Negocieri pe toate fronturile în Iran: Emisarii lui Trump ar putea reveni la Islamabad. Starmer și Macron pregătesc o „misiune defensivă” în Strâmoare

Echipele de negociatori din SUA și Iran ar putea reveni la Islamabad chiar în această săptămână pentru a relua discuțiile în vederea încetării războiului, au declarat, marți, mai multe surse pentru Reuters.

Reamintim că, după eșecul negocierilor SUA_Iran din Pakistan, de la sfârșitul săptămânii trecute, Washingtonul a impus, luni, un blocaj asupra porturilor iraniene.
Această măsură a stârnit reacții furioase din partea Teheranului, însă semnalele arată că, în ciuda acestui fapt, dialogul diplomatic ar putea continua.

O sursă implicată în discuții a declarat, marți, pentru Reuters, că ambele țări ar putea reveni la negocieri încă de la sfârșitul acestei săptămâni și că a fost transmisă o propunere către Washington și Teheran pentru a-și trimite din nou delegațiile.

„Nu s-a stabilit încă o dată precisă, delegațiile păstrându-și disponibilitatea în perioada vineri-duminică”, a declarat o sursă iraniană de rang înalt.

Președintele SUA, Donald Trump, a afirmat că Iranul a luat legătura luni cu Washingtonul și dorește să încheie un acord. Totuși, potrivit președintelui american, SUA nu va aproba niciun acord care să permită Teheranului să dețină arme nucleare.

De când Statele Unite și Israelul au declanșat războiul pe 28 februarie, Iranul a închis efectiv Strâmtoarea Ormuz pentru aproape toate navele, cu excepția celor proprii, afirmând că trecerea va fi permisă doar sub control iranian și contra cost. Consecințele au fost pe scară largă, întrucât aproape o cincime din rezervele mondiale de petrol și gaze treceau anterior prin această strâmtoare îngustă.

Ca măsură de ripostă, armata americană a declarat că a început luni să blocheze traficul maritim către și dinspre porturile iraniene. Teheranul a amenințat că va ataca navele militare care traversează strâmtoarea și că va riposta împotriva porturilor vecinilor săi din Golf.
La aproape 24 de ore de la instituirea blocadei americane, nu existau încă rapoarte conform cărora Washingtonul ar fi luat măsuri directe împotriva transportului maritim pentru a o aplica. Datele privind transportul maritim au arătat că marți au fost observate trei petroliere legate de Iran tranzitând Strâmtoarea Ormuz, dar navele nu se îndreptau către sau dinspre porturile iraniene.

Franța și UK vor găzdui, vineri, discuții privind strâmtoarea Ormuz

Înainte de posibilele negocierile dintre SUA și Iran, însă, Franța și Marea Britanie vor organiza, vineri, o videoconferință cu țările dispuse să contribuie la o „misiune pur defensivă” pentru asigurarea securității Strâmtorii Ormuz, a anunțat biroul președintelui francez.

Președintele Emmanuel Macron și prim-ministrul britanic Keir Starmer vor coprezida reuniunea pentru a discuta un plan de „restabilire a libertății de navigație în Strâmtoarea Ormuz, atunci când condițiile de securitate o vor permite”, a anunțat marți Palatul Élysée.

Un purtător de cuvânt al cabinetului prim-ministrului britanic a declarat: „Summitul va accelera eforturile în vederea elaborării unui plan coordonat, independent și multinațional pentru protejarea transportului maritim internațional odată cu încheierea conflictului.”

Prim-ministrul britanic Starmer a declarat luni că Marea Britanie a convocat peste 40 de țări.

„Câteva zeci de țări au participat deja la lucrările pregătitoare conduse în special de șefii de stat major pentru a defini cadrul unei astfel de misiuni”, a declarat marți pentru Radio France International ministrul francez de externe, Jean-Noël Barrot.

„Este o chestiune de coordonare cu statele de coastă”, a adăugat el.

