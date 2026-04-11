Prima pagină » Știri externe » Moment istoric. SUA și Iran, prima întâlnire la nivel înalt, după decenii. J.D. Vance conduce negocierile

Moment istoric. SUA și Iran, prima întâlnire la nivel înalt, după decenii. J.D. Vance conduce negocierile

Ruxandra Radulescu
Moment istoric. SUA și Iran, prima întâlnire la nivel înalt, după decenii. J.D. Vance conduce negocierile
Statele Unite și Iranul au început sâmbătă, la Islamabad, negocieri directe față în față, într-un moment considerat decisiv pentru menținerea armistițiului fragil care a oprit temporar conflictul izbucnit pe 28 februarie, transmite Mediafax. Delegația americană este condusă de vicepreședintele JD. Vance.

Oficialii americani și iranieni au reluat sâmbătă seara, în Pakistan, la Islamabad, a doua rundă de discuții, au declarat doi oficiali pakistanezi pentru AP. Ambele părți sunt susținute de experți tehnici.

Înalții lideri politici și militari ai Pakistanului încurajează SUA și Iran să-și rezolve divergențele pentru a asigura o pace durabilă în regiune, iar discuțiile înregistrează progrese, au mai precizat sursele pentru AP.

Cea mai importantă întâlnire directă SUA- Iran din ultimele decenii

Întâlnirea este una rară în istoria relațiilor americano-iraniene și marchează cel mai important contact direct la nivel înalt dintre cele două părți din ultimele decenii.

Până acum, reperul comparabil rămânea convorbirea telefonică din 27 septembrie 2013 dintre președintele american Barack Obama și președintele iranian Hassan Rouhani, descrisă atunci drept cel mai înalt contact bilateral de după Revoluția Islamică din 1979.

Miza negocierilor este dublă: consolidarea armistițiului de două săptămâni anunțat în această săptămână și deschiderea unui cadru mai larg pentru rezolvarea dosarelor care au alimentat războiul.

Pe masă se află redeschiderea Strâmtorii Ormuz, programul nuclear și cel balistic al Iranului, sancțiunile, activele iraniene blocate în străinătate și disputa privind includerea Libanului în încetarea focului. Washingtonul insistă asupra reluării traficului maritim și restrângerii programului nuclear iranian, în timp ce Teheranul cere compensații de război, acces la fonduri înghețate și condiții mai largi de securitate regională.

Potrivit informațiilor comunicate de Casa Albă, din echipa americană mai fac parte emisarul special Steve Witkoff, Jared Kushner, Andrew Baker și Michael Vance, alături de o echipă extinsă de experți prezenți atât la Islamabad, cât și la Washington.

Pentru JD Vance, misiunea este și un test diplomatic major. Reuters notează că vicepreședintele intră în negocieri într-un climat de scepticism la Casa Albă, chiar dacă Iranul l-a perceput drept unul dintre interlocutorii americani mai puțin înclinați spre escaladare.

Presiunea asupra negocierilor este amplificată de rolul strategic al Strâmtorii Ormuz, culoar prin care trece aproximativ o cincime din transporturile mondiale de petrol și gaze naturale lichefiate.

RĂZBOI Nave ale marinei SUA au traversat Strâmtoarea Ormuz pentru prima dată de la începutul conflictului din Iran
21:44
Nave ale marinei SUA au traversat Strâmtoarea Ormuz pentru prima dată de la începutul conflictului din Iran
FLASH NEWS „Pacea” de 32 de ore. Armistițiul de încetare a focului dintre Rusia și Ucraina a început
18:53
„Pacea” de 32 de ore. Armistițiul de încetare a focului dintre Rusia și Ucraina a început
PACE ÎN UCRAINA Rusia și Ucraina au făcut un schimb de câte 175 de prizonieri de război. Când intră în vigoare armistițiul temporar
18:40
Rusia și Ucraina au făcut un schimb de câte 175 de prizonieri de război. Când intră în vigoare armistițiul temporar
CONTROVERSĂ Cât are de plătit un japonez care și-a lăsat mașina într-o parcare cu plată timp de șapte ani
17:45
Cât are de plătit un japonez care și-a lăsat mașina într-o parcare cu plată timp de șapte ani
FLASH NEWS Întorsătură de situație în cazul jafului din Olanda. Unul dintre inculpați pretinde că este nevinovat. A refuzat un acord cu autoritățile
17:17
Întorsătură de situație în cazul jafului din Olanda. Unul dintre inculpați pretinde că este nevinovat. A refuzat un acord cu autoritățile
CONTROVERSĂ Trump susține că singura amenințare rămasă în Strâmtoarea Ormuz este cea a minelor marine. Ce reproșează Chinei, Japoniei și Europei
16:48
Trump susține că singura amenințare rămasă în Strâmtoarea Ormuz este cea a minelor marine. Ce reproșează Chinei, Japoniei și Europei
EVENIMENT Un american, „Lucifer”, a înjunghiat trei bătrâni cu o macetă în stația de metrou Grand Central din New York. Poliția l-a executat pe peron
22:52
Un american, „Lucifer”, a înjunghiat trei bătrâni cu o macetă în stația de metrou Grand Central din New York. Poliția l-a executat pe peron
ULTIMA ORĂ Călin Georgescu, mesaj adresat românilor în noaptea de Înviere. Ce transmite celor aflați în diaspora
22:12
Călin Georgescu, mesaj adresat românilor în noaptea de Înviere. Ce transmite celor aflați în diaspora
REACȚIE USR-ul duce la extrem lupta împotriva mesajelor ce promovează nașterea naturală. O deputată cere schimbarea legii
21:20
USR-ul duce la extrem lupta împotriva mesajelor ce promovează nașterea naturală. O deputată cere schimbarea legii
UTILE Mesaje de Paște. Cele mai frumoase urări și felicitări pe care le poți trimite apropiaților
19:47
Mesaje de Paște. Cele mai frumoase urări și felicitări pe care le poți trimite apropiaților
ACTUALITATE O femeie a fost escrocată de „Marius”, un iubit virtual, de 20 de mii de euro. Bărbatul era, de fapt, o altă femeie, din Turda
19:15
O femeie a fost escrocată de „Marius”, un iubit virtual, de 20 de mii de euro. Bărbatul era, de fapt, o altă femeie, din Turda
EMISIUNI MARTORII prezintă, duminică, 12 aprilie, de la ora 19.00, istoria secretă a lumii interlope, cu uimitorul BALTAZAR
19:00
MARTORII prezintă, duminică, 12 aprilie, de la ora 19.00, istoria secretă a lumii interlope, cu uimitorul BALTAZAR

