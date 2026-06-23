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Numele lui Donald Trump, eliminat de pe fațada Centrului Kennedy. Primele fotografii publicate de The Washington Post după ordinul instanței

Numele lui Donald Trump, eliminat de pe fațada Centrului Kennedy. Primele fotografii publicate de The Washington Post după ordinul instanței
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Numele președintelui american Donald Trump a fost înlăturat de pe fațada Centrului Kennedy din Washington, după ce un judecător federal a decis că instituția nu avea autoritatea legală să redenumească unilateral clădirea. The Washington Post a publicat primele fotografii care surprind fațada fără numele liderului de la Casa Albă.

Numele lui Donald Trump, eliminat de pe fațada Centrului Kennedy

Fotografiile au fost realizate din interiorul schelei acoperite cu prelată care a blocat vederea publicului timp de mai bine de o săptămână. Instanța a ordonat ca numele lui Donald Trump să fie eliminat până la data de 12 iunie.

Numele lui Donald Trump, eliminat de pe fațada Centrului Kennedy.

Imaginile, realizate săptămâna trecută, arată fațada Centrului John F. Kennedy pentru Artele Spectacolului după finalizarea lucrărilor de îndepărtare a numelui președintelui american.

„Aceasta este imaginea pe care administrația Trump nu vrea ca nimeni să o vadă, așa că este cu atât mai important… ca oamenii să aibă ocazia să fie martori atunci când câștigă”, a declarat Mallory Miller, co-fondatoare a organizației Hands Off the Arts.

Lucrările au depășit termenul impus de instanță

Pe 12 iunie o echipă formată din 14 persoane a montat schelele necesare pentru a respecta termenul stabilit de instanță. Totuși, muncitorii nu au reușit să finalizeze operațiunea la timp, iar literele care formau numele lui Trump au fost îndepărtate în jurul orei 03:00, în dimineața zilei de sâmbătă.

Avocații Centrului Kennedy au confirmat ulterior, într-un document depus la dosar, că lucrările au fost finalizate.

Cu toate acestea, schelele și prelatele au rămas pe poziție încă nouă zile. Zona a fost supravegheată de agenți de securitate, iar accesul publicului în apropierea fațadei a fost restricționat.

Noile fotografii publicate de The Washington Post surprind două rânduri de panouri pătrate goale. În imaginile anterioare, partea inferioară a acestor panouri era ocupată de numele lui Donald Trump.

Dispută politică după îndepărtarea numelui

Roma Daravi, purtătoarea de cuvânt a Centrului Kennedy, a explicat săptămâna trecută că schelele și prelatele „vor rămâne ridicate în timp ce echipele se ocupă de nevoile de întreținere a panourilor de marmură și de sofit”.

Între timp, avocații congresmenei democrate Joyce Beatty, al cărei proces a stat la baza deciziei judecătorești, au lansat acuzații dure la adresa lui Trump și a aliaților săi din conducerea instituției.

Aceștia au susținut că este vorba despre o „sabotare intenționată a fațadei emblematice a Centrului Kennedy pentru a potoli vanitatea inculpaților sau a le mulțumi ego-urile frânte”.

De asemenea, ei au afirmat că membrii consiliului de administrație „par să submineze în mod activ restaurarea numelui Centrului Kennedy, într-un act meschin de sfidare”.

Democrații cer demontarea schelelor

Subiectul a ajuns și în atenția democraților din Camera Reprezentanților, membri ai Comitetului pentru Transporturi și Infrastructură, care supraveghează activitatea Centrului Kennedy și a altor clădiri federale.

Într-un mesaj publicat pe rețeaua X, aceștia au cerut îndepărtarea imediată a construcției temporare din fața clădirii.

„Acum, că instanțele l-au obligat pe președintele Trump să-și elimine numele de pe Monumentul unui alt om, este timpul pentru o revenire la normalitate”, au transmis aceștia.

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