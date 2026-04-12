Negocierile SUA-Iran s-au încheiat, după 21 de ore, fără vreun acord. Delegația americană a părăsit Pakistanul

Negocierile SUA-Iran s-au încheiat, după 21 de ore: niciun acord

Negocierile dintre Statele Unite și Iran s-au încheiat fără un acord, scrie Mediafax. Discuțiile au durat 21 de ore și au fost deosebit de tensionate.

Duminică, delegația americană a și părăsit Islamabadul, capitala Pakistanului, acolo unde s-au purtat tratativele pentru pace.

JD Vance dă vina pe iranieni

Potrivit The Times of Israel, discuțiile dintre SUA și Iran, găzduite de Pakistan, putere nucleară, s-au încheiat fără să se fi ajuns la vreun acord. Sursa citată anunță că delegația SUA a părăsit, deja, Islamabadul, încă de la primele ore ale zilei de duminică.

Mai mult, arată publicația israeliană, vicepreședintele JD Vance ar fi declarat că negocierile au eșuat deoarece Iranul a refuzat să accepte condițiile de a nu dezvolta o armă nucleară. Vance le-a transmis jurnaliștilor din Pakistan că oficialii americani părăsesc negocierile.

Discuțiile tensionate s-au încheiat după 21 de ore, a mai spus Vance. În tot acest timp, vicepreședintele SUA a fost în legătură permanentă cu liderul de la Casa Albă, Donald Trump, precum și cu alți membri ai administrației americane.

„Dar, simplul fapt este că trebuie să vedem un angajament afirmativ că nu vor căuta o armă nucleară. De asemenea, nu vor căuta instrumentele care le-ar permite să obțină rapid o armă nucleară. Acesta este obiectivul principal al președintelui Statelor Unite. Și asta am încercat să realizăm prin aceste negocieri”, a declarat JD Vance.

Și iranienii au confirmat că discuțiile de la Islamabad s-au încheiat fără rezultat. La rândul său, Teheranul a criticat „cerințele excesive” ale SUA. Postul Press TV a transmis că au fost mai multe puncte de dispută pe agenda discuțiilor. Printre acestea, inclusiv strategia nucleară și drepturile de trecere prin Strâmtoarea Ormuz ale Iranului.

Mediafax
Alegeri Ungaria. Maghiarii merg astăzi la urne într-un scrutin care i-ar putea pune capăt lui Viktor Orbán după 16 ani de putere
Digi24
Biroul 1440 și noul „Starlink rusesc”: De ce nu a reușit Putin să găsească o alternativă la sistemul de sateliți al lui Elon Musk
Cancan.ro
Am aflat cu cine a înlocuit-o pe Codruța. Nora 'șefului României' i-a sucit mințile lui Valentin Sanfira!
Prosport.ro
Chipul lui Mircea Lucescu, desfigurat pe tabela de la Arena Națională la FCSB - Oțelul. Rușine pentru primăria lui Ciucu
Adevarul
Câștigă sau pierd SUA în Iran? Argumentele consilierului lui George W. Bush: „Se inventează linii imaginare”
Mediafax
Alegeri Ungaria. Maghiarii merg astăzi la urne într-un scrutin care i-ar putea pune capăt lui Viktor Orbán după 16 ani de putere
Click
Motivul pentru care un bărbat din Cipru revine în fiecare an la Iași. „Prima dată am venit în ’98. S-a schimbat 100%”
Digi24
VIDEO Mojtaba Khamenei, desfigurat în război, este încă sub tratament pentru rănile grave suferite, afirmă surse din cercul său
Cancan.ro
Cu ce se ocupă Marilu și Matei, nepoții lui Mircea Lucescu? Ce meserii onorabile au
Ce se întâmplă doctore
Rita Mureșan, complet schimbată după perioadele dificile prin care a trecut. Cum arată vedeta în prezent
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Ce explicație a dat o șoferiță când a fost prinsă cu DUBLUL vitezei legale?
Descopera.ro
De ce aristocrații purtau peruci?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un tip îi propune unei fete să facă dragoste cu el: – Cât tupeu, domnule, cât tupeu!
Descopera.ro
Un eveniment de acum 4.200 de ani ar fi contribuit la prăbușirea Vechiului Regat Egiptean
ACTUALITATE Valentin Stan: Operațiunile militare americane care se vor declanșa după expirarea termenului, chiar și cu trupele la sol, vor duce la victoria americanilor în Iran
09:30
Valentin Stan: Operațiunile militare americane care se vor declanșa după expirarea termenului, chiar și cu trupele la sol, vor duce la victoria americanilor în Iran
ULTIMA ORĂ Nicușor Dan îndeamnă la solidaritate în mesajul său de Paște, într-un an marcat de „incertitudini și crize severe”
09:14
Nicușor Dan îndeamnă la solidaritate în mesajul său de Paște, într-un an marcat de „incertitudini și crize severe”
ACTUALITATE Valentin Stan: În operațiunea din 1967, 46 de zile au căutat autoritățile din Vietnam militarul american rănit
09:00
Valentin Stan: În operațiunea din 1967, 46 de zile au căutat autoritățile din Vietnam militarul american rănit
LIVE 🚨 Vot în Ungaria. Prezența la urne este mai mare decât la scrutinele precedente. Viktor Orban, chestionat despre demisie după ce a votat
08:49
🚨 Vot în Ungaria. Prezența la urne este mai mare decât la scrutinele precedente. Viktor Orban, chestionat despre demisie după ce a votat
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Continuarea războiului ar fi dus la aruncarea în aer a Orientului Mijlociu”
08:30
Dan Dungaciu: „Continuarea războiului ar fi dus la aruncarea în aer a Orientului Mijlociu”
SPORT Unde se poate vedea la TV Paris-Roubaix, una dintre cele mai dure curse de o zi
08:30
Unde se poate vedea la TV Paris-Roubaix, una dintre cele mai dure curse de o zi

