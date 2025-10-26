Mossad trage un semnal de alarmă: Regimul iranian sponsorizează ATACURI teroriste în Europa

Mossad avertizează că regimul iranian condus de ayatollahul Khamenei sponsorizează atacuri teroriste în Europa.

Serviciul de informații Externe al Israelului a dezvăluit că Sardar Ammar, comandant de top al Corpului Gărzii Revoluționare Islamice, a condus o rețea sub acoperire pentru a incendia și bombarda ținte evreiești din Germania, Grecia și Australia, între anii 2024-2025.

Iranul angajează criminali pentru a comite atacuri teroriste în UE

Iranienii implicați ar angaja criminali și recruți străini pentru a nu se afla că Teheranul s-ar afla în spatele sabotajelor.

Mossad transite că multe atacuri au fost oprite prin cooperarea internațională dintre serviciile informaționale occidentale.

Combaterea sabotajelor

Australia l-a expulzat pe ambasadorul Iranului și a pus Corpul Gărzii Revoluționare Islamice pe lista neagră. Germania a chemat delegația Teheranului după ce autoritățile au prins un suspect ce spiona lăcașe evreiești din Berlin.

Mossad a transmis că Iranul nu mai poate nega și a avertizat că va răspunde la orice atac asupra cetățenilor israelieni și evreilor din întreaga lume, scrie Jerusalem Post.

Trump susține că a realizat pacea în Orientul Mijlociu

Donald Trump, care a bombardat vara trecută trei fabrici nucleare suspectate pentru îmbogățirea uraniului și fabricarea de arme atomice, susține că a realizat „pacea în Orientul Mijlociu” după mii de ani de războaie.

Președintele american declară că a distrus programul nuclear al Iranului și a contribuit la încheierea armistițiului dintre Israel și Hamas.

Trump mai declară că Arabia Saudită se va alătura „Acordurilor Abraham” și a avertizat Israelul să nu anexeze Cisiordania.

