Într-o mișcare care pune capăt definitiv erei lui Nicolás Maduro în zidurile de la Miraflores, președintele interimar, Delcy Rodríguez, a ordonat demiterea imediată și arestarea generalului Javier Marcano Tábata, care până acum a condus Direcția Generală de Contrainformații Militare (DGCIM) și Garda de Onoare Prezidențială.

Căderea lui Marcano Tábata, omul responsabil pentru securitatea personală a lui Nicolas Maduro, are loc la patru zile de la capturarea fostului președinte și la puțin timp după numirea în funcția de președinte interimar a lui Rodríguez. Această arestare a generalului lui Maduro nu este o simplă măsură administrativă, cu este un mod prin care se reglementează politica din Caracas și un mesaj de control total din partea noului centru de putere din Venezuela.

Care sunt acuzațiile aduse

Surse oficiale justifică măsura arestării în baza următoarelor acuzații:

Neglijență critică: Inabilitatea de a detecta sau respinge incursiunea care l-a extras pe Maduro din reședința prezidențială;

Trădare a patriei: Suspiciuni că ar fi facilitat informații despre protocoalele de securitate ale cercurilor interne de la Miraflores;

Lipsă de comandă: Asaltul de aseară asupra Adunării Naționale a demonstrat că lanțul de comandă al Gărzii de Onoare era fracturat și opera fără o coordonare centrală.

Odată cu arestarea lui Marcano Tábata, Delcy Rodríguez elimină ultima urmă a structurii de comandă care răspundea exclusiv de figura personală a lui Maduro, toate acestea în timp ce fostul președinte al Venezuelei se confruntă cu justiția federală în New York. Prin acest gest, Rodríguez transmite Washingtonului că ea deține frâiele puterii reale.

„Nu există loc pentru umbra trecutului în această tranziție necesară. Generalul Marcano Tábata a eșuat în datoria sa cea mai sacră și astăzi legea îi cere să-și asume responsabilitățile”, a anunțat Biroul de presă al Președinției interimare.

Marcano Tábata a fost dat ca exemplu

Arestarea unuia dintre cei mai puternici generali ai țării a trimis o undă de șoc în rândul militarilor. Prin această mișcare, noua conducere de la Caracas a afectat simultan DGCIM, brațul represiv, al lui Maduro, și Garda de Onoare, brațul protector. Este puțin probabil ca, după această mișcare, să apară revolte în rândul cercurilor înalte din Venezuela.

Delcy Rodríguez a numit noul șef al Contrainformațiilor Militare

Delcy Rodríguez, l-a numit marți pe generalul Gustavo González López comandant al Gărzii de Onoare Prezidențiale și șef al Direcției Generale de Contrainformații Militare (DGCIM). Numirea acestuia a fost anunțată printr-un mesaj pe Telegram de către ministrul Comunicațiilor, Freddy Ñáñez, care a indicat că că González López îl înlocuiește pe generalul-maior Javier Marcano Tábata, aliat al fostului președinte Nicolas Maduro.

„Aceste numiri fac parte din dinamica de consolidare și continuitate instituțională, menită să garanteze pacea, securitatea poporului și valabilitatea deplină a Constituției Republicii”, a adăugat Ñáñez.

Recomandările autorului: