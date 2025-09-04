Prima pagină » Știri externe » Trump își menține angajamentul de a urmări un ACORD între Rusia și Ucraina. Despre Premiul Nobel: „Nu vreau atenție. Vreau doar să salvez vieți”

Trump își menține angajamentul de a urmări un ACORD între Rusia și Ucraina. Despre Premiul Nobel: „Nu vreau atenție. Vreau doar să salvez vieți”

04 sept. 2025, 10:04, Știri externe
Trump își menține angajamentul de a urmări un ACORD între Rusia și Ucraina. Despre Premiul Nobel:

Președintele SUA Donald Trump a declarat miercuri că își menține angajamentul de a urmări un acord de pace între Rusia și Ucraina, în ciuda incertitudinii crescânde cu privire la perspectiva unor discuții față în față între președintele rus Vladimir Putin și președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Într-un interviu telefonic cu CBS News, Trump și-a caracterizat poziția ca fiind atât realistă cât și optimistă și a spus că monitorizează îndeaproape modul în care liderii Rusiei și Ucrainei gestionează această situație de răscruce din procesul de negociere.

„Am urmărit asta, am văzut asta și am vorbit despre asta cu președintele Putin și președintele Zelenski”, a spus Trump. „Se va întâmpla ceva, dar ei nu sunt încă pregătiți. Dar ceva se va întâmpla. Vom duce asta la capăt.”

Comentariile președintelui vin în timp ce Rusia continuă să atace Ucraina.

Trump a spus că este nemulțumit de pierderile de vieți, dar va continua să facă eforturi pentru un acord de pace.

„Cred că vom rezolva totul”, a spus el.

Trump, despre Premiul Nobel pentru Pace: „Nu vreau atenție. Vreau doar să salvez vieți”

În ultimele săptămâni, Trump a susținut că ar trebui să fie creditat pentru încheierea a șase sau șapte războaie în acest mandat și că merită Premiul Nobel pentru Pace pentru eforturile sale.

Oficialii de la Casa Albă au indicat o listă de șapte conflicte la care face referire președintele: Israel și Iran, Rwanda și Republica Democrată Congo, Armenia și Azerbaidjan, Thailanda și Cambodgia, India și Pakistan, Egipt și Etiopia și Serbia și Kosovo.

„Sincer, m-am gândit că cel din Rusia ar fi fost printre cele mai ușoare dintre cele pe care le-am oprit, dar pare a fi ceva puțin mai dificil decât altele”, a spus el.

Unii analiști de politică externă au criticat afirmația lui Trump, spunând că multe dintre aceste conflicte rămân nerezolvate, nu au fost războaie la scară largă sau Trump nu a fost o forță centrală în discuții.

Mai mulți aliați ai lui Trump au declarat pentru CBS News că Trump susține că munca depusă de el și de Administrația sa a fost crucială în negocieri.

Trump a declarat pentru CBS News că nu vrea Premiul Nobel pentru Pace.

„Nu am nimic de spus despre asta”, a spus Trump. „Tot ce pot face este să sting războaie.”

El a adăugat:

„Nu vreau atenție. Vreau doar să salvez vieți.”

Câștigătorul Premiului din 2025 este așteptat să fie anunțat luna viitoare.

Miercuri, Trump le-a declarat reporterilor că l-a urmărit pe Putin alăturându-se liderilor Chinei și Coreei de Nord pentru o mare paradă militară la Beijing.

„Înțeleg motivul pentru care au făcut-o și ei sperau că mă uit și mă uitam”, a spus Trump. „Relația mea cu ei toți este foarte bună. Vom afla cât de bunp este în următoarea săptămână sau două.”

Foto: Profimedia

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Rusia avertizează Occidentul împotriva oferirii garanțiilor de SECURITATE Ucrainei, considerându-le un „pericol pentru continentul european”

Trump ar putea suplimenta prezența trupelor americane în Polonia și vrea să discute cu PUTIN în următoarele zile

