Armata nepaleză discută cu PROTESTATARII pentru a desemna un lider interimar/ Sushila Karki este o potențială candidată la această funcție

Armata nepaleză reia, joi, discuțiile cu protestatarii pentru a conveni asupra desemnării unui lideri interimar, după ce demonstrațiile au ucis 30 de persoane și l-au forțat pe premier să demisioneze.

Soldații au patrulat străzile din Kathmandu după desfășurarea celor mai grave proteste din ultimii ani, declanșate de o interdicție a rețelelor de socializare.

Fosta președintă a Curții Supreme, Sushila Karki, care a fost prima femeie din Nepal numită în această funcție în 2016, este favorită pentru funcția de lider interimar.

„O vedem pe Sushila Karki așa cum este ea cu adevărat – onestă, neînfricată și de neclintit. Este alegerea corectă”, a spus Sujit Kumar Jha, un susținător al mișcării.

Karki, în vârstă de 73 de ani, și-a dat consimțământul, dar se depun eforturi pentru găsirea unei metode constituționale pentru numirea sa în funcție.

Restricțiile rămân în vigoare în Kathmandu

„Discuțiile inițiale sunt în desfășurare și vor continua astăzi. Încercăm să normalizăm situația încetul cu încetul”, a declarat un purtător de cuvânt al armatei.

Magazinele școlile și facultățile au rămas închise în Kathmandu, dar serviciile esențiale au fost reluate. Ordinele de restricție vor rămâne în Kathmandu și în zonele apropiate pentru cea mai mare parte a zilei, a anunțat armata într-un comunicat.

Nu au fost raportate proteste în capitală, miercuri, dar presa a transmis că 25 de persoane încercau să „creeze probleme” la periferia orașului Kathmandu.

Mai multe clădiri guvernamentale și locuințe ale miniștrilor au fost incendiate în protestele de marți, protestele încheindu-se abia după demisia premierului nepalez, K. P Sharma Oli.

Foto: Profimedia

Recomandarea autorului:

Momentul în care premierul Nepalului este EVACUAT cu elicopterul. Imaginile amintesc de Revoluția din 1989 din România

Cum a început REVOLUȚIA din Nepal și ce a declanșat scânteia care a aprins, la propriu, o țară

Prim-ministrul Nepalului a demisionat în urma degenerării protestelor generației Z, cauzate de interzicerea rețelelor de socializare

Soldații continuă să patruleze pe străzile din NEPAL după instituirea stării de asediu/ Autoritățile vor purta discuții cu protestatarii