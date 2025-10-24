Prima pagină » Știri externe » Noul premier al Japoniei, aplaudat de Donald Trump și Nicușor Dan, șochează: vrea tratat de pace cu Rusia

24 oct. 2025, 12:39, Știri externe
Noul premier al Japoniei, aplaudat de Donald Trump și Nicușor Dan, șochează: vrea tratat de pace cu Rusia

Japonia este orientată spre un tratat de pace cu Rusia, în ciuda situației dificile din relațiile bilaterale, a declarat noul prim-ministru al țării, Sanae Takaichi.

„Relațiile dintre Japonia și Rusia sunt într-o situație dificilă, dar Guvernul japonez vrea să rezolve problema «teritoriilor nordice» (partea de sud a Insulelor Kurile) și de a încheia un tratat de pace”, a spus ea într-un discurs adresat parlamentului, potrivit agenției TASS.

Moscova și Tokyo poartă negocieri privind un tratat de pace, bazat pe rezultatul celui de-al Doilea Război Mondial, încă de la mijlocul secolului al XX-lea. Principalul obstacol în calea unui astfel de acord rămân neînțelegerile privind drepturile asupra părții sudice a Insulelor Kurile.

După război, întregul arhipelag a fost incorporat în Uniunea Sovietică, dar Japonia contestă proprietatea asupra insulelor Iturup, Kunashir și Shikotan, precum și asupra mai multor insule mici nelocuite.

Ministerul rus de Externe a subliniat în repetate rânduri că suveranitatea Rusiei asupra acestor insule se bazează pe un fundament juridic solid și este incontestabilă.

Potrivit sursei citate, după ce Tokyo a impus sancțiuni anti-ruse din cauza situației din Ucraina, Rusia a oprit consultările cu Japonia privind un tratat de pace.

Moscova s-a retras, de asemenea, din negocierile cu Tokyo privind stabilirea unor activități economice comune în sudul Insulelor Kurile și a blocat extinderea statutului Japoniei ca partener de dialog sectorial în cadrul Cooperării Economice a Mării Negre (CEMN).

În luna aprilie a acestui an, Kremlinul anunța că respinge posibilitatea unor negocieri cu Japonia în vederea semnării unui acord de pace pentru a încheia în mod oficial cel de-al Doilea Război Mondial, precum şi a returnării Insulelor Kurile, din cauza atitudinii ostile a autorităţilor de la Tokyo faţă de Rusia.

„Tokyo s-a grăbit să adere pe deplin la toate măsurile neprietenoase şi ostile împotriva ţării noastre”, informa Agerpres.

