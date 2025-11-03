O sculptură veche de mii de ani va fi returnată Egiptului. Noul Muzeu de Arheologie vrea să aducă acasă artefactele păstrate în alte țări

Olanda va returna Egiptului o sculptură veche de 3.500 de ani, descoperită la un târg de artă din Maastricht, a declarat, duminică, premierul Dick Schoof în timpul unei vizite în țară, relatează BBC.

Se crede că artefactul în cauză, care înfățișează un înalt oficial din timpul domniei faraonului Thutmose al III-lea (1479–1425 î.Hr.), a fost furat în timpul revoltelor cunoscute sub numele Primăvara Arabă din 2011, înainte de a apărea pe piața internațională de artă.

„Artefactul cultural istoric a fost confiscat la un târg de artă olandez” din Maastricht în 2022, a declarat Schoof, după ce o persoană a informat anonim autoritățile despre originea sa ilicită.

O anchetă a poliției olandeze și a inspectoratului pentru patrimoniu cultural a confirmat că sculptura fusese furată și scoasă ilegal din Egipt. Negustorul care deținea piesa a predat-o voluntar în urma anchetei.

Guvernul olandez a declarat că se așteaptă să predea artefactul ambasadorului egiptean în Olanda până la sfârșitul acestui an, deși nu a fost stabilită o dată exactă.

Guvernul olandez a declarat că sculptura este „extrem de semnificativă pentru identitatea Egiptului”.

„Olanda s-a angajat atât la nivel național, cât și internațional, să asigure restituirea patrimoniului proprietarilor săi originali”, a precizat acesta.

Vestea vine în contextul în care Egiptul a sărbătorit deschiderea grandiosului Muzeu de Arheologie, care și-a prezentat patrimoniul arheologic, în acest weekend.

Propusă pentru prima dată în 1992, construcția muzeului în sine a fost întreruptă de Primăvara Arabă.

Cu un cost de aproximativ 1,2 miliarde de dolari (910 milioane de lire sterline), complexul deține aproximativ 100.000 de artefacte, inclusiv întregul conținut al mormântului intact al tânărului rege Tutankhamon și faimoasa sa mască de aur.

Egiptologi speră că muzeul va intensifica cererile pentru returnarea antichităților cheie deținute în alte țări.

Printre acestea se numără Piatra Rosetta, cheia descifrării hieroglifelor, care este expusă la Muzeul Britanic din Londra.

