NATO se pregătește pentru un „război naval” cu Rusia. Un submarin norvegian a fost testat cu succes

NATO a publicat imagini în premieră cu puterea reală de distrugere a unui submarin norvegian.
Scopul publicării imaginilor este de a demonstra capacitatea și forța de atac din partea unui submarin fabricat de o țară europeană membră NATO. Submarinul are o rezistență mare, operează în secret și are o capacitate unică de a dicta bătălia maritimă.
„Recent, în timpul exercițiului Ægir 25, submarinul KNM Uthaug din Norvegia a lansat una dintre torpilele sale asupra fregatei KNM Trondheim, aflată în dezafectare, cu scopul de a o scufunda. Mai multe nave și unități ale Forțelor armate ale Norvegiei, împreună cu Marina Regală Britanică din partea Regatului Unit și Polonia , au participat la exercițiu, care a avut loc în largul coastei orașului Andøy”, anunță NATO, potrivit The Maritime Executive.
În cazul declanșării unui război dintre NATO și Federația Rusă, luptele maritime s-ar putea desfășura în Marea Baltică și în Marea Neagră. Un război este deja în desfășurare încă de la invazia rusă a Ucrainei la scară largă în februarie 2022, când rușii au ocupat inclusiv Insula Șerpilor.
Recent, două sate din România au fost evacuate ca urmare al unui atac de amploare cu rachete rusești Iskander și drone asupra unei nave petroliere turcești de pe Dunăre. În 2023, în contextul „crizei cerealelor ucrainene”, fostul comandant de top, amiralul James Stavridis, a avetizat că NATO și Rusia vor ajunge să se lupte în Marea Neagră.
Ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, a avertizat că dacă Rusia nu este oprită în Ucraina și va fi lăsată să înainteze, este inevitabilă extinderea conflictului la scară europeană. Ministrul spune că Marea Baltică ar putea fi cel mai probabil următoarea țintă a lui Vladimir Putin. De la aderarea Finlandei și Suediei la NATO, Marea Baltică a căzut sub influența Vestului, ceea ce frustrează elitele de la Kremlin.
„Marea Baltică, care a fost considerată mult timp o punte între țările europene, ar putea deveni o zonă de război”, a declarat ministrul liderilor militari și de securitate.
Într-un alt interviu, ministrul a estimat că Putin ar putea ataca NATO undeva între anii 2028 și 2029. Generalul Richard Shirreff, fostul comandant suprem adjunct al forțelor aliate din Europa al NATO, a avertizat că Rusia ar putea lansa un război de amploare în țările baltice încă din 2027.
„Nu m-aș aștepta neapărat la asta în 2027”, a spus el. „Totul depinde de cum se desfășoară războiul din Ucraina”.
În același timp, analistul și bloggerul rus Dmitri Chernyshev a spus că economia militară a lui Putin funcționează la capacitate maximă. Liderului de la Kremlin îi este mai puțin frică de război decât de pace.
„Când întreaga piramidă pe care a construit-o se va prăbuși, sute de mii de soldați se vor întoarce de pe front cu arme și nu va mai rămâne nimic care să justifice represiunile. Consiliul de Securitate este încrezător că estonienii, lituanienii și letonii nu vor rezista în același mod ca ucrainenii. Putin acționează întotdeauna la fel – într-o situație dificilă, își dublează eforturile pentru a avea cu ce negocia.”
Federația Rusă dispune de un singur portavion – Portavionul Amiralul Kuznetsov – care poate transporta aeronavele Su-27S, MiG-29K, Su-33 și Su-25UTG. De asemenea, mai are crucișătoarele de luptă din clasa „Kirov”, Amiral Nakhimov și Pyotr Velikiy.
Federația Rusă mai dispune de o varietate de submarine nucleare de clasa Dela, Typhoon, Borey, Oscar, Sierra, Victor, Akula, Yasen, Kilo și Lada.
În plus, Rusia mai are crucișătoare de clasele Kara și Slava, distrugătoare de clasele Kashin, Sovremennyy și Udaloy, fregate de clasele Burevestnik, Neustrashimy, Tatarstan și Amiral Gorshkov. Și mai sunt corvetele de clasele Stereguschiy, Parchim, Nanuchka, Tarantul, Grisha și Buyan.
Chiar și fără sprijin din partea Turciei și a Statelor Unite, Federația Rusă ar avea mari provocări dacă ar ajunge să se bată numai cu flotele navale ale statelor membre NATO din Europa.
Sursa Video: NATO
Sursa Foto Ilustrativ cu un submarin norvegian: United States Navy
Autorul recomandă: Rusia vs. NATO, „Faza Zero”. Avertisment ISW: Moscova crește producția de tancuri, iar numărul blindatelor este suficient pentru un război pe scară largă