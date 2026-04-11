Nave ale marinei SUA au traversat Strâmtoarea Ormuz pentru prima dată de la începutul conflictului din Iran

Ruxandra Radulescu
Mai multe nave ale Marinei SUA au traversat sâmbătă Strâmtoarea Ormuz, a declarat un oficial american pentru Axios, transmite Mediafax.

Este pentru prima dată când nave americane traversează strâmtoarea Ormuz de la începutul războiului.

„O operațiune concentrată pe libertatea navigației în ape internaționale”

Potrivit Axios, mișcarea nu a fost coordonată cu Iranul, iar operațiunea a avut ca scop creșterea încrederii navelor comerciale pentru reluarea tranzitului prin zonă.

Acțiunea are loc în contextul începerii negocierilor de pace dintre cele două părți în Pakistan.

„A fost o operațiune concentrată pe libertatea navigației în ape internaționale”, a declarat oficialul american pentru Axios.

Oficialul a spus că navele americane au traversat strâmtoarea dinspre est spre vest, către Golful Persic, după care s-au întors prin strâmtoare în Marea Arabiei.

Donald Trump: „Începem acum procesul de curățare a Strâmtorii Ormuz”

Donald Trump a afirmat sâmbătă, într-o postare pe Truth Social, că teama ca navele să lovească mine marine a fost principalul factor care a descurajat traversarea Strâmtorii Ormuz.

„Începem acum procesul de curățare a Strâmtorii Ormuz, ca un serviciu făcut țărilor din întreaga lume, inclusiv China, Japonia, Coreea de Sud, Franța, Germania și multe altele”, a scris Trump.

„Flota lor a fost distrusă”

Președintele SUA a subliniat că flota și forțele aeriene iraniene au fost distruse, sistemul de apărare antiaeriană a încetat să existe, radarele au fost scoase din funcțiune, iar fabricile de producție a rachetelor și dronelor, împreună cu o mare parte din armele propriu-zise, au fost grav avariate.

Trump a subliniat, în special, că eliminarea „liderilor” iranieni care erau la putere „de-o viață“ este cea mai importantă.

„Mass-media falsă și-a pierdut complet credibilitatea, deși, să fim sinceri, nu a avut-o niciodată. Din cauza puternicului lor «sindrom de obsesie față de Trump» (numit uneori TDS!), le place să pretindă că Iranul «câștigă», în timp ce toată lumea știe că PIERDE, și PIERDE SERIOS!

Flota lor a fost distrusă, forțele aeriene au fost distruse, sistemul de apărare antiaeriană nu mai există, radarele au fost scoase din funcțiune, fabricile de producție a rachetelor și dronelor au fost în mare parte distruse, împreună cu rachetele și dronele în sine, iar cel mai importantă este că «liderii» lor de-o viață nu mai sunt printre noi, slavă Domnului!“, a scris Trump pe contul său de Truth Social.

