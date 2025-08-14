Prima pagină » Știri externe » Motivul pentru care România nu a fost prezentă la întâlnirea restrânsă cu Donald Trump și J.D. Vance

14 aug. 2025, 14:19, Știri externe
Motivul pentru care România nu a fost prezentă la întâlnirea restrânsă cu Donald Trump și J.D. Vance. Țara noastră ar fi fost „marginalizată”, iar „vinovați de această degradare erau Nicușor Dan și Ilie Bolojan”, arată EVZ.

Recent, a avut loc o conferință restrânsă care a abordat, ca temă principală, situația din Ucraina. De la această reuniunie cu Donald Trump și J.D. Vance, însă, România a lipsit. Câteva dintre vocile care militează pentru o implicare mai activă au criticat absența României de la această întâlnire: „De ce nu a fost România prezentă?”, „Țara noastră nu contează!” sau „Uite Polonia, uite Finlanda!”.

Însă, absența României ar fi fost justificată clar. La întrunirea cu președintele SUA și vicepreședintele american J.D. Vance au luat parte țările cae sunt dispuse să trimită trupe de menținere a păcii în Ucraina. Printre statele care s-au arătat dispuse, în mod explicit, de acest lucru se numără Finlanda, Germania, Polonia, Italia, Franța și Marea Britanie.

Altfel, liderii români, inclusiv Nicușor Dan și Ilie Bolojan, specificau că România nu va contribui cu trupe militare la un astfel de efort, potrivit Evenimentul Zilei.

Până recent, o parte dintre voci susțineau că liderii României, îndeosebi președintele Nicușor Dan, ar fi intenționat să „trimită tineri la oaste”. De asemenea, aceleași voci, care acuzau un astfel de aspect, se opuneau total în fața unei implicări militare și se arată nemulțumite de faptul că țara noastră nu a participat la întrunire.

Sursă foto: Colaj Shutterstock

