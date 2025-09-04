Trump își menține angajamentul de a urmări un ACORD între Rusia și Ucraina. Despre Premiul Nobel: „Nu vreau atenție. Vreau doar să salvez vieți”

Președintele SUA Donald Trump a declarat miercuri că își menține angajamentul de a urmări un acord de pace între Rusia și Ucraina, în ciuda incertitudinii crescânde cu privire la perspectiva unor discuții față în față între președintele rus Vladimir Putin și președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Într-un interviu telefonic cu CBS News, Trump și-a caracterizat poziția ca fiind atât realistă cât și optimistă și a spus că monitorizează îndeaproape modul în care liderii Rusiei și Ucrainei gestionează această situație de răscruce din procesul de negociere.

„Am urmărit asta, am văzut asta și am vorbit despre asta cu președintele Putin și președintele Zelenski”, a spus Trump. „Se va întâmpla ceva, dar ei nu sunt încă pregătiți. Dar ceva se va întâmpla. Vom duce asta la capăt.”

Comentariile președintelui vin în timp ce Rusia continuă să atace Ucraina.

Trump a spus că este nemulțumit de pierderile de vieți, dar va continua să facă eforturi pentru un acord de pace.

„Cred că vom rezolva totul”, a spus el.

Trump, despre Premiul Nobel pentru Pace: „Nu vreau atenție. Vreau doar să salvez vieți”

În ultimele săptămâni, Trump a susținut că ar trebui să fie creditat pentru încheierea a șase sau șapte războaie în acest mandat și că merită Premiul Nobel pentru Pace pentru eforturile sale.

Oficialii de la Casa Albă au indicat o listă de șapte conflicte la care face referire președintele: Israel și Iran, Rwanda și Republica Democrată Congo, Armenia și Azerbaidjan, Thailanda și Cambodgia, India și Pakistan, Egipt și Etiopia și Serbia și Kosovo.

„Sincer, m-am gândit că cel din Rusia ar fi fost printre cele mai ușoare dintre cele pe care le-am oprit, dar pare a fi ceva puțin mai dificil decât altele”, a spus el.

Unii analiști de politică externă au criticat afirmația lui Trump, spunând că multe dintre aceste conflicte rămân nerezolvate, nu au fost războaie la scară largă sau Trump nu a fost o forță centrală în discuții.

Mai mulți aliați ai lui Trump au declarat pentru CBS News că Trump susține că munca depusă de el și de Administrația sa a fost crucială în negocieri.

Trump a declarat pentru CBS News că nu vrea Premiul Nobel pentru Pace.

„Nu am nimic de spus despre asta”, a spus Trump. „Tot ce pot face este să sting războaie.”

El a adăugat:

„Nu vreau atenție. Vreau doar să salvez vieți.”

Câștigătorul Premiului din 2025 este așteptat să fie anunțat luna viitoare.

Miercuri, Trump le-a declarat reporterilor că l-a urmărit pe Putin alăturându-se liderilor Chinei și Coreei de Nord pentru o mare paradă militară la Beijing.

„Înțeleg motivul pentru care au făcut-o și ei sperau că mă uit și mă uitam”, a spus Trump. „Relația mea cu ei toți este foarte bună. Vom afla cât de bunp este în următoarea săptămână sau două.”

