NBC: SUA ar putea prelua rolul principal în MONITORIZAREA unei zone-tampon din Ucraina, în cazul unui acord de pace

În cazul unui acord de pace între Rusia și Ucraina, Statele Unite ar putea prelua rolul principal în monitorizarea unei zone-tampon mari din interiorul Ucrainei, potrivit a patru persoane familiarizate cu un plan discutat de oficiali militari din rândul aliaților Ucrainei, inclusiv Statele Unite.

Zona-tampon ar fi un teritoriu mare, demilitarizat – ale cărei granițe nu au fost încă decise – în interiorul a ceea ce este acum Ucraina, împărțind teritoriul rusesc și ucrainean în interiorul țării, conform NBC News.

În parte datorită capacităților sale tehnologice, Statele Unite ar prelua conducerea în supravegherea zonei-tampon, folosind drone și sateliți împreună cu alte capabilități de informații, dar s-ar coordona cu alte țări care ar monitoriza, de asemenea.

Zona ar putea fi apoi securizată de trupe din una sau mai multe țări non-NATO, cum ar fi Arabia Saudită sau Bangladesh, potrivit persoanelor familiarizate cu planul.

Nici un fel de trupe americane ar fi desfășurate în interiorul Ucrainei, au spus sursele.

Președintele rus Vladimir Putin ar trebui să fie de acord cu orice plan de garanții de securitate pentru Ucraina, iar implicarea NATO sau chiar o sugestie de implicare a NATO este o problemă majoră pentru el, așa că planificatorii se străduiesc să evite utilizarea forțelor NATO sau a ceva care să semene cu NATO, au spus unele dintre persoanele familiarizate cu planul.

În schimb, unele dintre garanții s-ar baza probabil pe trupe din țări non-NATO și pe o serie de acorduri bilaterale între Ucraina și aliații săi care ar oferi Ucrainei garanții de securitate fără a implica Articolul V al NATO, care echivalează cu o linie roșie pentru Moscova.

Orice plan este doar provizoriu până când Putin și președintele ucrainean Volodimir Zelenski sunt de acord cu unul, pe lângă liderii țărilor care ar fi implicate în garanțiile de securitate, inclusiv președintele Donald Trump.

Acest plan a fost dezvoltat în urma întâlnirii lui Trump cu Putin din Alaska de pe 15 august, conform NBC News.

Problemele privind regulile de angajare

Printre provocările implicate în procesul de planificare se numără deciziile cu privire la ce fel de incursiuni rusești ar declanșa un răspuns fie din partea Ucrainei, fie a forțelor de monitorizare și ce fel de răspuns ar fi permis, a spus una dintre surse.

Sursa a mai spus că regulile de angajare nu au fost încă elaborate și că este probabil să fie contestate în timpul oricăror dezacorduri după implementarea oricărui acord și zone-tampon.

Pe lângă zona-tampon, ar fi important să se garanteze că Rusia nu ar putea sufoca economia Ucrainei. În acel scop, Turcia ar fi responsabilă pentru asigurarea fluxului neîngrădit de bunuri și servicii în Marea Neagră, prin supraveghere maritimă și aplicarea legii în Bosfor și Dardanele.

Statele Unite discută cu Ucraina un acord de aproximativ 100 de miliarde de dolari

La Pentagon, discuțiile sunt conduse de generalul Dan Caine, șeful Statului Major Întrunit, cu o discuție mai amplă centrată și pe descurajare, instruire și cooperare industrială în domeniul apărării.

Pe acest din urmă front, Statele Unite discută cu Ucraina un acord care ar putea valora aproximativ 100 de miliarde de dolari, în cadrul căruia Kievul ar putea cumpăra arme americane, în timp ce în schimb Statele Unite ar obține drepturi de proprietate intelectuală pentru sistemele de ultimă oră pe care ucrainenii le-au dezvoltat, potrivit unui oficial american.

În săptămâna după ce Trump s-a întâlnit cu Putin, Caine l-a informat pe Trump despre patru opțiuni pentru garanțiile de securitate și a recomandat abordarea cu cea mai puternică implicare, a spus acest oficial.

Persoanele familiarizate cu planul care au vorbit cu NBC News nu au spus dacă Trump a susținut sau exclus vreuna dintre opțiuni.

