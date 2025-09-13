Nepal: 20 de imagini spectaculoase, la finalul REVOLUȚIEI Gen Z

Viața în Kathmandu, capitala Nepalului, a făcut sâmbătă un pas înapoi spre normalitate, după violentele proteste anticorupție.

Interdicțiile de circulație au fost relaxate și un prim-ministru interimar a depus jurământul.

Soldații și-au redus prezența pe străzi, unde fuseseră desfășurați în număr mare de miercuri, după ce demonstrațiile violente au răsturnat Guvernul și au incendiat clădirea Parlamentului.

Cel puțin 51 de persoane au fost ucise în cele mai grave tulburări de la sfârșitul războiului civil care a durat un deceniu și abolirea monarhiei în 2008.

Vineri seara, fostul președinte al Curții Supreme Sushila Karki, în vârstă de 73 de ani, a depus jurământul ca lider interimar, însărcinat să restabilească ordinea și să răspundă cererilor protestatarilor pentru un viitor fără corupție.

Parlamentul a fost dizolvat, alegerile sunt programate pentru 5 martie 2026 și au început lucrările de restabilire a instituțiilor.

Sâmbătă dimineața, starea de spirit de pe străzi era mai calmă. Piețele erau deschise, traficul revenea și familiile vizitau templele.

„Nu știm ce se va întâmpla în viitor, dar suntem mulțumiți astăzi”

Pentru mulți nepalezi, numirea lui Karki are atât o importanță simbolică, cât și promisiunea schimbării.

„Nepalul are prima femeie prim-ministru”, a declarat Suraj Bhattarai, 51 de ani, asistent social. „Credem că prim-ministrul – fostul nostru președinte al Curții Supreme – se va ocupa de lupta împotriva corupției din Nepal și va duce mai departe buna guvernare”.

Numirea lui Karki, cunoscută pentru independența sa, a venit după negocieri intense între șeful Armatei, generalul Ashok Raj Sigdel, și președintele Ram Chandra Paudel, inclusiv cu reprezentanții „Generației Z”, titlul umbrelă al mișcării de protest a tinerilor.

Mii de tineri activiști au folosit aplicația Discord pentru a dezbate următorii pași și pentru a o desemna pe Karki ca fiind următorul lider.

Noul prim-ministru a părut să fie binevenit pe scară largă, în contextul în care oamenii au încercat să lase tulburările în urmă.

„Decizia interimară a Guvernului este bună deocamdată”, a spus Durga Magar, în vârstă de 23 de ani, care lucrează într-un magazin din Kathmandu.

„Principala problemă pentru oameni, în special pentru tineri, în acest moment este corupția. Nu contează dacă se ocupă de asta generația Z sau oricine mai în vârstă în politică – trebuie doar să se oprească”, a adăugat ea.

Protestele, care au început luni și au escaladat marți, au fost alimentate de problemele economice de lungă durată din Nepal.

O cincime dintre persoanele cu vârste cuprinse între 15 și 24 de ani sunt șomeri, potrivit Băncii Mondiale, iar PIB-ul pe cap de locuitor este de doar 1.447 de dolari.

„Nu știm ce se va întâmpla în viitor, dar suntem mulțumiți astăzi și sperăm că pe viitor nu va rămâne la fel de tensionat”, a adăugat Magar.

Provocările cu care se confruntă Nepalul sunt uriașe

Speranța protestatarilor privind o eradicare a corupției endemice nu este o sarcină ușoară.

În ceea ce privește securitatea, peste 12.500 de deținuți care au evadat din închisori în timpul haosului sunt încă în libertate.

Dar pentru mulți, desemnarea lui Karki marchează o ruptură cu tradiția de “rotativă” a prim-miniștrilor îmbătrâniți și a politicianismului de cumetrie care au alimentat furia publică.

KP Sharma Oli, liderul în vârstă de 73 de ani al Partidului Comunist, a demisionat marți din funcția de prim-ministru, încheindu-și cel de-al patrulea mandat în funcție. Nimeni nu știe unde se află Oli acum, notează RFI.

„Jucau un joc de scaune muzicale”, spune Shikhar Bajracharya, în vârstă de 32 de ani, un om de afaceri din Kathmandu. „Nu exista nicio posibilitate ca tinerii să vină la putere”.