 

Emmanuel Macron își asumă rolul de negociator în războiul dintre SUA și Iran. După discuții cu Trump și Pezeshkian, Franța propune reluarea dialogului

Iranul vrea să primească despăgubiri de război de la cinci state arabe. Ce națiuni sunt vizate de demersul Teheranului

CONTROVERSĂ Cât de eficientă este blocada impusă de Trump în Strâmtoarea Ormuz? Trei petroliere aflate sub sancțiunile SUA au reușit să treacă
16:23
Cât de eficientă este blocada impusă de Trump în Strâmtoarea Ormuz? Trei petroliere aflate sub sancțiunile SUA au reușit să treacă
INCIDENT Doi tineri români, arestați în Italia după ce au ucis cu sânge rece un bărbat de 47 de ani, sub privirile îngrozite ale fiului de 11 ani al acestuia
15:45
Doi tineri români, arestați în Italia după ce au ucis cu sânge rece un bărbat de 47 de ani, sub privirile îngrozite ale fiului de 11 ani al acestuia
FLASH NEWS Emmanuel Macron își asumă rolul de negociator în războiul dintre SUA și Iran. După discuții cu Trump și Pezeshkian, Franța propune reluarea dialogului
15:29
Emmanuel Macron își asumă rolul de negociator în războiul dintre SUA și Iran. După discuții cu Trump și Pezeshkian, Franța propune reluarea dialogului
FLASH NEWS Kremlinul „constată cu satisfacție” că Magyar este dispus să poarte un „dialog pragmatic cu Moscova”. Declarațiile purtătorului de cuvânt al lui Putin
15:23
Kremlinul „constată cu satisfacție” că Magyar este dispus să poarte un „dialog pragmatic cu Moscova”. Declarațiile purtătorului de cuvânt al lui Putin
SĂNĂTATE Obiceiul simplu care este extrem de eficient pentru sănătatea creierului
14:11
Obiceiul simplu care este extrem de eficient pentru sănătatea creierului
FLASH NEWS Giorgia Meloni anunță suspendarea cooperării militare cu Israelul. Care este motivul din spatele deciziei
14:03
Giorgia Meloni anunță suspendarea cooperării militare cu Israelul. Care este motivul din spatele deciziei
Mediafax
Liderul senatorilor USR, despre o eventuală ieșirea de la guvernare a PSD: Dacă merg pe calea asta să se ia în brațe cu AUR și să vină la guvernare
Digi24
Hainele și nu pozele nud ale consulului Ucrainei în Republica Dominicană au dus la concedierea ei. Ce a purtat Victoria Iakimova
Cancan.ro
Cum s-a produs accidentul de Paște din Snagov. Ce greșeală fatală a comis Mihai, șoferul BMW-ului
Prosport.ro
FOTO. Mihaela Buzărnescu, apariție senzuală în costum de baie! Cum arată la 37 de ani
Adevarul
Filmul accidentului tragic din Ciolpani. Momentul în care cei doi tineri morți sunt găsiți de prietenii lor: „Mi-e rău!”
Mediafax
BNR și INS demarează o cercetare statistică pentru a determina avuția românilor. În câte gospodării și din ce localități vor merge operatorii de interviu
Click
Detalii cutremurătoare în cazul copilului român ucis în Spania! Tatăl lui David, păcălit de criminal
Digi24
„Super El Nino” amenință întreaga planetă. Experții avertizează că ar putea fi „cel mai puternic din ultimii 140 de ani”
Cancan.ro
Cu cine a plecat Rareș Cojoc în vacanță, după ce a făcut Paștele cu Andreea Popescu: 'Doar noi doi'
Ce se întâmplă doctore
Daniela Gyorfi a trecut prin mai multe transformări estetice. Cum arăta înainte vedeta: „Sunt o femeie asumată…
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Video | O femeie a vrut să-și prindă soțul în flagrant și a făcut un gest nebunesc în trafic
Descopera.ro
Cine a orchestrat intrarea României în Primul Război Mondial?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Nu îmi place că te culci cu soția mea!
Descopera.ro
Un peisaj antic dezvăluie rămășițele oamenilor care au trăit acum 100.000 de ani

