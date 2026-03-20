Prima pagină » Știri externe » Misiunea NATO din Irak anunță că își retrage personalul pe fondul războiului din Iran. Mai multe țări europene au început deja procesul de retragere

Ministrul Apărării polonez, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, a anunțat vineri că țara sa și-a evacuat trupele din Irak. Mai multe țări europene au anunțat sau au început deja procesul de retragere ori relocare a trupelor lor din Irak, pe fondul deteriorării grave a situației de securitate cauzate de conflictul din Iranul vecin.

„Din cauza deteriorării situației de securitate din regiunea Orientului Mijlociu, în urma unei analize a condițiilor operaționale și a potențialelor amenințări, s-a luat decizia de a reloca contingentul militar polonez din Irak”, a scris Kosiniak-Kamysz într-o postare pe rețelele de socializare. „Întregul proces a fost desfășurat în coordonare cu aliații noștri din @NATO.”

De asemenea, prim-ministrul Donald Tusk a declarat că Polonia nu va trimite trupe pentru a participa la războiul dintre SUA și Israel împotriva Iranului, deoarece conflictul nu amenință în mod direct securitatea țării. Deși nu sunt implicați direct, oficialii polonezi au declarat că erau la curent cu atacurile planificate ale SUA și Israelului asupra Iranului prin canalele de comunicare aliate.

Tot vineri, NATO a anunțat că își evacuează personalul din Irak pe fondul instabilității regionale, a spus pentru Al Jazeera Saeed al Jayashi, consilier la Serviciul Național de Consultanță pentru Securitate din Irak. Retragerea este doar una temporară, iar personalul NATO se va întoarce în Irak odată ce războiul din Iran se va încheia și situația din Irak se va stabiliza.

„Putem confirma că ne ajustăm postura în contextul misiunii NATO în Irak. Lucrăm în strânsă coordonare cu aliații și partenerii”, a declarat purtătorul de cuvânt al NATO, Allison Hart, pentru Reuters.

„Siguranța și securitatea personalului nostru sunt primordiale, motiv pentru care ne vom abține de la a oferi detalii suplimentare cu privire la această chestiune. Dialogul politic și cooperarea practică dintre NATO și Irak, inclusiv prin intermediul Misiunii NATO în Irak, vor continua”, a adăugat Hart.

Anterior, Spania a anunțat pe 18 martie că plănuiește să își evacueze cei aproape 300 de militari desfășurați în Irak. Decizii similare au fost luate și de Germania și Italia, care au luat măsuri de relocare temporară a trupelor lor, ca răspuns la riscurile de securitate generate de atacurile Iranului cu rachete.

„Scenariul Armaghedon” pentru piețele energetice, după ce Iranul a lovit un sit de gaze de trei ori mai mare decât Parisul

Partidul lui Marine Le Pen se luptă să obțină o victorie în alegerile de duminică. Turul 2 a fost mereu „călcâiul lui Ahile” pentru Adunarea Națională

Pentagonul pregătește trupe suplimentare pentru Orientul Mijlociu. SUA ar putea ocupa Insula Kharg pentru a asigura traficul prin Strâmtoarea Ormuz

