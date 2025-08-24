Muncitorii străini au produs jumătate din creșterea locurilor de muncă din UE din 2022

Economia din UE ar fi fost mult mai slabă fără muncitorii străini, a declarat Christine Lagarde, președinta Băncii Centrale Europene. Potrivit Politico, Lagarde a îndemnat factorii de decizie să nu ignore rolul migrației.

Președinta Băncii Centrale Europene a spus că un aflux de forță de muncă străină a ajutat zona euro să absoarbă șocuri succesive, precum costurile uriașe la energie și inflația record, menținând totodată creșterea și ocuparea locurilor de muncă.

„Deși reprezentau doar aproximativ 9% din totalul forței de muncă în 2022, muncitorii străini au generat jumătate din creștere în ultimii trei ani”, a spus Lagarde. Fără această contribuție, a adăugat ea, „piața muncii ar fi fost mai tensionată și producția mai scăzută.”

Șefa BCE a explicat că migrația a jucat un rol crucial în compensarea scăderii natalității din Europa și a apetitului tot mai mare pentru un program de lucru redus. Acest lucru, a spus ea, a ajutat companiile să-și extindă producția și a temperat presiunile inflaționiste, chiar dacă salariile au rămas în urmă față de prețuri.

În același timp, Christine Lagarde a recunoscut și dimensiunea politică. Migrația netă a împins populația UE la un nivel record de 450 de milioane anul trecut, chiar în timp ce guverne de la Berlin la Roma încearcă să limiteze noile sosiri, sub presiunea alegătorilor care se îndreaptă spre partidele de extremă dreapta.

„Migrația ar putea, în principiu, să joace un rol crucial în atenuarea deficitului de forță de muncă pe măsură ce populațiile autohtone îmbătrânesc”, a spus Lagarde.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Cine este „NOUL FANTOMAS”, spărgătorul misterios care a făcut ravagii în cartierele milionarilor. “Hoțul acrobat” opera la nivel internațional

Ce arată un nou studiu legat de modificările care ar putea apărea la nivelul atmosferei Pământului. Cum arată cel mai sumbru scenariu

Replici acide și ironii între miniștrii de Externe din Ungaria și Polonia /„Nu aș face GREȘEALA de a mă gândi la voi când vine vorba de solidaritate”