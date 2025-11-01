Prima pagină » Știri externe » New York a sărbătorit Halloween-ul cu cea mai mare paradă tematică din lume

01 nov. 2025, 04:03, Știri externe
În fiecare an, pe 31 octombrie, străzile New York-ului se transformă într-un spectacol al fanteziei. Parada de Halloween Village pornește din inima orașului, de la intersecția Canal Street cu Sixth Avenue, și mărșăluiește de-a lungul acestuia. Este cea mai mare paradă de Halloween din lume iar anul acesta a revenit în forță cu cea de-a 52-a ediție.

Parada de Halloween din Greenwich Village a fost inițiată în 1974 de către păpușarul Ralph Lee iar este astăzi cea mai mare paradă de Halloween din lume, cu circa 50.000-80.000 de participanți costumați anual. Este un eveniment deschis și spontan, unde oricine poate participa dacă poartă un costum.

Sursă video: YouTube/ The NYC Walking Show

