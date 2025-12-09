Prima pagină » Știri externe » Motivul pentru care o femeie a cerut despăgubiri de 30.100 de euro, după o ieșire pe un patinoar, în Austria. Instanța a dat verdictul, după 4 ani

09 dec. 2025, 14:40, Știri externe
O femeie a cerut despăgubiri în valoare de 30.100 de euro, după o simplă ieșire pe un patinoar din Linz, Austria. Un incident petrecut în timpul activității avea să o conducă pe femeie în instanță. Acum, la patru ani distanță, a primit un verdict din partea judecătorilor. Urmărește povestea mai jos.

O femeie s-a ciocnit cu un bărbat pe un patinoar din Linz, Austria, în anul 2021. În urma coliziunii petrecute în ziua de Crăciun, femeia a fost grav rănită, ajungând în mâinile medicilor. Ea patinase cu o viteză de 15-20 km/h și tăiase traseul oval al celorlalți patinatori. Într-o fracțiune de secundă, s-a ciocnit violent de o altă persoană care se deplasa cu 4-5 km/h. Bărbatul se afla în spatele fiicei sale, începătoare la această activitate.

O femeie a cerut despăgubiri de zecii de mii de euro după ce s-a ciocnit de un bărbat, pe un patinoar din Linz / foto: Shutterstock

Ce a decis instanța

Coliziunea i-a adus femeii răni care au necesitat îngrijiri medicale. Și-a suportat singură costurile în acest sens. Ulterior, a decis să apeleze la autorități, cu scopul de a-și face dreptate. În urma coliziunii de pe patinoar, femeia a cerut despăgubiri în valoare de 30.100 de euro.

Instanța, însă, a respins toate cererile de despăgubire și a găsit-o vinovată pe femei. Judecătorii au menționat că „femeia ar fi putut evita accidentul, dacă ar fi fost mai atentă sau s-ar fi deplasat cu o viteză mai mică”, arată Heute.

Sursă foto: Shutterstock (rol ilustrativ)

