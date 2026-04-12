Negocierile SUA-Iran s-au încheiat, după 21 de ore, fără vreun acord. Delegația americană a părăsit Pakistanul

Negocierile dintre Statele Unite și Iran s-au încheiat fără un acord, scrie Mediafax. Discuțiile au durat 21 de ore și au fost deosebit de tensionate.

Duminică, delegația americană a și părăsit Islamabadul, capitala Pakistanului, acolo unde s-au purtat tratativele pentru pace.

JD Vance dă vina pe iranieni

Potrivit The Times of Israel, discuțiile dintre SUA și Iran, găzduite de Pakistan, putere nucleară, s-au încheiat fără să se fi ajuns la vreun acord. Sursa citată anunță că delegația SUA a părăsit, deja, Islamabadul, încă de la primele ore ale zilei de duminică.

Mai mult, arată publicația israeliană, vicepreședintele JD Vance ar fi declarat că negocierile au eșuat deoarece Iranul a refuzat să accepte condițiile de a nu dezvolta o armă nucleară. Vance le-a transmis jurnaliștilor din Pakistan că oficialii americani părăsesc negocierile.

Discuțiile tensionate s-au încheiat după 21 de ore, a mai spus Vance. În tot acest timp, vicepreședintele SUA a fost în legătură permanentă cu liderul de la Casa Albă, Donald Trump, precum și cu alți membri ai administrației americane.

„Dar, simplul fapt este că trebuie să vedem un angajament afirmativ că nu vor căuta o armă nucleară. De asemenea, nu vor căuta instrumentele care le-ar permite să obțină rapid o armă nucleară. Acesta este obiectivul principal al președintelui Statelor Unite. Și asta am încercat să realizăm prin aceste negocieri”, a declarat JD Vance.

Și iranienii au confirmat că discuțiile de la Islamabad s-au încheiat fără rezultat. La rândul său, Teheranul a criticat „cerințele excesive” ale SUA. Postul Press TV a transmis că au fost mai multe puncte de dispută pe agenda discuțiilor. Printre acestea, inclusiv strategia nucleară și drepturile de trecere prin Strâmtoarea Ormuz ale Iranului.