Citește și

ANALIZĂ „Șah etern” între Moscova și Kiev? „Rusia nu e suficient de puternică pentru a OCUPA Ucraina, ucrainenii nu au puterea de a-și RECUPERA teritoriile”
10:00
„Șah etern” între Moscova și Kiev? „Rusia nu e suficient de puternică pentru a OCUPA Ucraina, ucrainenii nu au puterea de a-și RECUPERA teritoriile”
EXTERNE După atacul asupra unei nave din Venezuela, Administrația Trump spune că operațiunile militare împotriva cartelurilor de droguri vor continua
09:23
După atacul asupra unei nave din Venezuela, Administrația Trump spune că operațiunile militare împotriva cartelurilor de droguri vor continua
EXTERNE Rusia avertizează Occidentul împotriva oferirii garanțiilor de SECURITATE Ucrainei, considerându-le un „pericol pentru continentul european”
09:18
Rusia avertizează Occidentul împotriva oferirii garanțiilor de SECURITATE Ucrainei, considerându-le un „pericol pentru continentul european”
ANALIZĂ Regimul de la Chișinău blochează sute de conturi de TikTok / Cum a schimbat Guvernul de peste Prut REGULILE înaintea jocului
08:15
Regimul de la Chișinău blochează sute de conturi de TikTok / Cum a schimbat Guvernul de peste Prut REGULILE înaintea jocului
ANALIZĂ Süddeutsche Zeitung: Parada de la Beijing a fost MILITARISM pur, sub zâmbetele reci ale despoților /Care este efectul neintenționat al evenimentului
07:30
Süddeutsche Zeitung: Parada de la Beijing a fost MILITARISM pur, sub zâmbetele reci ale despoților /Care este efectul neintenționat al evenimentului
EXTERNE Daniel Zamfir, critici dure la adresa ministrului de Externe: Mult prea mare pălăria pentru domnia sa
22:24
Daniel Zamfir, critici dure la adresa ministrului de Externe: Mult prea mare pălăria pentru domnia sa
Mediafax
Se plafonează numărul de beneficiari ai programului „Masă sănătoasă” derulat în școli
Digi24
Nemurirea, obsesia dictatorilor. Xi: „La 70 ești încă un copil”. Cum crede Putin că poate trăi veșnic
Cancan.ro
Halucinant! Ce i-a spus Vladimir Putin lui Xi Jinping la Beijing: 'Organele umane pot fi transplantate continuu. Cu cât
Prosport.ro
Cea mai frumoasă voleibalistă a lumii a publicat imagini mai mult decât îndrăznețe în costum de baie
Adevarul
Rusia creează regimente HIV: „prima armată a lumii” trimite pe front, în masă, bolnavi incurabili
Mediafax
Vladimir Putin a făcut anunțul: 'Dacă Zelenski este pregătit, să vină'
Click
Două zodii vor încheia un ciclu karmic dificil de 10 ani până la finalul anului 2025. Vor păși într-o nouă eră a vieții lor, mult mai bună
Wowbiz
Ioana Tufaru, la un pas de moarte. Soțul, Ionuț, a găsit-o leșinată pe jos în casă și s-a speriat teribil. ”Puteam să mă duc…dincolo”. Primele declarații sunt șocante
Antena 3
Putin și Xi și-au uitat microfonul deschis în timp ce discutau de „transplanturi de organe”, „nemurire” și „viața la 150 de ani”
Digi24
La un an de la moartea lui Alain Delon, începe războiul pentru avere
Cancan.ro
Anatolie, un tânăr de 32 de ani, a fost dat dispărut pe 11 august 2025. IREAL unde a fost găsit după două săptămâni
Ce se întâmplă doctore
Ce mai face Laura Andreșan! E cu totul altă femeie. Ce meserie practică acum! Mulți NU o mai recunosc deloc
observatornews.ro
Un român a şocat Italia, după ce l-a bătut pe unul dintre adversarii fiului său de 13 ani la un meci de fotbal
StirileKanalD
Cine sunt soții care și-au pus capăt zilelor împreună. S-au aruncat în gol de la etajul trei
KanalD
Primele declarații ale directoarei creșei din Timișoara, unde un băiețel de un an și jumătate a murit înecat: „A fost ultima oară când l-am văzut”
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Chinezii au adus în România Geely Cityray - „Dacia Duster killer” – prețuri și dotări
Descopera.ro
Întrebare de cultură generală. Câte fusuri orare există în lume?
Capital.ro
Marele artist al României a plecat să dea reprezentație pe scena cerului. Un mare şi smerit actor! Aplauzele rămân pentru eternitate
Evz.ro
Când vine prima ninsoare în București. Prognoza meteo Ease Weather preconizează o iarnă diferită
A1
Finala Insula Iubirii 2025. Cu cine a plecat Ella de pe insulă. Ce s-a întâmplat cu ea și Teo după Ceremonia finală a focului
Stirile Kanal D
NEWS ALERT. Bolojan a făcut anunțul
Kfetele
FOTO Viorica Dăncilă, prezentă la parada militară organizată la Beijing! Ce ținută a ales să poarte aceasta?
RadioImpuls
DEZVĂLUIRE ȘOC! Ahmed a recunoscut totul despre fosta iubită. N-ai să crezi ce a spus! Prezentatoarea emisiunii a rămas mută de uimire: "Cum?". Concurentul din Casa Iubirii a spus ceva ce nu trebuia să se audă niciodată în emisie: "Acesta este motivul"
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Vezi că diseară la 18:00 ne vedem la hotel! - Sunt soțul ei...
Descopera.ro
Praf stelar mai vechi decât Sistemul Solar, găsit în mostrele de pe asteroidul Bennu