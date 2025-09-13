Prima pagină » Știri externe » Nepal: 20 de imagini spectaculoase, la finalul REVOLUȚIEI Gen Z

Nepal: 20 de imagini spectaculoase, la finalul REVOLUȚIEI Gen Z

13 sept. 2025, 15:31, Știri externe
Nepal: 20 de imagini spectaculoase, la finalul REVOLUȚIEI Gen Z
Galerie Foto 14
O femeie cu un tatuaj al personajului Harley Quinn din filmele Suicide Squad aprinde o lampă cu ulei într-un templu din Piața Durbar din Kathmandu pe 13 septembrie 2025.

Viața în Kathmandu, capitala Nepalului, a făcut sâmbătă un pas înapoi spre normalitate, după violentele proteste anticorupție.

Interdicțiile de circulație au fost relaxate și un prim-ministru interimar a depus jurământul.

Soldații Armatei nepaleze stau de pază în fața reședinței președintelui.

Soldații și-au redus prezența pe străzi, unde fuseseră desfășurați în număr mare de miercuri, după ce demonstrațiile violente au răsturnat Guvernul și au incendiat clădirea Parlamentului.

Cel puțin 51 de persoane au fost ucise în cele mai grave tulburări de la sfârșitul războiului civil care a durat un deceniu și abolirea monarhiei în 2008.

Rudele unei persoane ucise în timpul protestelor anticorupție, la morga Spitalului Universitar din Kathmandu.

Rudele unei persoane ucise în timpul protestelor anticorupție, la morga Spitalului Universitar din Kathmandu.

Vineri seara, fostul președinte al Curții Supreme Sushila Karki, în vârstă de 73 de ani, a depus jurământul ca lider interimar, însărcinat să restabilească ordinea și să răspundă cererilor protestatarilor pentru un viitor fără corupție.

Localnicii curăță dărâmăturile unui supermarket incendiat în timpul protestelor din Kathmandu.

Localnicii curăță dărâmăturile unui supermarket incendiat în timpul protestelor din Kathmandu.

Parlamentul a fost dizolvat, alegerile sunt programate pentru 5 martie 2026 și au început lucrările de restabilire a instituțiilor.

Sâmbătă dimineața, starea de spirit de pe străzi era mai calmă. Piețele erau deschise, traficul revenea și familiile vizitau templele.

„Nu știm ce se va întâmpla în viitor, dar suntem mulțumiți astăzi”

Membrii familiilor persoanelor ucise în timpul protestului din 8 septembrie participă la un priveghi la lumina lumânărilor în fața morgii Spitalului Universitar din Kathmandu.

Pentru mulți nepalezi, numirea lui Karki are atât o importanță simbolică, cât și promisiunea schimbării.

„Nepalul are prima femeie prim-ministru”, a declarat Suraj Bhattarai, 51 de ani, asistent social. „Credem că prim-ministrul – fostul nostru președinte al Curții Supreme – se va ocupa de lupta împotriva corupției din Nepal și va duce mai departe buna guvernare”.

Numirea lui Karki, cunoscută pentru independența sa, a venit după negocieri intense între șeful Armatei, generalul Ashok Raj Sigdel, și președintele Ram Chandra Paudel, inclusiv cu reprezentanții „Generației Z”, titlul umbrelă al mișcării de protest a tinerilor.

Mii de tineri activiști au folosit aplicația Discord pentru a dezbate următorii pași și pentru a o desemna pe Karki ca fiind următorul lider.

Noul prim-ministru a părut să fie binevenit pe scară largă, în contextul în care oamenii au încercat să lase tulburările în urmă.

Clădirea Parlamentului Federal din Nepal, după ce a fost incendiată de protestatari în timpul demonstrațiilor violente din Kathmandu, Nepal.

„Decizia interimară a Guvernului este bună deocamdată”, a spus Durga Magar, în vârstă de 23 de ani, care lucrează într-un magazin din Kathmandu.

„Principala problemă pentru oameni, în special pentru tineri, în acest moment este corupția. Nu contează dacă se ocupă de asta generația Z sau oricine mai în vârstă în politică – trebuie doar să se oprească”, a adăugat ea.

Protestele, care au început luni și au escaladat marți, au fost alimentate de problemele economice de lungă durată din Nepal.

O cincime dintre persoanele cu vârste cuprinse între 15 și 24 de ani sunt șomeri, potrivit Băncii Mondiale, iar PIB-ul pe cap de locuitor este de doar 1.447 de dolari.

„Nu știm ce se va întâmpla în viitor, dar suntem mulțumiți astăzi și sperăm că pe viitor nu va rămâne la fel de tensionat”, a adăugat Magar.

Provocările cu care se confruntă Nepalul sunt uriașe

Speranța protestatarilor privind o eradicare a corupției endemice nu este o sarcină ușoară.

În ceea ce privește securitatea, peste 12.500 de deținuți care au evadat din închisori în timpul haosului sunt încă în libertate.

Dar pentru mulți, desemnarea lui Karki marchează o ruptură cu tradiția de “rotativă” a prim-miniștrilor îmbătrâniți și a politicianismului de cumetrie care au alimentat furia publică.

KP Sharma Oli, liderul în vârstă de 73 de ani al Partidului Comunist, a demisionat marți din funcția de prim-ministru, încheindu-și cel de-al patrulea mandat în funcție. Nimeni nu știe unde se află Oli acum, notează RFI.

