Oamenii de știință vor filma pentru prima dată o gaură neagră în acțiune: „Un experiment revoluționar”

Oamenii de știință vor surprinde, pentru prima dată, o filmare a unei găuri negre supermasive în acțiune, ceea ce ar putea contribui la descoperirea unor detalii importante despre modul de funcționare al acestor obiecte spațiale.

Oamenii de știință care lucrează la proiectul Event Horizon Telescope intenționează să filmeze pentru prima oară mișcarea unei găuri negre, potrivit The Guardian.

Gaura neagră din centrul galaxiei M87 are o masă echivalentă cu cea a 6 miliarde de Soare. Astfel de obiecte cosmice se deplasează destul de încet, permițând telescoapelor să captureze o serie de imagini consecutive. Filmările sunt programate pentru martie-aprilie 2026.

Sera Markoff, recent numită profesor de astronomie la Universitatea Cambridge și membră fondatoare a consorțiului EHT (O rețea globală de telescoape), a declarat că filmarea unei găuri negre ar reprezenta o revelație pentru domeniul științei.

Telescopul Event Horizon (EHT) va urmări colosala gaură neagră din inima galaxiei Messier 87 pe parcursul lunilor martie și aprilie, cu scopul de a filma gaura neagră, corpul spațial care anihilează lumina și orice alt element.

„Inițiativa de a filma o gaură neagră filmată este cu adevărat revoluționară, nu doar pentru că este extrem de provocatoare din punct de vedere tehnologic, ci și pentru că va accelera procesul nostru de cunoaștere al acestor obiecte spațiale”, a declarat profesorul Sera Markoff.

Deși găurile negre au reputația de a fi „înfricoșătoare”, oamenii de știință consideră că aceste obiecte spațiale sunt esențiale în a înțelege modul de formare a primelor galaxii și a evoluției lor ulterioare.

„Găurile negre au o reputație proastă. Sunt considerate un fel aspiratoare malefice care pur și simplu anihilează totul”, a spus ea. „Pentru mine, ele reprezintă limita înțelegerii noastre asupra universului nostru și sunt extrem de fascinante. De fapt, joacă un rol foarte important în ecosistemul universului.”

EHT este o rețea globală de 12 radiotelescoape care se întind în locații din Antarctica până în Spania și Coreea și care în 2019 a dezvăluit prima imagine a umbrei unei găuri negre.

În lunile martie și aprilie, pe măsură ce Pământul se rotește, gaura neagră centrală a lui M87 va fi vizibilă pentru diferite telescoape, ceea ce va permite filmara unui video complet la fiecare trei zile.

Măsurarea vitezei de rotație a găurii negre este importantă, deoarece acest lucru ar putea ajuta la diferențierea între teoriile concurente despre cum aceste obiecte au atins astfel de proporții epice. Dacă găurile negre cresc în principal prin acumularea constantă de matere cosmică, este de așteptat ca acestea să ajungă să se rotească la viteze incredibil de mari.

Campania de filmare a găurii negre va avea loc în primăvară. Totuși, din cauza volumul mare de date produse de telescoape, oamenii de știință vor fi nevoiți să mai aștepte până le vor putea face publice lumii întregi.

FOTO: Profimedia