Prima pagină » Știri politice » Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, surprins la inaugurarea-spectacol a Marelui Muzeu al Egiptului. Oficialul român pare stingher printre regi, regine, prinți și președinți

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, surprins la inaugurarea-spectacol a Marelui Muzeu al Egiptului. Oficialul român pare stingher printre regi, regine, prinți și președinți

Ruxandra Radulescu
02 nov. 2025, 05:00, Știri politice
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, surprins la inaugurarea-spectacol a Marelui Muzeu al Egiptului. Oficialul român pare stingher printre regi, regine, prinți și președinți
Galerie Foto 8

Marele Muzeu Egiptean a fost inaugurat la 1 noiembrie, în cadrul unei ceremonii spectaculoase, care a fost transmisă live de Gândul. Printre invitați s-a aflat și ministrul Apărării Ionuț Moșteanu, care a asistat alături de alți oficiali internaționali la grandiosul eveniment. 

Vezi galeria foto
8 poze

Ionuț Moșteanu a fost surprins în cadrul ceremoniei de inaugurarea a Marelui Muzeu din Egipt, care a avut loc la 1 noiembrie.

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, surprins la inaugurarea muzeului de Arheologie din Egipt

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, surprins la inaugurarea muzeului de Arheologie din Egipt

Ministrul Apărării a lăsat munca pentru a merge la spectacol

Președinția egipteană anunțase că președintele Abdel-Fattah El-Sisi va participa la ceremonia de deschidere a Marelui Muzeu Egiptean (GEM), la care vor participa 79 de delegații oficiale, inclusiv 39 conduse de regi, prinți și șefi de stat și de guvern. Printre aceste state se afla și România, însă Ministrul Apărării nu anunțase.

Mai mult, participarea lui Moșteanu la acest eveniment nu era nici măcar inclusă în programul vizitei oficiale în Republica Arabă Egipt, desfășurată în perioada 1-2 noiembrie, după cum este menționat și în comunicatul MApN-ului.

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, surprins la inaugurarea muzeului de Arheologie din Egipt. Oficialul român pare stingher printre înalții demnitari

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, surprins la inaugurarea muzeului de Arheologie din Egipt. Oficialul român pare stingher printre înalții demnitari

„Programul vizitei include întâlniri bilaterale la nivel de miniștri, depunerea unei coroane la Monumentul Memorial din Cairo, precum și o întâlnire cu membrii comunității românești din Egipt, la sediul Ambasadei României la Cairo.

Vizita contribuie la consolidarea relațiilor bilaterale dintre România și Republica Arabă Egipt în domeniul apărării”, arată sursa citată.

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, surprins la inaugurarea- spectacol a Marelui Muzeu al Egiptului. Oficialul român pare stingher printre regi, regine, prinți și președinți

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, surprins la inaugurarea- spectacol a Marelui Muzeu al Egiptului. Oficialul român pare stingher printre regi, regine, prinți și președinți

Potrivit comunicatului transmis de MApN, vizita ministrului Apărării are drept scop „semnarea Memorandumului de Înțelegere privind cooperarea militară între Ministerul Apărării Naționale al României și Ministerul Apărării și al Producției Militare al Republicii Arabe Egipt, condus de generalul Abdel Mageed Saqr.”

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, surprins la inaugurarea muzeului de Arheologie din Egipt. Oficialul român pare stingher printre înalții demnitari

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, surprins la inaugurarea muzeului de Arheologie din Egipt. Oficialul român pare stingher printre înalții demnitari

Moșteanu nu a ratat ocazia să facă o poză de grup cu înalții demnitari internaționali

În cadrul ceremoniei, demnitari internaționali din toate colțurile lumii, printre care și Ionuț Moșteanu, s-au fotografiat alături de invitații de onoare, președintele Egiptului Abdel Fattah al-Sisi și prim ministrul Mostafa Madbouly, în fața Marelui Muzeu de Istorie a Egiptului.

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, surprins la inaugurarea muzeului de Arheologie din Egipt

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, surprins la inaugurarea muzeului de Arheologie din Egipt

Evenimentul a celebrat moștenirea antică a Egiptului, într-un spectacol de lasere și lumini, ce a readus la viața miturile unei civilizații milenare.

Lucrările la Marele Muzeu din Egipt au început în 2002 și au costat peste un miliard de dolari

Grandiosul proiect a fost început în 2002, pe vremea președintelui Hosni Mubarak. Planul de construcție a muzeului a început de la suma de 500 de milioane de dolari, însă odată cu evoluția lucrărilor, costurile au depășit 1  miliard de dolari.

Marele Muzeu Egiptean (GEM) prezintă cele mai emblematice artefacte din epoca faraonilor – statui colosale, sarcofage, unelte, bijuterii -, reunite într-un spațiu expozițional cu o suprafață de 50.000 de metri pătrați.

