Prima pagină » Știri externe » Muncitorii străini au produs jumătate din creșterea locurilor de muncă din UE din 2022

Muncitorii străini au produs jumătate din creșterea locurilor de muncă din UE din 2022

Oana Zvobodă
24 aug. 2025, 16:36, Știri externe
Muncitorii străini au produs jumătate din creșterea locurilor de muncă din UE din 2022

Economia din UE ar fi fost mult mai slabă fără muncitorii străini, a declarat Christine Lagarde, președinta Băncii Centrale Europene. Potrivit Politico, Lagarde a îndemnat factorii de decizie să nu ignore rolul migrației.

Președinta Băncii Centrale Europene a spus că un aflux de forță de muncă străină a ajutat zona euro să absoarbă șocuri succesive, precum costurile uriașe la energie și inflația record, menținând totodată creșterea și ocuparea locurilor de muncă.

„Deși reprezentau doar aproximativ 9% din totalul forței de muncă în 2022, muncitorii străini au generat jumătate din creștere în ultimii trei ani”, a spus Lagarde. Fără această contribuție, a adăugat ea, „piața muncii ar fi fost mai tensionată și producția mai scăzută.”

Șefa BCE a explicat că migrația a jucat un rol crucial în compensarea scăderii natalității din Europa și a apetitului tot mai mare pentru un program de lucru redus. Acest lucru, a spus ea, a ajutat companiile să-și extindă producția și a temperat presiunile inflaționiste, chiar dacă salariile au rămas în urmă față de prețuri.

În același timp, Christine Lagarde a recunoscut și dimensiunea politică. Migrația netă a împins populația UE la un nivel record de 450 de milioane anul trecut, chiar în timp ce guverne de la Berlin la Roma încearcă să limiteze noile sosiri, sub presiunea alegătorilor care se îndreaptă spre partidele de extremă dreapta.

„Migrația ar putea, în principiu, să joace un rol crucial în atenuarea deficitului de forță de muncă pe măsură ce populațiile autohtone îmbătrânesc”, a spus Lagarde.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Cine este „NOUL FANTOMAS”, spărgătorul misterios care a făcut ravagii în cartierele milionarilor. “Hoțul acrobat” opera la nivel internațional

Ce arată un nou studiu legat de modificările care ar putea apărea la nivelul atmosferei Pământului. Cum arată cel mai sumbru scenariu

Replici acide și ironii între miniștrii de Externe din Ungaria și Polonia /„Nu aș face GREȘEALA de a mă gândi la voi când vine vorba de solidaritate”

