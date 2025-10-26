Prima pagină » Știri externe » Mossad trage un semnal de alarmă: Regimul iranian sponsorizează ATACURI teroriste în Europa

Mossad trage un semnal de alarmă: Regimul iranian sponsorizează ATACURI teroriste în Europa

26 oct. 2025, 17:42, Știri externe
26 oct. 2025, 17:42

Mossad avertizează că regimul iranian condus de ayatollahul Khamenei sponsorizează atacuri teroriste în Europa.

Serviciul de informații Externe al Israelului a dezvăluit că Sardar Ammar,  comandant de top al Corpului Gărzii Revoluționare Islamice, a condus o rețea sub acoperire pentru a incendia și bombarda ținte evreiești din Germania, Grecia și  Australia, între anii 2024-2025.

Iranul angajează criminali pentru a comite atacuri teroriste în UE

Iranienii implicați ar angaja criminali și recruți străini pentru a nu se afla că Teheranul s-ar afla în spatele sabotajelor.

Mossad transite că multe atacuri au fost oprite prin cooperarea internațională dintre serviciile informaționale occidentale.

Șeful aparatului terorist iranian, Sardar Amar.

Șeful aparatului terorist iranian, Sardar Amar.

Combaterea sabotajelor

Australia l-a expulzat pe ambasadorul Iranului și  a pus  Corpul Gărzii Revoluționare Islamice pe lista neagră. Germania a chemat delegația Teheranului după ce autoritățile au prins un suspect ce spiona lăcașe evreiești din Berlin.

Mossad a transmis că Iranul nu mai poate nega și a avertizat că va răspunde la orice atac asupra cetățenilor israelieni și evreilor din întreaga lume, scrie Jerusalem Post.

Trump susține că a realizat pacea în Orientul Mijlociu

Donald Trump, care a bombardat vara trecută trei fabrici nucleare suspectate pentru îmbogățirea uraniului și fabricarea de arme atomice, susține că a realizat „pacea în Orientul Mijlociu” după mii de ani de războaie.

Președintele american declară că a distrus programul nuclear al Iranului și a contribuit la încheierea armistițiului dintre Israel și Hamas.

Trump mai declară că Arabia Saudită se va alătura „Acordurilor Abraham”  și a avertizat Israelul să nu anexeze Cisiordania.

Sursa Foto: Envato/Profimedia

