30 nov. 2025, 12:32, Știri externe
Ucraineni care au fugit din calea războiului în Scoția s-ar putea trezi pe stradă, după ce localnicilor care i-au primit în casele lor li s-au retras alocațiile lunare din partea statului, relatează Daily Mail. Aproximativ 28.000 de persoane, majoritatea femei și copii, au căutat refugiu în Scoția, după ce tancurile lui Vladimir Putin au intrat în Ucraina în februarie 2022.

Potrivit sursei citate, fostul guvern conservator i-a ajutat să găsească locuințe în cadrul programului „Case pentru Ucraina”. Programul aloca 500 de lire sterline pe lună, drept recompensă, pentru familiile din Regatul Unit care au fost dispuse să-i primească.

Însă noua administrație laburistă a confirmat, luna aceasta, că va opri acordarea subvenției, care se ridică, în prezent, la doar 350 de lire sterline pe lună. Acest lucru a stârnit temeri că multe gazde își vor ruga oaspeții est-europeni să plece.

Conservatorii scoțieni au numit schimbarea „insensibilă” și „miopă”.

Dacă familiile gazdă nu vor mai dori să continue să ajute fără aceste plăți, ucrainenii pur și simplu nu vor avea unde merge. Acest lucru ar putea duce la un val de cereri de adăpost pentru persoanele fără locuință din partea ucrainenilor. Iar acest sistem din Scoția se află deja sub o presiune extremă, spun specialiștii.

Un cetățean scoțian, care găzduiește refugiați ucraineni, a declarat pentru Daily Mail: „Am primit o scrisoare de la consiliu, în care ne întrebau ce părere avem despre suspendarea plăților de «mulțumire».”

„Ne-au întrebat dacă le-am cere oaspeților noștri să plece, lucru pe care nu l-am face niciodată.”

„Dar alții s-ar putea să nu fie la fel de norocoși și este clar că autoritățile sunt îngrijorate că mulți refugiați ucraineni vor ajunge fără adăpost.”, a mai transmis cetășeanul scoțian.

Programul privind refugiații din Ucraina, care a început în martie 2022, a permis ucrainenilor cu rude care dețin cetățenie britanică sau cu permis de ședere pe termen nelimitat, să se mute în Regatul Unit pentru o perioadă de trei ani.

În aceeași lună, programul de sponsorizare Homes for Ukraine (Case pentru Ucraina n.r.) a acordat vize pe trei ani ucrainenilor cu un sponsor care oferea cazare adecvată.

Primul s-a încheiat în februarie 2024 și, deși programul „Homes for Ukraine” este încă în vigoare, vizele acordate în cadrul acestuia au fost reduse la 18 luni. Programul de prelungire a permiselor pentru Ucraina a început în aceeași lună, acordând o prelungire de 18 luni vizelor existente ale ucrainenilor. Cu toate acestea, mulți sunt îngrijorați de ceea ce se va întâmpla cu familiile ucrainene la sfârșitul acestei perioade de 18 luni.

În ciuda încercărilor actuale de a pune capăt conflictului care durează de aproape patru ani, Ucraina ar putea rămâne în război timp de luni sau chiar ani de acum înainte, ceea ce înseamnă că cei care s-au mutat în Scoția s-ar putea teme de perspectiva întoarcerii acasă.

Guvernul scoțian a declarat că face lobby pe lângă guvernul britanic pentru a continua sprijinul financiar.

Un purtător de cuvânt a declarat: „Miniștrii continuă să facă presiuni asupra guvernului britanic pentru o finanțare echitabilă, care să ofere sprijin vital persoanelor strămutate din Ucraina și o relocare mai amplă.”

