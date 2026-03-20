Misiunea NATO din Irak anunță că își retrage personalul pe fondul războiului din Iran. Mai multe țări europene au început deja procesul de retragere

Ministrul Apărării polonez, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, a anunțat vineri că țara sa și-a evacuat trupele din Irak. Mai multe țări europene au anunțat sau au început deja procesul de retragere ori relocare a trupelor lor din Irak, pe fondul deteriorării grave a situației de securitate cauzate de conflictul din Iranul vecin.

„Din cauza deteriorării situației de securitate din regiunea Orientului Mijlociu, în urma unei analize a condițiilor operaționale și a potențialelor amenințări, s-a luat decizia de a reloca contingentul militar polonez din Irak”, a scris Kosiniak-Kamysz într-o postare pe rețelele de socializare. „Întregul proces a fost desfășurat în coordonare cu aliații noștri din @NATO.”

De asemenea, prim-ministrul Donald Tusk a declarat că Polonia nu va trimite trupe pentru a participa la războiul dintre SUA și Israel împotriva Iranului, deoarece conflictul nu amenință în mod direct securitatea țării. Deși nu sunt implicați direct, oficialii polonezi au declarat că erau la curent cu atacurile planificate ale SUA și Israelului asupra Iranului prin canalele de comunicare aliate.

Tot vineri, NATO a anunțat că își evacuează personalul din Irak pe fondul instabilității regionale, a spus pentru Al Jazeera Saeed al Jayashi, consilier la Serviciul Național de Consultanță pentru Securitate din Irak. Retragerea este doar una temporară, iar personalul NATO se va întoarce în Irak odată ce războiul din Iran se va încheia și situația din Irak se va stabiliza.

„Putem confirma că ne ajustăm postura în contextul misiunii NATO în Irak. Lucrăm în strânsă coordonare cu aliații și partenerii”, a declarat purtătorul de cuvânt al NATO, Allison Hart, pentru Reuters. „Siguranța și securitatea personalului nostru sunt primordiale, motiv pentru care ne vom abține de la a oferi detalii suplimentare cu privire la această chestiune. Dialogul politic și cooperarea practică dintre NATO și Irak, inclusiv prin intermediul Misiunii NATO în Irak, vor continua”, a adăugat Hart.

Anterior, Spania a anunțat pe 18 martie că plănuiește să își evacueze cei aproape 300 de militari desfășurați în Irak. Decizii similare au fost luate și de Germania și Italia, care au luat măsuri de relocare temporară a trupelor lor, ca răspuns la riscurile de securitate generate de atacurile Iranului cu rachete.

Recomandările autorului: