Prima pagină » Știri externe » Mișcare de forță a noului lider al Venezuelei: Rodriguez îl demite pe șeful Contrainformațiilor Militare, cap al Gărzii Prezidențiale a lui Maduro

Mișcare de forță a noului lider al Venezuelei: Rodriguez îl demite pe șeful Contrainformațiilor Militare, cap al Gărzii Prezidențiale a lui Maduro

07 ian. 2026, 15:09, Știri externe
Mișcare de forță a noului lider al Venezuelei: Rodriguez îl demite pe șeful Contrainformațiilor Militare, cap al Gărzii Prezidențiale a lui Maduro

Într-o mișcare care pune capăt definitiv erei lui Nicolás Maduro în zidurile de la Miraflores, președintele interimar, Delcy Rodríguez, a ordonat demiterea imediată și arestarea generalului Javier Marcano Tábata, care până acum a condus Direcția Generală de Contrainformații Militare (DGCIM) și Garda de Onoare Prezidențială.

Căderea lui Marcano Tábata, omul responsabil pentru securitatea personală a lui Nicolas Maduro, are loc la patru zile de la capturarea fostului președinte și la puțin timp după numirea în funcția de președinte interimar a lui Rodríguez. Această arestare a generalului lui Maduro nu este o simplă măsură administrativă, cu este un mod prin care se reglementează politica din Caracas și un mesaj de control total din partea noului centru de putere din Venezuela.

Marcano Tábata, fostul șef al Direcției Generale de Contrainformații Militare

Care sunt acuzațiile aduse

Surse oficiale justifică măsura arestării în baza următoarelor acuzații:

  • Neglijență critică: Inabilitatea de a detecta sau respinge incursiunea care l-a extras pe Maduro din reședința prezidențială;
  • Trădare a patriei: Suspiciuni că ar fi facilitat informații despre protocoalele de securitate ale cercurilor interne de la Miraflores;
  • Lipsă de comandă: Asaltul de aseară asupra Adunării Naționale a demonstrat că lanțul de comandă al Gărzii de Onoare era fracturat și opera fără o coordonare centrală.

Delcy Rodríguez, președintele interimar al Venezuelei

Odată cu arestarea lui Marcano Tábata, Delcy Rodríguez elimină ultima urmă a structurii de comandă care răspundea exclusiv de figura personală a lui Maduro, toate acestea în timp ce fostul președinte al Venezuelei se confruntă cu justiția federală în New York. Prin acest gest, Rodríguez transmite Washingtonului că ea deține frâiele puterii reale.

„Nu există loc pentru umbra trecutului în această tranziție necesară. Generalul Marcano Tábata a eșuat în datoria sa cea mai sacră și astăzi legea îi cere să-și asume responsabilitățile”, a anunțat Biroul de presă al Președinției interimare.

Marcano Tábata a fost dat ca exemplu

Arestarea unuia dintre cei mai puternici generali ai țării a trimis o undă de șoc în rândul militarilor. Prin această mișcare, noua conducere de la Caracas a afectat simultan DGCIM, brațul represiv, al lui Maduro, și Garda de Onoare, brațul protector. Este puțin probabil ca, după această mișcare, să apară revolte în rândul cercurilor înalte din Venezuela.

Marcano Tábata, fostul șef al Direcției Generale de Contrainformații Militare

Delcy Rodríguez a numit noul șef al Contrainformațiilor Militare

Delcy Rodríguez, l-a numit marți pe generalul Gustavo González López comandant al Gărzii de Onoare Prezidențiale și șef al Direcției Generale de Contrainformații Militare (DGCIM). Numirea acestuia a fost anunțată printr-un mesaj pe Telegram de către ministrul Comunicațiilor, Freddy Ñáñez, care a indicat că că González López îl înlocuiește pe generalul-maior Javier Marcano Tábata, aliat al fostului președinte Nicolas Maduro.

„Aceste numiri fac parte din dinamica de consolidare și continuitate instituțională, menită să garanteze pacea, securitatea poporului și valabilitatea deplină a Constituției Republicii”, a adăugat Ñáñez.

Gustavo González López, noul șef al Direcției Generale de Contrainformații Militare

Recomandările autorului:

Rămășițele atacului SUA din Caracas. Cum au perceput locuitorii capitalei operațiunea militară a lui Trump

Capturarea lui Maduro de către Statele Unite a dus la moartea a 75 de oameni în Venezuela. Trump: Operațiunea a fost „eficientă, dar foarte violentă”

Macron anunță o posibilă discuție cu Putin în viitorul apropiat pentru soluționarea războiului din Ucraina. Discuțiile de la Paris continuă și astăzi

Recomandarea video

Citește și

INEDIT Cum este viața la -30 de grade Celsius fără centrală termică. Metodele ingenioase ale unui oraș din China pentru iernile viitorului
15:43
Cum este viața la -30 de grade Celsius fără centrală termică. Metodele ingenioase ale unui oraș din China pentru iernile viitorului
ULTIMA ORĂ 🚨 Se încing spiritele în Atlantic. SUA au capturat un petrolier rusesc gol și ruginit care a scăpat de blocada americană. Rușii au trimis submarine
15:28
🚨 Se încing spiritele în Atlantic. SUA au capturat un petrolier rusesc gol și ruginit care a scăpat de blocada americană. Rușii au trimis submarine
VIDEO Momentul prăbușirii. Doi oameni au murit, după ce un elicopter s-a prăbușit în Rusia
15:23
Momentul prăbușirii. Doi oameni au murit, după ce un elicopter s-a prăbușit în Rusia
ACTUALITATE Un criminal în serie din SUA a recunoscut un nou asasinat după 60 de ani. Cottingham este bănuit de uciderea sau mutilarea a 100 de femei
14:31
Un criminal în serie din SUA a recunoscut un nou asasinat după 60 de ani. Cottingham este bănuit de uciderea sau mutilarea a 100 de femei
EXTERNE Ultima fraudă pe TikTok: în Spania, escrocii folosesc videoclipuri IA cu prințesa Leonor pentru a face bani
14:23
Ultima fraudă pe TikTok: în Spania, escrocii folosesc videoclipuri IA cu prințesa Leonor pentru a face bani
CONTROVERSĂ Surpriza de la Paris: angajamentele cheie ale SUA pe Ucraina au dispărut din declarația finală
14:03
Surpriza de la Paris: angajamentele cheie ale SUA pe Ucraina au dispărut din declarația finală
Mediafax
Nicușor Dan, blocat de ninsoare în Franța! Amintiri din copilărie cu președintele României
Digi24
Protestatarii iranieni au preluat controlul în două orașe și fac apel la Trump
Cancan.ro
S-a aflat motivul pentru care stomatologul de 35 de ani din Călărași și-a luat viața. Ce s-a întâmplat cu el de Revelion 2026
Prosport.ro
Dan Petrescu, vizibil afectat de tratament! Primele imagini din 2026 arată cât a slăbit antrenorul
Adevarul
„Consultă cu branula în mână pacienți mai sănătoși ca ei”. Reforma gărzilor medicale, un subiect exploziv
Mediafax
Divorțul anului! Nicole Kidman se separă de Keith Urban: „Dificultăți conjugale și diferențe ireconciliabile”
Click
Rețeta delicioasă din Ardeal de care vă veți îndrăgosti de la prima înghițitură. Cum se pregătește papricașul de pui cu smântână
Digi24
Ce răni au suferit Maduro şi soţia lui în timp ce încercau să fugă de forţele americane
Cancan.ro
Michael Schumacher a murit la 75 de ani. Vestea a fost confirmată de fiica lui
Ce se întâmplă doctore
Soția lui Gabi Enache atrage toate privirile: „Vin bărbați și se uită așa la mine, dar el acceptă situația”
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Șoferii cu vârsta peste 70 de ani vor fi supuși unor teste oftalmologice la fiecare trei ani
Descopera.ro
Care e mai sănătos: ceaiul sau cafeaua?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Vânătorul către Scufiţa Roşie: - Pentru că îmi place de tine, o să-ți îndeplinesc trei dorințe!
Descopera.ro
Lacul din Canada care este pe cât de colorat, pe atât de urât mirositor
ACTUALITATE O confuzie teribilă. Doi părinți din Anglia au aflat că fiul lor „mort în accident” trăiește chiar în momentul în care îi pregăteau funeraliile
16:04
O confuzie teribilă. Doi părinți din Anglia au aflat că fiul lor „mort în accident” trăiește chiar în momentul în care îi pregăteau funeraliile
TAXE Scandal pe taxe și impozite la Sectorul 2. Primăria a calculat greșit dările și oamenii nu știu cât trebuie să plătească. Cum se justifică instituția
15:53
Scandal pe taxe și impozite la Sectorul 2. Primăria a calculat greșit dările și oamenii nu știu cât trebuie să plătească. Cum se justifică instituția
FLASH NEWS Nicușor Dan vrea să înființeze la Cotroceni un departament împotriva dezinformării și fake news – SURSE
15:32
Nicușor Dan vrea să înființeze la Cotroceni un departament împotriva dezinformării și fake news – SURSE
DESTINAȚII Cazul straniu al avionului care a decolat în 2026 și a aterizat în anul 2025. Nu e film SF, e realitate
15:26
Cazul straniu al avionului care a decolat în 2026 și a aterizat în anul 2025. Nu e film SF, e realitate
UTILE Cele două alimente care nu trebuie consumate niciodată împreună, deși majoritatea românilor o fac. Avertismentul prof. dr. univ. Nicolae Hâncu
15:23
Cele două alimente care nu trebuie consumate niciodată împreună, deși majoritatea românilor o fac. Avertismentul prof. dr. univ. Nicolae Hâncu
METEO Furtuna Goretti ajunge în Europa de Vest. Ce efecte va avea asupra vremii deja nefavorabile
15:10
Furtuna Goretti ajunge în Europa de Vest. Ce efecte va avea asupra vremii deja nefavorabile

Cele mai noi

Trimite acest link pe