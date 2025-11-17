Adio, ajutoare pentru refugiații ucraineni. Polonia respinge proiectul de lege: „Nu mai vorbim despre refugiați de război, ci despre o minoritate”

Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, a refuzat să reînnoiască un proiect de lege care oferă refugiaților ucraineni acces la beneficii sociale. Liderul polonez, care a semnat o versiune modificată a proiectului de lege în septembrie, după ce respinsese un proiect anterior, a declarat vineri că este „ultima dată” când aprobă o astfel de prelungire, scrie AA.com, citat de Mediafax.

De la izbucnirea războiului în februarie 2022, Polonia a primit un aflux mare de refugiați ucraineni, cărora le-a acordat statut legal, drept la muncă, acces la asistență medicală și o serie de beneficii sociale, inclusiv o alocație lunară de aproape 200 de euro (232 de dolari).

În august, președintele Karol Nawrocki a refuzat să reînnoiască proiectul de lege, ce prelungește asistența financiară pentru ucraineni și a semnalat că va încerca să restricționeze accesul lor viitor la alocațiile pentru copii și la asistența medicală.

Camera inferioară a modificat ulterior proiectul de lege pentru a răspunde obiecțiilor sale, ceea ce a dus la promulgarea acestuia în septembrie.

Subliniind că a aprobat măsura doar pentru a evita să devină „președintele haosului”, Nawrocki a reiterat că nu va mai semna prevederi similare, argumentând că regulile actuale nu mai fac o diferențiere suficientă între cetățenii polonezi și ucrainenii care locuiesc în țară.

„Astăzi, în contextul ucrainenilor din Polonia, nu mai vorbim despre refugiați de război. (…) Astăzi, după mai bine de trei ani, vorbim despre o minoritate ucraineană. Aceasta este o schimbare fundamentală care trebuie să se reflecte în politica statului”, a spus el.

Foto: Profimedia