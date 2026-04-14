Echipele de negociatori din SUA și Iran ar putea reveni la Islamabad chiar în această săptămână pentru a relua discuțiile în vederea încetării războiului, au declarat, marți, mai multe surse pentru Reuters.

Reamintim că, după eșecul negocierilor SUA_Iran din Pakistan, de la sfârșitul săptămânii trecute, Washingtonul a impus, luni, un blocaj asupra porturilor iraniene.

Această măsură a stârnit reacții furioase din partea Teheranului, însă semnalele arată că, în ciuda acestui fapt, dialogul diplomatic ar putea continua.

O sursă implicată în discuții a declarat, marți, pentru Reuters, că ambele țări ar putea reveni la negocieri încă de la sfârșitul acestei săptămâni și că a fost transmisă o propunere către Washington și Teheran pentru a-și trimite din nou delegațiile.

„Nu s-a stabilit încă o dată precisă, delegațiile păstrându-și disponibilitatea în perioada vineri-duminică”, a declarat o sursă iraniană de rang înalt.

Președintele SUA, Donald Trump, a afirmat că Iranul a luat legătura luni cu Washingtonul și dorește să încheie un acord. Totuși, potrivit președintelui american, SUA nu va aproba niciun acord care să permită Teheranului să dețină arme nucleare.

De când Statele Unite și Israelul au declanșat războiul pe 28 februarie, Iranul a închis efectiv Strâmtoarea Ormuz pentru aproape toate navele, cu excepția celor proprii, afirmând că trecerea va fi permisă doar sub control iranian și contra cost. Consecințele au fost pe scară largă, întrucât aproape o cincime din rezervele mondiale de petrol și gaze treceau anterior prin această strâmtoare îngustă.

Ca măsură de ripostă, armata americană a declarat că a început luni să blocheze traficul maritim către și dinspre porturile iraniene. Teheranul a amenințat că va ataca navele militare care traversează strâmtoarea și că va riposta împotriva porturilor vecinilor săi din Golf.

La aproape 24 de ore de la instituirea blocadei americane, nu existau încă rapoarte conform cărora Washingtonul ar fi luat măsuri directe împotriva transportului maritim pentru a o aplica. Datele privind transportul maritim au arătat că marți au fost observate trei petroliere legate de Iran tranzitând Strâmtoarea Ormuz, dar navele nu se îndreptau către sau dinspre porturile iraniene.

Franța și UK vor găzdui, vineri, discuții privind strâmtoarea Ormuz

Înainte de posibilele negocierile dintre SUA și Iran, însă, Franța și Marea Britanie vor organiza, vineri, o videoconferință cu țările dispuse să contribuie la o „misiune pur defensivă” pentru asigurarea securității Strâmtorii Ormuz, a anunțat biroul președintelui francez.

Președintele Emmanuel Macron și prim-ministrul britanic Keir Starmer vor coprezida reuniunea pentru a discuta un plan de „restabilire a libertății de navigație în Strâmtoarea Ormuz, atunci când condițiile de securitate o vor permite”, a anunțat marți Palatul Élysée.

Un purtător de cuvânt al cabinetului prim-ministrului britanic a declarat: „Summitul va accelera eforturile în vederea elaborării unui plan coordonat, independent și multinațional pentru protejarea transportului maritim internațional odată cu încheierea conflictului.”

Prim-ministrul britanic Starmer a declarat luni că Marea Britanie a convocat peste 40 de țări.

„Câteva zeci de țări au participat deja la lucrările pregătitoare conduse în special de șefii de stat major pentru a defini cadrul unei astfel de misiuni”, a declarat marți pentru Radio France International ministrul francez de externe, Jean-Noël Barrot. „Este o chestiune de coordonare cu statele de coastă”, a adăugat el.

