele de cupru, reprezentând un pilon pentru tranziția energetică globală în 2026. Deși regiunea oferă oportunități semnificative, mediul de afaceri este variabil, cu reforme economice în unele zone și incertitudine politică în altele.

Cele mai noi