Citește și

ACTUALITATE Valentin Stan aduce explicația pe care o așteaptă toată lumea. De ce nu a făcut Moșteanu armata? “Puhoi de minciuni”
23:00
Valentin Stan aduce explicația pe care o așteaptă toată lumea. De ce nu a făcut Moșteanu armata? “Puhoi de minciuni”
POLITICĂ Anunțul oficial al ministrului Muncii despre salariul minim: „Este rolul nostru să argumentăm în favoarea lucrătorilor”
20:59
Anunțul oficial al ministrului Muncii despre salariul minim: „Este rolul nostru să argumentăm în favoarea lucrătorilor”
VIDEO George Simion cere retragerea din funcție a ambasadorului Alexandru Muraru: „Are poziții partinice, contrare fișei postului”
20:55
George Simion cere retragerea din funcție a ambasadorului Alexandru Muraru: „Are poziții partinice, contrare fișei postului”
FLASH NEWS George Simion cere pază SPP, după ce sediul partidului a fost vandalizat: „Pentru a preveni vreun asasinat politic, voi avea asigurată pază”
20:20
George Simion cere pază SPP, după ce sediul partidului a fost vandalizat: „Pentru a preveni vreun asasinat politic, voi avea asigurată pază”
VIDEO Valentin Stan critică dur mobilizarea lui Moșteanu și acțiunile MApN: „Aceste nulități în uniformă”/ „Hal de dezastru în care este această instituție”
18:00
Valentin Stan critică dur mobilizarea lui Moșteanu și acțiunile MApN: „Aceste nulități în uniformă”/ „Hal de dezastru în care este această instituție”
POLITICĂ Anca Alexandrescu este susținută oficial de George Simion și AUR, în cursa pentru București. Vedeta TV mai este susținută și de PNȚCD
17:36
Anca Alexandrescu este susținută oficial de George Simion și AUR, în cursa pentru București. Vedeta TV mai este susținută și de PNȚCD
Mediafax
O femeie, inculpată în dosarul jafului de 88 de milioane de euro de la Muzeul Luvru
Digi24
Noile arme nucleare ale Rusiei sunt „prea puternice pentru a fi folosite”. Există însă o excepție
Cancan.ro
Prietena Ștefaniei Szabo face noi mărturisiri despre SUBSTANȚELE pe care medicul le lua. De ce NU crede că s-ar fi sinucis
Prosport.ro
FOTO. Jucătoarea care și-a pus silicoane: „Altele au sânii mai mari. Ai mei sunt falși!”
Adevarul
Un celebru medium britanic dezvăluie ce ne așteaptă în viața de apoi și cum să ne protejăm de spiritele malefice de Halloween: „Nu e vorba de credință, ci de încredere”
Mediafax
Ajutor de încălzire și supliment pentru energie 2025–2026: cine poate beneficia și când se fac plățile
Click
„Noi i-am pus cruce!” Cum a ajuns să arate una dintre cele mai populare stațiuni balneare din România. Dan Negru: „Când eram copil veneam cu ai mei”
Digi24
Fiul Laurei Vicol, ironic față de români, pe TikTok: Port geci de 5.000 de euro, voi nu! Trimiteți-vă părinții la muncă!
Cancan.ro
Fostul soț al doctoriței Ștefania Szabo, dat în judecată! Care este motivul pentru care ajunge iar la tribunal
Ce se întâmplă doctore
Imagini incendiare! Vedeta a făcut furori în bikini! Nici nu zici că are 44 de ani
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Rușii se joacă din nou cu mințile fanilor Dacia! Așa ar putea arăta noul Sandero
Descopera.ro
Predicția făcută în 1903 care a fost spulberată 69 de zile mai târziu
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Medicul către Bulă: – 120 de lei pilula, dacă faceți amor cu soția. Și 80 de lei, dacă faceți cu amanta
Descopera.ro
Coreea de Sud trimite încă un satelit militar pe orbită pentru monitorizarea Nordului
NEWS ALERT NATO în alertă. Drone au survolat deasupra unei baze militare din Belgia, unde se află arme NUCLEARE americane
02:43
NATO în alertă. Drone au survolat deasupra unei baze militare din Belgia, unde se află arme NUCLEARE americane
ULTIMA ORĂ Mai mulți pasageri au fost înjunghiați în timp ce circulau cu TRENUL în Marea Britanie. Doi suspecți au fost arestați
01:23
Mai mulți pasageri au fost înjunghiați în timp ce circulau cu TRENUL în Marea Britanie. Doi suspecți au fost arestați
NEWS ALERT Doi dintre suspecții jafului de la Luvru au fost puși sub acuzare. Alți trei au fost eliberați
01:01
Doi dintre suspecții jafului de la Luvru au fost puși sub acuzare. Alți trei au fost eliberați
ȘOCANT O cățelușă BĂTUTĂ într-un restaurant din sectorul 3 chiar de stăpânul său, care e patronul localului, a ajuns înapoi la bărbatul violent
00:31
O cățelușă BĂTUTĂ într-un restaurant din sectorul 3 chiar de stăpânul său, care e patronul localului, a ajuns înapoi la bărbatul violent
ANUNȚ Președintele Nicușor Dan, noi detalii despre CĂSĂTORIA cu Mirabela Grădinaru: „Desigur că se va întâmpla. Acest lucru va avea loc 100%”
22:15
Președintele Nicușor Dan, noi detalii despre CĂSĂTORIA cu Mirabela Grădinaru: „Desigur că se va întâmpla. Acest lucru va avea loc 100%”
NEWS ALERT EXPLOZIE urmată de incendiu, într-o casă din Dej. Un bărbat de 50 de ani a fost găsit mort sub dărâmături
21:12
EXPLOZIE urmată de incendiu, într-o casă din Dej. Un bărbat de 50 de ani a fost găsit mort sub dărâmături