Citește și

EXTERNE Zelenski, mesaj de Ziua Independenţei Ucrainei: „Construim o Ucraină puternică pentru a trăi în siguranţă şi pace”
12:00
Zelenski, mesaj de Ziua Independenţei Ucrainei: „Construim o Ucraină puternică pentru a trăi în siguranţă şi pace”
EXTERNE De ce crede Donald Trump că merită Premiul NOBEL pentru Pace. Eforturile sale de a încheia războiul din Ucraina i-au relansat campania
10:54
De ce crede Donald Trump că merită Premiul NOBEL pentru Pace. Eforturile sale de a încheia războiul din Ucraina i-au relansat campania
ANALIZĂ Poate Belarus să profite de convorbirea telefonică istorică dintre Trump și Lukașenko? „FANFARONADA și lingușirea, substitut pentru acțiuni reale”
09:00
Poate Belarus să profite de convorbirea telefonică istorică dintre Trump și Lukașenko? „FANFARONADA și lingușirea, substitut pentru acțiuni reale”
POLITICĂ Partidul „Moldova Mare”, asociat cu Ilan Șor, a fost scos din cursa electorală de la Chișinău. La fel, partidul „Pentru Oameni, Natură și Animale”
23:29
Partidul „Moldova Mare”, asociat cu Ilan Șor, a fost scos din cursa electorală de la Chișinău. La fel, partidul „Pentru Oameni, Natură și Animale”
EXTERNE Cancelarul german CDU Merz refuză partenerilor socialiști mărirea taxelor pentru „BOGAȚI”
19:34
Cancelarul german CDU Merz refuză partenerilor socialiști mărirea taxelor pentru „BOGAȚI”
EXTERNE Cadou de la Europa pentru Ucraina de ziua ei. Alte patru miliarde de euro pentru Kiev
16:33
Cadou de la Europa pentru Ucraina de ziua ei. Alte patru miliarde de euro pentru Kiev
Mediafax
Dezvăluiri despre crima oribilă din Craiova: Femeia a fost înjunghiată cu 27 de lovituri de cuțit
Digi24
China, pregătită să trimită trupe în Ucraina. Cu o singură condiție (WaS)
Cancan.ro
Plutonierul adjutant-șef Vasile Simion a fost găsit mort de soția sa. Cei doi erau în concediu când a avut loc tragedia 😢
Prosport.ro
FOTO. Controversata Marina, renumită pentru imaginile ei cel puțin îndrăznețe, a fost prinsă! A primit pedeapsă de 4 ani
Adevarul
La pas prin orașul infractorilor de unde românii își iau haine contrafăcute. „Toți vânzătorii au cuțite și te curăță de bani”
Mediafax
HOROSCOP 23 august 2025. Unele zodii se relaxează acasă, altele se avântă la drum
Click
În ce trebuie să fierbi sarmalele pentru a le da un gust unic. Ce se face cu carnea de două ori? Rețeta lui Păstorel Teodoreanu
Wowbiz
Ea e fetița de 12 ani care a MURIT subit, în brațele tatălui, după ce a mâncat chipsuri! Ce a apucat să-i spună acestuia înainte să se stingă: „Nu vreau să mor...” ULTIMELE ei cuvinte
Antena 3
Două turiste au plecat fără să plătească dintr-o pizzerie din Italia. Patroana le-a dat de urmă și s-a dus cu nota peste ele la cazare
Digi24
Reacția lui Donald Trump după ce Vladimir Putin a bombardat o fabrică americană din Ucraina
Cancan.ro
Unde a fost plecată Silvana Dăogaru, cu 3 zile înainte să fie ucisă de soț. Părinții profesoarei de 44 de ani sunt implicați
Ce se întâmplă doctore
O mai recunoști? Actrița adorată de toți adolescenții s-a transformat radical! Este de nerecunoscut după un „episod psihotic”
observatornews.ro
Supravieţuitorul tragediei din Făgăraş a aşteptat ajutorul ore bune, lângă prietenii pe care i-a văzut murind
StirileKanalD
El este bărbatul înjunghiat mortal de propria soție. Cei doi soți se pregăteau pentru parastasul mamei victimei atunci când a avut loc incidentul
KanalD
Soția lui Florin, tânărul mort în vacanța din Thassos face primele declarații după moartea lui. Dezvăluirile sfâșieatoare ale Elizei: „Florin și-ar fi dorit...”
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
2025: Anularea filtrului de particule diesel (DPF) este ilegală în România?
Descopera.ro
Cum a fost Stalin PĂCĂLIT de Hitler
Capital.ro
Lege pentru șoferi. S-a impus limită de vârstă. NU se mai poate reînnoi permisul de conducere
Evz.ro
Cele mai stranii căsătorii din lume. Iubirea sfidează logica
A1
Cum arată iubita lui Răzvan Valentin, fostul concurent de la Insula Iubirii sezonul 4. Ce urare emoționantă i-a făcut Nicoleta
Stirile Kanal D
A fost prins în Germania. Emil Gânj a dat peste cap planurile polițiștilor
Kfetele
David Pușcaș, ajuns la capătul puterilor! Tânărul cere ajutor în mediul online pentru plata întreținerii, după ce contul de TikTok este pe cale să îi fie închis: "Nici nu-mi pasă dacă n-am ce să mănânc!"
RadioImpuls
HOROSCOP de weekend, 23-24 august 2025. O zodie trăiește clipe de vis! Norocul este de partea ei și dragostea plutește în aer
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bubulina îi face o propunere deocheată lui Bulă: - Am putea și noi să mai încercăm...
Descopera.ro
O întâlnire ciudată: împăratul Wilhelm al II-lea și țarul Nicolae al II-lea
ACTUALITATE Record național la LOTERIE în SUA. Un american a jucat aceleași numere pe 162 de bilete și a câștigat o sumă fabuloasă
17:33
Record național la LOTERIE în SUA. Un american a jucat aceleași numere pe 162 de bilete și a câștigat o sumă fabuloasă
POLITICĂ Moșteanu spune că „România, solidară cu Ucraina”. Șeful MApN a fost prezent la Kiev, de Ziua Independenței Ucrainei
17:11
Moșteanu spune că „România, solidară cu Ucraina”. Șeful MApN a fost prezent la Kiev, de Ziua Independenței Ucrainei
ACTUALITATE Orașul european unde străzile și parcurile au ajuns „invadate” de găini. De ce autoritățile nu le pot captura
16:54
Orașul european unde străzile și parcurile au ajuns „invadate” de găini. De ce autoritățile nu le pot captura
ACTUALITATE Ştefan şi Ştefania, doi tineri logodiți care au ajuns victime ale tragediei din Argeș. Au murit alături de prieteni, în mașina prăbușită într-o râpă
16:15
Ştefan şi Ştefania, doi tineri logodiți care au ajuns victime ale tragediei din Argeș. Au murit alături de prieteni, în mașina prăbușită într-o râpă
SPORT Mamadou Thiam poate debuta la FCSB în meciul cu FC Argeș. Ce se întâmplă cu Daniel Bîrligea?
15:50
Mamadou Thiam poate debuta la FCSB în meciul cu FC Argeș. Ce se întâmplă cu Daniel Bîrligea?
ECONOMIE O bancă cunoscută din România DISPARE de pe piață. Tranzacția a fost finalizată
15:35
O bancă cunoscută din România DISPARE de pe piață. Tranzacția a fost finalizată