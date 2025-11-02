Marele Muzeu Egiptean a fost inaugurat la 1 noiembrie, în cadrul unei ceremonii spectaculoase, care a fost transmisă live de Gândul. Printre invitați s-a aflat și ministrul Apărării Ionuț Moșteanu, care a asistat alături de alți oficiali internaționali la grandiosul eveniment.

Ionuț Moșteanu a fost surprins în cadrul ceremoniei de inaugurarea a Marelui Muzeu din Egipt, care a avut loc la 1 noiembrie.

Ministrul Apărării a lăsat munca pentru a merge la spectacol

Președinția egipteană anunțase că președintele Abdel-Fattah El-Sisi va participa la ceremonia de deschidere a Marelui Muzeu Egiptean (GEM), la care vor participa 79 de delegații oficiale, inclusiv 39 conduse de regi, prinți și șefi de stat și de guvern. Printre aceste state se afla și România, însă Ministrul Apărării nu anunțase.

Mai mult, participarea lui Moșteanu la acest eveniment nu era nici măcar inclusă în programul vizitei oficiale în Republica Arabă Egipt, desfășurată în perioada 1-2 noiembrie, după cum este menționat și în comunicatul MApN-ului.

„Programul vizitei include întâlniri bilaterale la nivel de miniștri, depunerea unei coroane la Monumentul Memorial din Cairo, precum și o întâlnire cu membrii comunității românești din Egipt, la sediul Ambasadei României la Cairo. Vizita contribuie la consolidarea relațiilor bilaterale dintre România și Republica Arabă Egipt în domeniul apărării”, arată sursa citată.

Potrivit comunicatului transmis de MApN, vizita ministrului Apărării are drept scop „semnarea Memorandumului de Înțelegere privind cooperarea militară între Ministerul Apărării Naționale al României și Ministerul Apărării și al Producției Militare al Republicii Arabe Egipt, condus de generalul Abdel Mageed Saqr.”

Moșteanu nu a ratat ocazia să facă o poză de grup cu înalții demnitari internaționali

În cadrul ceremoniei, demnitari internaționali din toate colțurile lumii, printre care și Ionuț Moșteanu, s-au fotografiat alături de invitații de onoare, președintele Egiptului Abdel Fattah al-Sisi și prim ministrul Mostafa Madbouly, în fața Marelui Muzeu de Istorie a Egiptului.

Evenimentul a celebrat moștenirea antică a Egiptului, într-un spectacol de lasere și lumini, ce a readus la viața miturile unei civilizații milenare.

Lucrările la Marele Muzeu din Egipt au început în 2002 și au costat peste un miliard de dolari

Grandiosul proiect a fost început în 2002, pe vremea președintelui Hosni Mubarak. Planul de construcție a muzeului a început de la suma de 500 de milioane de dolari, însă odată cu evoluția lucrărilor, costurile au depășit 1 miliard de dolari.

Marele Muzeu Egiptean (GEM) prezintă cele mai emblematice artefacte din epoca faraonilor – statui colosale, sarcofage, unelte, bijuterii -, reunite într-un spațiu expozițional cu o suprafață de 50.000 de metri pătrați.