CONTROVERSĂ Liderul suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, acuză Israelul de atacuri sub steag fals asupra Turciei și Omanului
18:55
Liderul suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, acuză Israelul de atacuri sub steag fals asupra Turciei și Omanului
FLASH NEWS Trump a pus ochii pe Tărâmul lui Dracula. Potrivit New York Times, compania președintelui vrea să dezvolte un proiect imobiliar în inima Transilvaniei
18:24
Trump a pus ochii pe Tărâmul lui Dracula. Potrivit New York Times, compania președintelui vrea să dezvolte un proiect imobiliar în inima Transilvaniei
ULTIMA ORĂ Patriarhul Ucrainei a încetat din viață la 97 de ani. Filaret a provocat marea schismă de la Moscova
18:19
Patriarhul Ucrainei a încetat din viață la 97 de ani. Filaret a provocat marea schismă de la Moscova
CONTROVERSĂ Putin i-a propus lui Trump că se va opri să mai furnizeze informații Iranului, dar numai cu o condiție. Statele Unite deja i-au respins propunerea
18:18
Putin i-a propus lui Trump că se va opri să mai furnizeze informații Iranului, dar numai cu o condiție. Statele Unite deja i-au respins propunerea
RĂZBOI Donald Trump: „Totul merge extrem de bine în Iran. Armele rușilor și ale chinezilor au fost inutile împotriva noastră”
18:06
Donald Trump: „Totul merge extrem de bine în Iran. Armele rușilor și ale chinezilor au fost inutile împotriva noastră”
EXTERNE ”Sultanul” Erdogan îl pune la zid pe Netanyahu. Președintele Turciei avertizează Israelul că ”va plăti preţul” pentru dezastrul din Orientul Mijlociu
17:58
”Sultanul” Erdogan îl pune la zid pe Netanyahu. Președintele Turciei avertizează Israelul că ”va plăti preţul” pentru dezastrul din Orientul Mijlociu
Mediafax
NYT: Donald Trump a pus ochii pe Transilvania, dar proiectul vizează un teren lângă groapa de gunoi
Digi24
Reacții dure la Tokyo după gluma lui Donald Trump despre Pearl Harbor: „Tratată ca o idioată pentru că este femeie”
Cancan.ro
Dani Mocanu și Nando, aduși în cătușe la București! Primele imagini cu manelistul și fratele lui, de pe aeroportul Otopeni
Prosport.ro
Cine moşteneşte averea de 70.000.000 de dolari a lui Chuck Norris
Adevarul
Momentul în care un elicopter rus „Alligator” este doborât de o dronă ucraineană în Donețk. Piloții s-au evacuat, dar au fost uciși
Mediafax
Reforma ajutorului extern. SUA înființează Biroul pentru Dezastre și Răspuns Umanitar
Click
Mara Bănică și soțul, nașii de cununie ai Simonei Trașcă și ai lui Marian Buzilă! „Mă fac mireasă de trei ori!” Cum arată invitațiile la nuntă?
Digi24
Trump amenință că va „ține minte” refuzul aliaților NATO privind misiunea din Strâmtoarea Ormuz: Fără SUA, Alianța e un tigru de hârtie
Cancan.ro
Oana Ciocan a ajuns la medic după separarea de Jador! Băiețelul lor, pe primul loc
Ce se întâmplă doctore
Avea o frumusețe ireală încă din copilărie. Recunoști fetița? Acum e una dintre cele mai admirate femei din lume
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Situația ciudată din noul Cod Rutier 2026: Poți circula cu o căruță pe drumul public, dar nu cu motocultorul. De ce?
Descopera.ro
Rădăcina care te vindecă peste noapte! O poți pune în orice!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Profa: – Bulă, ce îmi oferi să fac dragoste cu tine?
Descopera.ro
Cum a ajuns Rusia pe un curs de coliziune cu Japonia
CINEMA Leonardo DiCaprio a dezvăluit adevărul despre mustața de la Oscar. Glumeții au spus că „a furat-o” de la Pedro Pascal
19:37
Leonardo DiCaprio a dezvăluit adevărul despre mustața de la Oscar. Glumeții au spus că „a furat-o” de la Pedro Pascal
EVENIMENT Berlinezii au stat într-o coloană infinită pentru a vedea expoziția lui Constantin Brâncuși
19:34
Berlinezii au stat într-o coloană infinită pentru a vedea expoziția lui Constantin Brâncuși
ACTUALITATE Reacția dramaturgului Eugen Șerbănescu la acuzațiile DNA- „Suntem într-un spațiu absurd”
19:30
Reacția dramaturgului Eugen Șerbănescu la acuzațiile DNA- „Suntem într-un spațiu absurd”
FLASH NEWS Ministra Mediului anunță noi reguli pentru produsele second-hand care intră în țară. Ce condiții trebuie să îndeplinească mărfurile
19:17
Ministra Mediului anunță noi reguli pentru produsele second-hand care intră în țară. Ce condiții trebuie să îndeplinească mărfurile
ACTUALITATE Eugen Șerbănescu: „Cei care care cer reîntoarcerea urmăririi penale a judecătorilor la DNA vor pune justiția la pământ”
19:00
Eugen Șerbănescu: „Cei care care cer reîntoarcerea urmăririi penale a judecătorilor la DNA vor pune justiția la pământ”
FLASH NEWS Rareș Hopincă acuză USR că și-a făcut campanie cu tomberoanele care nu pot fi utilizate. „Au pus căruța înaintea cailor pentru că veneau alegerile”
19:00
Rareș Hopincă acuză USR că și-a făcut campanie cu tomberoanele care nu pot fi utilizate. „Au pus căruța înaintea cailor pentru că veneau alegerile”

