O badantă româncă judecată pentru moartea unui bătrân, dată dispărută. „Trebuie să o găsim, altfel procesul nu poate continua”

29 oct. 2025, 16:13, Știri externe
O româncă în vârstă de 60 de ani este acuzată în Italia că ar fi contribuit la moartea pensionarului pe care îl îngrijea. Ea este judecată în lipsă, pentru că, potrivit instanței, este dată dispărută.

Maria Plugariu este acuzată de abandon al unei persoane lipsite de ajutor și de neacordare a asistenței, după ce bărbatul de 77 de ani din Calangianus (Sardinia), de care avea grijă și care devenise partenerul ei de viață, a murit la spital în urma unei presupuse căderi.

O badantă judecată pentru moartea unui bătrân este de negăsit

Femeia este de negăsit de aproape trei ani. În ședința din 28 octombrie 2025, avocata apărării, Oriana Erittu, a cerut Curții de Jurați să dispună căutarea badantei românce înainte ca procesul să continue. „Trebuie să o găsim, altfel procesul nu poate continua”.

Avocata a declarat că procesul aduce „acuzații grave” împotriva unei persoane „străine, fără ca ea să știe”, și a subliniat că nu există nici măcar certitudinea că femeia ar mai fi în viață.

„Cer Curții să dispună căutarea inculpatei. Se desfășoară un proces în fața Curții cu Jurați, cu acuzații grele împotriva unei persoane, străine, fără ca ea să știe. Nici nu știm dacă mai este în viață. A primit doar înștiințarea de finalizare a urmăririi penale, apoi nimic. Un inculpat trebuie să fie informat că are loc procesul”, a spus avocata.

Apărarea relatează că la un anumit moment înainte de începerea judecății, legătura cu femeia s-a rupt complet. Despre Maria Plugariu nu se mai știe nimic din 2022, iar avocata a sugerat că ea s-ar fi putut întoarce în țara de origine. „Probabil nici nu știe că trebuie să înfrunte un proces”, a insistat apărătoarea.

Maria Plugariu este acuzată de abandon al unei persoane lipsite de ajutor și de neacordare a asistenței, cu circumstanța agravantă că, prin conduita ei omisivă, ar fi contribuit la moartea bărbatului de care avea grijă.

Parchetul din Tempio susține că ea nu ar fi avut grijă corespunzător de pensionarul bolnav care suferea de mai multe afecțiuni, inclusiv demență senilă și dificultăți motorii, și că ar fi solicitat intervenția medicală cu întârziere.

Această presupusă întârziere la apelarea serviciului de urgență ar fi agravat starea victimei.