„Jucau un joc de scaune muzicale”, spune Shikhar Bajracharya, în vârstă de 32 de ani, un om de afaceri din Kathmandu. „Nu exista nicio posibilitate ca tinerii să vină la putere”.

Foto: Profimedia

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Cele mai dure imagini din timpul REVOLUȚIEI din Nepal. Scenele care au amuțit planeta și au blocat rețelele sociale

Citește și

EXTERNE Reacțiile politicienilor din FRANȚA la retrogradarea ratingului suveran: Apeluri la „a pune capăt” macronismului
16:18
Reacțiile politicienilor din FRANȚA la retrogradarea ratingului suveran: Apeluri la „a pune capăt” macronismului
VIDEO Presa internațională: De ce Trump aruncă bomba anchetării lui George SOROS, după asasinarea lui Charlie Kirk
14:40
Presa internațională: De ce Trump aruncă bomba anchetării lui George SOROS, după asasinarea lui Charlie Kirk
EXTERNE Ratingul de credit al Franței s-a prăbușit. Agenția FITCH taxează dur tensiunile politice și sociale de la Paris
14:33
Ratingul de credit al Franței s-a prăbușit. Agenția FITCH taxează dur tensiunile politice și sociale de la Paris
EXTERNE O femeie, chemată să vindece o țară. Nepal își numește pentru prima dată în istorie un premier femeie, după Revoluția care a șocat o lume
13:11
O femeie, chemată să vindece o țară. Nepal își numește pentru prima dată în istorie un premier femeie, după Revoluția care a șocat o lume
VIDEO Primele declarații publice ale soției lui Charlie KIRK, după asasinarea acestuia /”Nu aveți idee ce ați dezlănțuit în întreaga țară”
11:35
Primele declarații publice ale soției lui Charlie KIRK, după asasinarea acestuia /”Nu aveți idee ce ați dezlănțuit în întreaga țară”
LIVE UPDATE RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 708. Germania, Franța și Marea Britanie cer Israelului „să înceteze imediat operațiunile militare în Gaza”
08:14
RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 708. Germania, Franța și Marea Britanie cer Israelului „să înceteze imediat operațiunile militare în Gaza”
Mediafax
Donald Trump: Asasinul lui Charlie Kirk a fost capturat
Digi24
ANALIZĂ Singura țară arabă pe care Israelul și Occidentul nu o pot bombarda
Cancan.ro
El este ucigașul lui Charlie Kirk: Tyler are doar 22 de ani! IREAL cine l-a convins să se predea
Prosport.ro
FOTO. Noul cuplu din lumea vedetelor. Supermodelul se iubește cu celebrul milionar
Adevarul
De ce se urăsc visceral rușii și ucrainenii? Un fost șef al spionilor români explică paradoxul care le scapă altor analiști
Mediafax
Trump: Soţia lui Charlie Kirk este „devastată” după moartea fondatorului Turning Point
Click
Alimentul la care nu trebuie să renunțăm niciodată. Mihaela Bilic, avertisment dur: „Creierul nostru se “stafidește” și moare”
Wowbiz
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
Antena 3
Un doctor a întreținut relații intime cu o asistentă la mijlocul unei intervenții chirurgicale, în timp ce pacientul era sedat
Digi24
Ce înseamnă mesajul ciudat al șefului FBI către Charlie Kirk, după asasinarea influencerului lui Trump
Cancan.ro
Iasmina, adolescenta de 15 ani care s-a electrocutat în baie, A MURIT. Familia e devastată!
Ce se întâmplă doctore
Imagini IREALE cu Raluca Bădulescu fără machiaj și filtre! Vedeta, dată de gol la Asia Express. Fanii abia dacă au recunoscut-o
observatornews.ro
Noi imagini de la răfuiala cu bâte din Craiova. Un bărbat a murit pe loc după o lovitură puternică
StirileKanalD
(P) Ghidul rebelului energetic: cum să îți reduci factura fără să renunți la Netflix și aer condiționat
KanalD
Un bărbat a fost ucis în bătaie, iar alți patru au ajuns la spital după o rafuială cu bâte! Scenele șocante au avut loc în Craiova
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
România renunță la cele 400 de radare fixe. Motivul e IREAL
Descopera.ro
Speranța de VIAȚĂ a oamenilor a ajuns la LIMITĂ
Capital.ro
Giovanni Becali, despre Elena Udrea: Rol de supermafiot. Știe multe! N-a ciripit! Putea să dezmembreze toată ţara
Evz.ro
Giovani Becali, respect total pentru Elena Udrea: Șmecheră și loială
A1
Cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express Drumul Eroilor. Concurentul se mândrește cu fiicele sale
Stirile Kanal D
VIDEO Polonia cere activarea articolului 4 din tratatul NATO. "Putin se joacă cu focul". Reacția lui Trump
Kfetele
Mesajul dur al Doinei Teodoru, după ce a fost părăsită de Cătălin Scărlătescu înainte de nuntă: „Sunt înconjurată de forțe...”
RadioImpuls
VIDEO Scene șocante s-au petrecut astăzi pe o stradă din Craiova. Două clanuri au fost implicate într-o bătaie cu bâte, topoare și cuțite. O persoană a murit, iar alte patru au ajuns la spital. Motivul scandalului este HALUCINANT
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă intră într-un magazin erotic: Vreau o păpușă gonflabilă, domnișoară!
Descopera.ro
O nouă specie adorabilă de pește a fost observată la 3.268 de metri adâncime