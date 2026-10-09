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Fostul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului și judecătoare la Curtea Internațională de Justiție, Navanethem „Navi” Pillay, a câștigat Premiul Nobel pentru Pace

Melania Agiu
Fostul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului și judecătoare la Curtea Internațională de Justiție, Navanethem „Navi” Pillay, a câștigat Premiul Nobel pentru Pace
Sursă foto: UN/ Jean Marc Ferre
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Fostul comisar al ONU pentru Drepturile Omului și judecătoare la Curtea Internațională de Justiție, Navanethem „Navi” Pillay, a câștigat Premiul Nobel pentru Pace din acest an, pentru contribuțiile sale la dezvoltarea dreptului internațional, a anunțat, vineri, juriul Nobel la Oslo, Norvegia.

Pillay, în vârstă de 85 de ani, născută în Africa de Sud, a fost premiată pentru eforturile sale de promovare a păcii și a dreptului internațional, a declarat Jørgen Watne Frydnes, președintele Comitetului Nobel din Norvegia.

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„Într-o perioadă în care numărul războaielor și al conflictelor este în creștere, iar judecătorii și instituțiile de drept internațional sunt ținta unor atacuri politice, Comitetul Nobel dorește să reamintească faptul că abilitatea de a rezolva conflictele, fără recurgerea la forță sau violență, depinde de statul de drept internațional”, a scris comitetul într-un comunicat de presă.

„Un sistem juridic internațional în care criminalii de război sunt trași la răspundere și victimele abuzurilor beneficiază de dreptate este o condiție prealabilă pentru o lume pașnică.”

Premiul este considerat cea mai prestigioasă distincție de pe planetă.

Comitetul Nobel din Norvegia, cu sediul la Oslo, a primit nominalizări pentru 287 de candidați la premiul din acest an, dintre care puțin peste un sfert sunt organizații. Experții afirmă că, de obicei, comitetul pune accentul pe durabilitatea păcii, promovarea fraternității internaționale și activitatea discretă a instituțiilor care contribuie la consolidarea acestor obiective.

Anul trecut, lidera opoziției venezuelene, Maria Corina Machado, a câștigat Premiul Nobel pentru Pace pentru lupta sa în favoarea unei tranziții democratice în această țară sud-americană, fiind recunoscută ca o femeie „care menține vie flacăra democrației în mijlocul unei întunecimi tot mai dense”.

Machado i-a înmânat președintelui american Donald Trump medalia Nobel la scurt timp după ce Statele Unite l-au înlăturat de la putere pe președintele de atunci, Nicolas Maduro. Totuși, a fost în mare parte un gest simbolic: Comitetul Nobel a precizat că distincția în sine nu poate fi transferată.

Premiul în bani din acest an este de 12 milioane de coroane suedeze (aproximativ 1,2 milioane de dolari), indiferent dacă este acordat unei persoane, unui grup restrâns de laureați sau unei organizații.

Anul acesta se împlinesc 125 de ani de la înființarea Premiului pentru Pace, care, de la înființarea sa în 1901, a fost acordat până în prezent unui număr de 112 persoane și 28 de instituții diferite. Crucea Roșie a câștigat premiul de trei ori, iar Agenția ONU pentru Refugiați de două ori.

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