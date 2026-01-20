Șoferii germani se confruntă, astăzi, cu perturbări majore ale traficului în special în nordul țării. Motivul este greva de avertisment din sectorul public, la care au fost chemați cei aproximativ 14.000 de angajați ai Autobahn GmbH, dar și alte câteva mii de angajați ai administrațiilor regionale de construcții rutiere, inclusiv ai serviciilor de întreținere a drumurilor, relatează publicația tagesschau.

Motivul grevelor, spun drumarii, este „cursul prelungit și inacceptabil” al negocierilor salariale. În ambele runde de negocieri, sindicatul Ver.di a cerut o creștere salarială lunară de 7%, dar de cel puțin 300 de euro, pentru a sprijini lucrătorii cu salarii mici. De asemenea, remunerația tinerilor angajați ar trebui să crească semnificativ.

În același timp, Ver.di cere ocuparea celor aproximativ o mie de posturi vacante de la Autobahn GmbH.

Autobahn GmbH (Autobahn GmbH des Bundes) este compania federală germană responsabilă cu planificarea, construcția, întreținerea și operarea autostrăzilor din Germania, gestionând o vastă rețea de infrastructură rutieră de importanță națională, având sediul central în Berlin și o structură regională complexă.

Porțiuni importante de drumuri sunt afectate

Potrivit sursei citate, efectele sunt resimțite în mod special de navetiști și călători în mai multe noduri de trafic centrale. Elbe-tunnel din Hamburg va fi accesibil doar în mod limitat din cauza grevei de avertisment. Mai exact, șoferii vor avea acces restricționat până la ora 18:00. Una dintre cele trei benzi de circulație va fi închisă pentru fiecare sens de mers. Autobahn GmbH a anunțat că restricțiile vor dura până marți seara.

În Ostfriesland, podul Jann-Berghaus este complet închis între orele 6:00 și 23:00, atât pentru mașini, cât și pentru bicicliști și pietoni.

Și în Wesermarsch se înregistrează restricții masive: acolo, tunelul Weser tunnel rămâne închis toată ziua din cauza grevei. O excepție o constituie podul basculant Hunteklappbrücke de lângă Berne, de pe șoseaua federală 212. Spre deosebire de greva de avertisment din decembrie, acesta va rămâne deschis.

Feriboturile ca opțiune alternativă

Ca răspuns la închiderea tunelului Weser, feribotul Weser circulă suplimentar între Bremerhaven și Nordenham. Între orele 5:00 și 23:00, două feriboturi circulă în regim de navetă. Cu toate acestea, operatorul atrage atenția că, în ciuda ofertei extinse, pot apărea întârzieri și abateri de la orar.

Potrivit autorității regionale pentru construcții rutiere și transport, alte închideri totale afectează tunelul Bovenden de pe B3, tunelul Butterberg de pe B241 din districtul Göttingen, precum și podul de lângă Stade de pe șoseaua regională 111.

Unul dintre punctele principale ale grevei este Renania de Nord-Westfalia. Potrivit informațiilor furnizate de Straßen.NRW, acolo vor fi închise unsprezece tuneluri lungi de pe drumurile federale și regionale, după ce toate cele 28 de centre de control al tunelurilor din land vor fi afectate de grevă.

Centrele de control al traficului și al tunelurilor din Saxonia Inferioară și Schleswig-Holstein sunt, de asemenea, afectate. Au fost anunțate greve de avertizare în 18 locații la nivel național, inclusiv la Berlin. Până în prezent, nu au fost raportate închideri acolo.

Camera de Comerț și Industrie din Oldenburg (IHK) critică aspru închiderea pe o zi întreagă a tunelului Weser . „Mai ales în perioade de incertitudine economică, închiderea pe o zi întreagă a infrastructurii cheie transmite un semnal greșit companiilor”, a declarat presei Fokke Fels, președintele comitetului de transport al IHK. Închiderea obligă traficul de navetiști și de livrare să facă ocolișuri extinse și crește semnificativ timpii de călătorie. Verdi a anunțat că va crește și mai mult presiunea în negocierile salariale dacă angajatorii continuă să nu facă o ofertă concretă. Următoarea rundă de discuții este programată pentru februarie.

Sectroul auto din Germania pare să fie lovit de un lanț de probleme la început de an. O altă problemă penbtru șoferii germani sunt mașinile electrice.

44% dintre cetățenii Germaniei nu susțin subvențiile pentru mașinile electrice

Planul de a oferi sprijin financiar pentru achiziționarea de mașini electrice în Germania a stârnit dezbateri aprinse. Potrivit unui sondaj INSA, 44% dintre respondenți consideră că introducerea unei subvenții nu este o idee bună, 40% o susțin, iar 16% sunt indeciși. Este vorba despre o sumă cuprinsă între 1500 și 6000 de euro, care ar trebui să stimuleze cererea de mașini electrice.

Atitudinea față de subvenție depinde semnificativ de simpatiile partizane. Cei care o susțin cel mai des sunt alegătorii Partidului Verde (69%), SPD (57%), CDU/CSU (54%) și Partidului Stângii (44%). Cei care se opun sunt susținătorii AfD (64%) și FDP (49%).

Există și scepticism cu privire la justiția socială: 45% consideră că subvenția este nedreaptă, doar 35% o consideră corectă. Programul presupune un plafon de venit de 80.000 de euro pe gospodărie și finanțarea din bugetul statului.

Chiar și susținătorii ideii au îndoieli cu privire la impactul asupra pieței. Exact 43% dintre cei intervievați cred și nu cred că vânzările de mașini electrice vor crește. În același timp, 70% au declarat că subvenția nu îi va face să cumpere o mașină electrică în acest an, doar 18% admit această posibilitate.

