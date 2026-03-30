NATO a doborât o rachetă iraniană care a intrat în spațiul aerian turcesc

O rachetă balistică lansată de Iran a fost doborâtă de sistemul anti-aerian al NATO, staționat în estul Mării Mediterane.

Proiectilul balistic a pătruns în spațiul aerian al Turciei, potrivit Reuters.

„O rachetă balistică, lansată din Iran și care a pătruns în spațiul Turciei, a fost interceptată de sistemele de apărare aeriană staționate în estul Mării Mediterane. Toate măsurule necesare au fost luate decisiv, fără ezitare, împotriva unei amenințări la adresa spațiului aerian al țării și toate evoluțiile din regiune sunt monitorizate de aproape de securitatea noastră națională cu prioritate” , a anunțat ministerul Apărării din Turcia într-un comunicat de presă publicat pe 30 martie 2026.

Este al patrulea incident pentru NATO de la izbucnirea războiului

Este al patrulea incident din spațiul NATO de când Donald Trump a inițiat Operațiunea Epic Fury. După atacurile lansate de Israel și SUA pe 28 februarie, Iran a ripostat cu bombardamente cu rachete în țările din Golf. A fost vizată și baza britanică din Cipru.

Alte trei incidente în spațiul NATO au fost provocate de rachetele lansate de Iran, toate fiind interceptate de sistemul defensiv.

Guvernul de la Ankara a denunțat acțiunile regimului islamist de la Teheran.

