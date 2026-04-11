Moment istoric. SUA și Iran, prima întâlnire la nivel înalt, după decenii. J.D. Vance conduce negocierile

Statele Unite și Iranul au început sâmbătă, la Islamabad, negocieri directe față în față, într-un moment considerat decisiv pentru menținerea armistițiului fragil care a oprit temporar conflictul izbucnit pe 28 februarie, transmite Mediafax. Delegația americană este condusă de vicepreședintele JD. Vance.

Oficialii americani și iranieni au reluat sâmbătă seara, în Pakistan, la Islamabad, a doua rundă de discuții, au declarat doi oficiali pakistanezi pentru AP. Ambele părți sunt susținute de experți tehnici.

Înalții lideri politici și militari ai Pakistanului încurajează SUA și Iran să-și rezolve divergențele pentru a asigura o pace durabilă în regiune, iar discuțiile înregistrează progrese, au mai precizat sursele pentru AP.

Cea mai importantă întâlnire directă SUA- Iran din ultimele decenii

Întâlnirea este una rară în istoria relațiilor americano-iraniene și marchează cel mai important contact direct la nivel înalt dintre cele două părți din ultimele decenii.

Până acum, reperul comparabil rămânea convorbirea telefonică din 27 septembrie 2013 dintre președintele american Barack Obama și președintele iranian Hassan Rouhani, descrisă atunci drept cel mai înalt contact bilateral de după Revoluția Islamică din 1979.

Miza negocierilor este dublă: consolidarea armistițiului de două săptămâni anunțat în această săptămână și deschiderea unui cadru mai larg pentru rezolvarea dosarelor care au alimentat războiul.

Pe masă se află redeschiderea Strâmtorii Ormuz, programul nuclear și cel balistic al Iranului, sancțiunile, activele iraniene blocate în străinătate și disputa privind includerea Libanului în încetarea focului. Washingtonul insistă asupra reluării traficului maritim și restrângerii programului nuclear iranian, în timp ce Teheranul cere compensații de război, acces la fonduri înghețate și condiții mai largi de securitate regională.

Potrivit informațiilor comunicate de Casa Albă, din echipa americană mai fac parte emisarul special Steve Witkoff, Jared Kushner, Andrew Baker și Michael Vance, alături de o echipă extinsă de experți prezenți atât la Islamabad, cât și la Washington.

Pentru JD Vance, misiunea este și un test diplomatic major. Reuters notează că vicepreședintele intră în negocieri într-un climat de scepticism la Casa Albă, chiar dacă Iranul l-a perceput drept unul dintre interlocutorii americani mai puțin înclinați spre escaladare.

Presiunea asupra negocierilor este amplificată de rolul strategic al Strâmtorii Ormuz, culoar prin care trece aproximativ o cincime din transporturile mondiale de petrol și gaze naturale lichefiate.

